A jobb erőket képviselő Mosomagyaróvár ellen csak az első félidőben működött megfelelőten a Kohász gépezete, aztán a végére tíz lett köztük. A szinte pillanatnyi szárnyalás már kicsike gyógyír, mert legutóbb december 18-án ízlelhette meg a pontszerzés ízét a dunaújvárosi együttes, amely a Siófok elleni diadal óta nyolc bajnokin és egy Magyar Kupa-meccsen szenvedett vereséget. Ezért is süllyedt a 14 csapatos bajnokság 12. helyéig. A Budaörs sem áll jobban, szinte kéz a kézben a Kohásszal a legrosszabb formában lévő együttes, azonos a mérlegük: öt győzelem, két döntetlen, és tíz vereség.

A DKKA eddig mindig nyert Budaörsön, többnyire nagy gólkülönbséggel lépte le a házigazdát.

– Nehéz helyzetben vagyunk, nagyon szeretnénk már pontot szerezni, megérezni újból a győzelem ízét – mondta Rapatyi Tamás, a DKKA mestere. – Még mindig vannak nehézségeink a betegségek miatt, ezen a héten is akad hiányzónk, ezen is próbáljuk túltenni magunkat. A lányok nagyon fegyelmezetten, kemény dolgoznak azért, hogy végre sikeresek legyünk, s mindent elkövetünk azért, hogy ez megvalósuljon. A Mosonmagyaróvár elleni első féli­dő ad okot a bizakodásra, akkor nagyon fegyelmezetten és jó játékkal sikerült megvalósítani minden elképzelésünket. A Budaörs ellen teljes elszántsággal fogunk menni, mindenképpen szeretnénk sikerrel zárni a mérkőzést.

A Kohásznál a távolabbi jövőre is gondolnak: Bouti Fruzsina visszatérése után csütörtökön újabb igazolást jelentett be a DKKA. A következő szezonban a Kohászban folytatja pályafutását a beálló, Paróczy Sára. A 25 éves játékos karrierjét a Váci NKSE-nél kezdte, amely mellett a Gödi SE-ben is megfordult. Vácon az élvonalban a 2018/2019-es kiírásban mutatkozott be. Paróczy Sára a 2020/21-es szezonra érkezett kölcsönbe Érdre, abban az idényben huszonkilenc mecccsen 115 gólt termelt, a következőben huszonötön nyolcvanat. Jelenleg az NB I-ben huszonkét gólnál tart.