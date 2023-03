Az első ziccert Tea Pijevic indításából Takó Viktória értékesítette, majd Tamara Szmbatjan is betalált, alig két percen belül, 0-2. Megszervezte védekezését a fehérvári együttes, a lerohanások is bejöttek, így nem véletlen, hogy az 5. percben már időt kért a hazaiak mestere Gyurka János, 1-5. Majd először a meccsen kétszer egymás után bevette az MKC Pijevic hálóját, ám ez sem rendítette meg az AFKC-t, sőt hátrányból is gólt lőttek. Ezután a válogatott Albek Anna pókhálózta ki Pijevic kapujának bal felső sarkát, de Takó klasszis megoldással a rövid sarkot célozta meg pontosan. A házigazdák összekapták magukat, és a 11. percben Pásztor Noémi egy indítás után egalizálni tudott, 7-7. Sőt Stranigg Zsófia révén először előnybe is kerültek, amelyre nyomban időkéréssel reagált Józsa Krisztián. Majd 8-8-nál Bruna Zrnic egy az egyben Mistina Kittit találta telibe, az ellenakciót pedig Ines Ivancok szórta be. A 15. percben Pásztort nem tudták megállítani, és a válogatott beálló nem is hibázta el, így először lett kétgólos a különbség, 10-8. Kissé megtorpant az Alba, emellett több helyzetet kihasználatlanul hagytak. A szurkolók támogatása jótékony hatással volt a Móvárra, négygólos differenciánál jött is Józsa második időkérése, 13-9. A folytatás sem ígért túlságosan sok jót, dacára annak, hogy Zrnic most bedobta ziccerét. A félidő hajrája felé közeledve megrázta magát a Fehérvár, és Takó indításból egyre olvasztotta hátrányukat, 15-14.

A szünet után rögtön Szmbatjan egyenlített, majd Zrnic indításból hosszú idő után már a vezető gólt is belőtte, 16-17. Az előny bő fél percig tartott, bár Tóth Eszter hetesét Pijevic bravúrral hárította, de Sztankovics Kyra lövésével szemben már tehetetlen volt. Hektikus volt a mérkőzés, egymás hibáiból éltek a felek, de a 40. percben ismét kettővel előnybe az MKC, 20-18. Erre is megvolt a válaszuk a Józsa-tanítványoknak, előbb Szmbatjan, majd Utasi Linda vette be Mistina kapuját. Hullámvasútszerű volt a folytatás, megint kettővel mentek a hazaiak, ugyan nem hagyta magát a vendégcsapat, és jöhetett is volna a menetrendszerű egyenlítés, ám Afentaler Sára lövése a keresztlécet törte kis híján ketté, később Zrnic Szemerey Zsófit találta el. Így nem lehetett azon csodálkozni, hogy nem sikerült egyenlíteni, a Móvár viszont ez által az utolsó tíz perchez érve továbbra is őrizte a kétgólos fórját, 25-23. A lefújáshoz közeledve pedig már látszott, hogy nem tud visszakapaszkodni az Alba, és a pontok a Szigetközben maradnak.

Jegyzőkönyv:

Motherson-Mosonmagyaróvári KC - Alba Fehérvár KC 30-27 (16-15)

Mosonmagyaróvár, 900 néző

Vezette: Kovács-Sebők Stefánia, Vastag-Réti Rebeka Réka

Motherson-Mosonmagyaróvári KC: Szemerey – Sztankovics K. 3, Lancz, Tóth G. 1, Pásztor 6, Tóth E. 3 (3), Stranigg Zs. 5 (2). Csere: Mistina (kapus), Albek 2, Ivancok 4, Kovács P. 3, Faragó 2, Csire, Tóth N. 1. Vezetőedző: Gyurka János

Alba Fehérvár KC: Pijevic - Zrnic 3, Szmbatian 6, Varga E. 2, Boldizsár 1, Sztosics 2, Takó 4. Csere: Tóth N. (kapus), Ohjama 5 (5), Utasi 2, Afentaler 1, Dubán, Szemes 1. Vezetőedző: Józsa Krisztián

Kiállítások: - perc, ill. 8 perc

Hétméteresek: 7/5, ill. 5/5