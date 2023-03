Már öt óra tájt elkezdődött az évzáró eseménye a Volánnak. Először a támogatók és a csapat értékelte az évet, az eseményen megszólalt Vargha Tamás miniszterhelyettes is, aki az mellett, hogy méltatta a kék-fehéreket, támogatását is kifejezte a klub iránt. Az egyesület részéről Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnök, és Szélig Viktor általános menedzser is beszédet mondott a szponzoroknak, valamint később a szurkolói ankéton a nézőknek is, akik teljesen megtöltötték a termet. Természetesen az eseményen szóba került az új csarnok, az Alba Aréna átadója is, amely kapcsán Cser-Palkovics András fejezte ki reményét, hogy az új létesítményt is megtöltik majd a Volán szurkolói.

Természetesen a csapat szereplése és jövője is a szurkolói kérdések témái között szerepelt, több szerződéshosszabbításra derült fény. Érvényes szerződése van Horváth Dominiknak, Stipsicz Bencének, Hári Jánosnak, Anze Kuraltnak, Ambrus Csongornak, valamint Tim Campbellnek. Az ankéton kiderült, hogy meghosszabbítja szerződését Henrik Nilsson, Gleason Founier, Magosi Bálint, Terbócs István, Ambrus Gergő, Németh Kristóf, Vértes Nátán, valamint Guillaume Leclerc is.