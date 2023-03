Győzni, minden áron. Ez lehetett a kieső helyre csúszott, s a héten edzőt váltó MOL Fehérvár FC jelszava a Honvéd ellen. A kispestiek mindössze egy ponttal előzték meg a Vidit a tabellán, így különösen fontos volt a diadal a kiesési rangadón.

Bartosz Grzelak némileg átformálta a csapatot magyarországi ténykedése három napja alatt: az NB III-as keretből visszahívta Jehven Makarenkót, akit a padra ültetett, Larsen kikerült a vádelemből, míg Stopira vissza a kezdőbe. A legnagyobb húzása azonban Nego Loic kereten kívülre helyezése volt. A magyar válogatott szélső fegyelmi okokból nem öltözhetett a sorsfordító összecsapásra. Nego elfogadta az új tréner döntését, s edzéseken továbbra is az élvonalbeli társakkal készül. Rajtuk kívül a lábadozó Pinto és a sárgalapos eltiltását töltő Fiola hiányzott, valamint a műtéten átesett Hangya Szilveszterre sem számíthatott Bartosz Grzelak.

Az utóbbi két bajnokiját is nyerő Honvéd kezdett jobban, azonban szembetűnő volt, hogy a fehérváriak harcosabban szálltak csatába, mint korábban. A vendégek főként a bal szélen kerültek a Vidi védelme mögé, Tamás Krisztián veszélyesen futballozott. Mégis, az első helyzet Mitrovic labdájából alakult ki, Lukic 5 méterről emelt finoman a keresztléc fölé. Kiegyenlítetté vált a játék, s a 34. percben remek kontrára indult a Vidi. Kodro futtatta a bal oldalon Dárdait, aki aztán pontosan tekert a hosszú oldalra, a berobbanó Katona Mátyás pedig 6 méterről a jobb kapufa segítségével helyezett a kapuba, 1-0. A vezető találat után a kapusnak, Kovács Dánielnek akadt dolga, Nenad Lukic lőtt kellemetlenül, nagyot fogott a Vidi portása. Azonban továbbra is a hazaiak irányítottak, ugyan a dominanciájuk nem domborodott ki túlságosan, főként a sok pontatlan átadás miatt.

Fordulás után nyomasztó volt a Honvéd fölénye. Kovács Dánielnek kétszer is nagyot kellett védenie, sőt, a VAR is megmentette a Vidit, Bese tizenhatoson belüli kezezése felett hunytak szemet a videózás után. A szünetet követő első tíz percben a fehérváriak is kacérkodtak az újabb gólszerzéssel, Dárdai lábáról Dúzs kapus lopta le a labdát, Kodro pedig 17 méterről a kapu fölé lőtt. Nehéz, küzdelmes meccset vívtak a csapatok, közben a Honvéd támadásainak éle is elkopott. A 74. percben újra Kodro villant, mint előkészítő, centerezésébe az utolsó pillanatban Szabó Alex piszkált bele Katona elől mentve nagyot. Samperio lábában maradt a kispestiek nagy egyenlítési lehetősége, 18 méteres szabadrúgását a levegőben úszva fogta meg Kovács. Pár perccel később kispesti kollégája akasztotta meg a Vidi támadását, Heister mesteri centerezése nyomán Kodro közeli lövését védte vetődve. A 90. percben aztán eldöntötte a meccset a Vidi. Heister harcolt ki tizenegyest, a büntetőt pedig Kenan Kodro a kapu közepébe vágta, 2-0.

JEGYZŐKÖNYV

MOL Fehérvár FC - Budapest Honvéd FC 2-0 (1-0)

MOL Aréna Sóstó, 3683 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Buzás, Szert)

MOL Fehérvár FC: Kovács D. - Bese, Csongvai, Stopira, Heister - Dárdai, Flores, Christensen (Makarenko, 69.) - Katona (Kastrati, 84.), Kodro, Schön. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Bp. Honvéd FC: Dúzs - Lovric, Prenga, Szabó A., Tamás K. - Mitrovic (Krajcsovics, 72.), Gomis - Samperio, Kocsis D. (Plakuscsenko, 72.), Dominguez (Átrok, 91.) - Lukic. Vezetőedző: Dean Klafuric

Gól: Katona (34.), Kodro (90. - tizenegyesből)

Sárga lap: Katona (11.) ,Flores (48.), Kovács D. (77.), Kodro (90.) ill. Szabó A. (61.), Gomis (81.), Krajcsovics (85.)