A csapatban háromszoros világbajnok, valamint egyszeres Európa-bajnok sportoló tizennégy hónapja adott életet gyermekének, Dimitrinek. Néhány hónappal később visszatért, a 2022-es idényt már végigversenyezte, az idei szezon kapcsán is komoly tervei vannak. A futást és a lövészetet általában a Volán Fehérvár öttusázóinak komplexumában gyakorolja. Az elmúlt hetekben kevesebbet tréningezett, ugyanis a budapesti, fedett pályás viadalt követően ágynak dőlt, influenzára emlékeztető tünetekkel.

- Nem tudtam edzeni, már sokkal jobban vagyok. Lázam és hőemelkedésem nem volt, de legyengültem, azóta egyre inkább utolérem magam. Elsősorban a futásban – mondja a fehérvári versenyző. – Szorít az idő, ugyanis a tavaszi viadalokon már szeretnék jó formában rajthoz állni. A kisfiam tavaly január 30-án született, a nyáron már versenyeztem, a szeptemberi, fehérvári Eb-n egyéniben még nem indultam, váltóban viszont igen, Bauer Blanka társaságában, a 4. helyen végeztünk. Ezzel elégedett voltam, ugyanis akkoriban 6-7 kilogramm súlyfelesleg volt rajtam, amit sikerült leadnom, visszanyertem a korábbi versenyformámat. Sőt, talán jobb állapotban is vagyok, a súlyom kevesebb, mint korábban, azonban még két kg izmot magamra kell pakolnom. A fehérvári viadalon a súlyfelesleg miatt a futás nem ment tökéletesen, azonban a vívás és az úszás igen, továbbá akkor még a lövészet is, azonban utóbbival azóta folyamatosan küzdök, nem találom a ritmust. A tavalyi Eb előtt, július végén, az egyiptomi Alexandriában rendezték a vb-t, amelyen Erdős Ritával indultam váltóban, ott kevésbé ment, utolsó helyen zártunk. Komolyat hibáztam, leestem a lóról, nem volt esélyünk a jó szereplésre. Előzőleg, a szülés miatt sokat kihagytam, nem éreztem a távolságot, öt lépésről kellett volna elugranunk, én viszont négyről indítottam, messze voltunk az akadálytól. Pedig nagyon jó lovat húztam, én rontottam el.

A tokiói viadalon a vívás után fehérvári társával, Kovács Saroltával. Alekszejev ezt a tusát a 6., Kovács Saci a 9. helyen zárta az ötkarikás sportkomplexumban

Fotós: Horog László / FMH

A tavalyi, kora őszi, fehérvári kontinensviadallal véget is ért az idény Alekszejev számára, rövid pihenés után megkezdte a felkészülést a február derekán bonyolított szezonnyitó, fedett pályás, nyílt, nemzetközi, budapesti viadalra.

- A felkészülésem jól sikerült, a lövészetem okozott csalódást, úgy gondoltam, menni fog, mégis kevesebbet teljesítettem az elvártnál. A többi számmal nem volt gond, a kombinált szám előtt a harmadik helyen álltam, jól is futottam, a harmadik legjobb idővel zártam, azonban a lövészetem katasztrofális lett, visszacsúsztam a 11. helyre. Ennek természetesen nem örültem, amúgy nagy gond nincs, a lövészeten szerintem könnyebb javítani, mint a futásban visszanyerni a korábbi gyorsaságot. Utóbbiban segített, hogy előzőleg Rómában készültem öt napot, ami azért volt jó, mert tudtam a tréningekre összepontosítani, a kisfiamra a párom vigyázott az anyósomékkal, utóbbiak Tapolcán élnek. Másfél hónapja, a szezonnyitó, Peridot viadalon negyvennyolcan indultunk, könnyedén túljutottam a selejtezőn és az elődöntőn is, az utolsó körben mindkét alkalommal már kocogtam, nem kellett magamból kiadnom mindent a fináléhoz. A vívás és az úszás jól ment, így kibírható volt a három versenynap, nem volt annyira szenvedős. A döntőben sajnos elrontottam a lövészetet, ha nem ennyire gyengén célzok, dobogós vagyok. Úgy gondolom, ha csak átlagosan célzok, érmes vagyok. Nyerni szerintem nem tudtam volna, de biztosan ott vagyok a közvetlen élmezőnyben.

A mieink közül a hatodik helyen zárt, Gulyás Michelle, Réti Kamilla, Bauer Blanka, Simon Sarolta és Barta Luca mögött. A felnőttek között Erdős Rita és Guzi Blanka ért célba mögötte, valamint természetesen az utánpótlás korú versenyzők.

- Gulyás Michelle továbbra is a többiek előtt jár, ami számomra öröm, hogy most jobban futottam nála. Azonban ő lövészetben gyakorlatilag verhetetlen, valamint stabil a többi számban is. Ráadásul nagyon jó versenyző, aki mindig képes kihozni magából a maximumot. Nekem a lövészet jelenti a nehézséget, a tavalyi, fehérvári Eb-n sem sokon múlt, hogy egyéniben is rajthoz álljak, ami mindig nagy élmény hazai közönség előtt, ám előzőleg, a lengyelországi Drzonkówban rendeztek nemzetközi viadalt, amelyen Barta Lucával harcoltam. A tét az volt, aki előbb végez, indulhat az Eb-n. Végig én álltam jobb pozícióban, ám a lövészetet ott is elrontottam. Az edzéseken már lényegesen jobban megy, viszont a versenyen leblokkolok. Elkezdtem pszichésen is készülni, azt találtam ki, lelkileg is megpróbálok ráhangolódni erre a tusára. Ha úszni megyek, viszem magammal a pisztolyt, ha van egy kis időm, gyakorolom a célra tartást, természetesen nem az uszodában, hanem az épület előtt. Nem lövöldözöm céltalanul a lézerpisztollyal, hanem igyekszem megbarátkozni vele. Bárhova megyek, mindig velem van a kocsiban, ha akad egy kis időm, emelgetem. Ezzel a kezem is erősödik, ami megint fontos, ugyanis a budapesti viadalon is azt vettem észre, hogy a döntőben már alig bírtam felemelni a kezem, a célra tartásnál. Van tehát hova fejlődnöm.

Alekszejev Tamara a 2019 júniusában, Tokióban rendezett Világkupa-döntőn a célban. Egy évvel korábban aranyérmes lett, a japán fővárosban a 15. helyen végzett

Fotós: Horog László / FMH

Ami kimondottan öröm számára, hogy a lovaglásban magabiztos, többen megjegyezték, a másfél éves kihagyás ebben a tusában nem érzékelhető.

- Legutóbb kimondottan jó lovam volt, pont arra gondoltam, végre lehet nekem is szerencsém. Az úszással nincs gond, a középmezőnyben voltam és vagyok most is, a vívással sincs probléma, Budapesten a harmadik helyen zártam, 22 tust adtam és 13 alkalommal szúrtak meg. Ezzel bármilyen viadalon ott tudok ragadni az élmezőnyben. A világkupa-döntőt Ankarában rendezik, május végén és június elején, a nyári Eb-re júliusban, Krakkóban kerül sor, a multi Európa-bajnokság keretében, több sportágban viaskodnak a versenyzők, a világbajnokságot pedig augusztus végén, Bathban bonyolítják. Április közepén, Ankarában kerül sor VK-viadalra, egy héttel később Budapestre látogat a nemzetközi elit, természetesen szeretnék ott lenni a VK-döntőn, az Eb-n és a vb-n is. Ha ott vagyok egyéniben a tízben, illetve a tizenötben, azt jelenti, hogy a csapatnak is tagja vagyok, amely jó eséllyel mindig éremért harcol. Ezekre az eseményekre kvalifikálnak az előző világkupa-versenyek, aztán természetesen a 2024-es, párizsi, nyári olimpia kerül a középpontba mindenkinél. Nem lesz könnyű dolgom, ugyanis 34 évesen egy héten belül háromszor kell gyakorlatilag a maximumot nyújtanom, háromszor kell leúszni, lefutni a távot, a 3000 métert, ráadásul melegítés nélkül, hiszen pörögnek az események, egyik szám követi a másikat. Vívni mondjuk csak kétszer kell, a selejtezőben és a döntőben. Mindenkinek oda kell tennie magát, aki ott akar lenni a világeseményeken a 18-as döntőben. A budapesti volt az első ilyen viadalom, ebben a formátumban. A szülés után a váltók nem okoztak különösebb gondot, ez viszont más megterhelést jelent.

Azt mondja, a fiúknál elképesztő harc zajlik a válogatottba kerülésért, de a lányoknál sem sokkal könnyebb a helyzet. Egy évtizede szinte gyakorlatilag biztos volt, hogy Alekszejev, Kovács Sarolta és Földházi Zsófia indul nemzeti színekben, mostanság lényegesen nagyobb a verseny.

- Erős a hazai mezőny, Gulyás előttünk jár, valamint komoly eséllyel indul harcba Simon Sarolta, ha jól vív és lő, bárkire veszélyes lehet. Bauer Blanka is nagyon felkészült, azonban a vívása most ingadozó, de sorolhatnám a neveket, nyilván mindenki megtesz, hogy rajthoz állhasson a világversenyeken, komoly a rivalizálás. A fiúknál tizenegyen pályáznak négy helyre, mi nyolcan, ami szintén komoly szám, mondjuk a tíz évvel ezelőtti viszonyokhoz képest.