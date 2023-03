A keddi találkozó előtt nem sok statisztikai mutató szólt a Volán mellett, hiszen az RBS a tavalyi döntőben 4-0-ás söpréssel zsebelte be az aranyat, majd az idei szezonban is mindegyik találkozót megnyerték az alapszakaszban a Fejér megyeiek ellen. A vendégek esélyeit az sem javította, hogy Kevin Constantine több mint egy sornyi játékosra nem számíthatott sérülés vagy betegség miatt. Ennek ellenére hősiesen helyt álltak a kék-fehérek, kis szerencsével még hosszabbításra is mentették volna az összecsapást. Bár az osztrákok játszottak alapvetően fölényben, a háló azért nem nyomta a fehérváriak hátát. Pénteken folytatódik a párharc Székesfehérváron, így a Volán akár még melegében egyenlíthet a párharcban.

– Jó mérkőzést játszottunk, a Salzburg kiváló csapat. Tiszteletet érdemelnek, az edzői stábjuk és a játékosok is. Ez sorozatban az ötödik vereségünk ellenük a rájátszásban. Szóval mondhatjuk, jól kiismertek bennünket. A játékosaim felvették a verseny az ellenféllel, tetszett, ahogy beleálltak a meccsbe. Több beteg játékosunk is van jelenleg a keretben, voltak, akik kisebb betegséggel játszottak, de csapatként léptünk jégre és úgy is játszottunk, egymásért küzdöttünk. Büszke vagyok a teljesítményünkre. Reméljük a betegek hamarosan visszatérhetnek és kicsivel több energiánk lesz majd a pénteki mérkőzésen. Minden nagyon fontos a Salzburg ellen, hiszen keveset hibáznak, így a játék minden elemében kiválóan kell ellenük teljesíteni. Minden rész egyformán fontos – összegzett a mérkőzés után Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője, majd kitért a péntekre is. –. Már két éve vagyok Fehérváron, a szurkolóink fantasztikusok. Rendkívül hangosak és mindig mögöttük állnak. Jó hazai pályán játszani, szeretünk a közönségünk előtt szerepelni.