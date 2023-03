A fehérvári kék-fehérek formájára nem lehet panasz, az ötmeccses győzelmi szériát szeretnék tovább hizlalni. A korábbi, hazai összecsapásokhoz képest szokatlanul korai időpontban, a tévés közvetítés miatt szombaton délután, 15.45-kor fogadják a Szolnok együttesét. Függetlenül attól, hogy a felek hol helyezkednek a tabellán, a két brigád harca mindig óriási rangadó, ezúttal sem lesz másként. A házigazdák a tabella 3. helyét foglalják el, 16 győzelemmel és 8 vereséggel, a közvetlenül előttük helyezkedő Olajbányász 19 sikert és 5 kudarcot számlál, a bajnok Falco már biztosan megnyerte az alapszakaszt (21-3), ahogy a korábbi években, ezúttal is a vasiak teljesítenek legkiegyensúlyozottabban. Még úgy is, hogy tavaly nyáron kulcsemberek sora hagyta el az együttest.

Az albások előrébb lépni már nem tudnak, de hátrébb még csúszhatnak – ezt szeretnék elkerülni a koronázóvárosiak -, ugyanis a ZTE is 40 ponttal rendelkezik, mint Alejandro Zubillaga tanítványai, van tét tehát a hétvégi rangadón. Az alföldi piros-feketékkel december 10-én találkoztak legutóbb Vojvodáék, komoly esélyük nyílt a győzelemre, végül heroikus küzdelemben, remek atmoszférájú, feszültségekkel bőven tarkított derbin, hosszabbítás után vesztettek, 94-90-re, a Tiszaligetben. A látogatók legeredményesebbje Pongó Marcell volt, 26 ponttal, alig maradt el tőle Vojvoda Dávid, aki a második félidőben nyújtott elképesztőt, 25/12 ponttal zárt. A légiósok közül DeCosey 15, Ford 10/3, Philmore 7/3 pontot jegyzett, a nyáron, Szombathelyről szerződtetett, válogatott irányító, Somogyi is ennyit tett a közösbe. A hazaiaknál Bojan Subotic volt a nyerő ember, 26/6 ponttal, Jimmy Gavin (17/3) is átlag feletti teljesítményt nyújtott, rajtuk kívül Jabril Durham (11/3) lépte át a tíz pontot.

A Fejér megyeiek érthetően vissza akarnak vágni a téli vereségért. Az edzőcsere óta hatalmasat javult a játékuk, magabiztosan verték a Budapesti Honvéd, a Kaposvár, a Sopron, a Nyíregyháza, legutóbb pedig a Debrecen együttesét. Utóbbi meccsen végül tíz pont (87-77) lett a differencia – a korábbi találkozókon lényegesen nagyobb volt a különbség, a koronázóvárosiak többször dobtak száz pont felett, hazai idénycsúcsot is felállítottak -, ezúttal azért csak ennyi, mert a korábbi derbikkel ellentétben az első félidőben nem dobtak jól a fehérváriak. A nagyszünet után vették át az irányítást, a végjátékban pedig elléptek a hajdúságiaktól.

Az Olaj KK természetesen erősebb, mint a legutóbbi riválisok, a szlovén szakvezető, Gasper Potocnik gárdája a korábbi, jugoszláv kosárlabda jegyeit viseli, rendkívül szervezettek, a honi szakemberek szerint a Szolnok a liga legjobban védekező csapatát alkotják, az egyre erősebb Alba mellett. Fizikális, sok ütközésen alapul a játékuk, agresszíven támadják a labdás embert, a 3-2-es zónát és az emberfogást is gyakran alkalmazzák, gyakran váltanak, általában magas szerkezetben lépnek pályára. Dominálnak a palánk alatt, de az akciókat döntően nem itt fejezik be, hanem kiosztások után a mezőnyemberek tüzelnek, méghozzá pontosan. Gyorsan és jól forgatják a labdát, üres dobóhelyzetet alakítanak ki. Az amerikai irányító, Durham mozgatja a társaságot, megfelelő kreativitással, jól lát a pályán. Honfitársa, Barnes 3-as 4-es poszton bevethető, kifejezetten jó, kinti dobónak számít. A balkezes légiós, Gavin nála is jobban céloz távolról, ő extraklasszisnak számít a hazai mezőnyben, a pálya bármely pontjáról képes betalálni. A montenegrói Bojan Subotic három éve erősíti a brigádot, a palánk alatt különösen veszélyes, valamint ugyanez elmondható az amerikai Williamsonról is, aki centerként jeleskedik. Balkezes, nem túl magas, ellenben mozgékony, jól válik le emberéről.

A kezdőben döntően Durham, tavaly nyárig a fehérváriakat erősítő, fehérvári születésű és nevelésű, válogatott bedobó, Lukács Norbert, továbbá Barnes, Subotic és Williamson kap helyet, jellemző az Olaj erejére és variációs lehetőségeire, hogy Jimmy Gavin a padról érkezik, miként az irányító, Pongó Máté, valamint a 3-as poszton erős Rudner Gábor is. A center, Révész Ádám új energiát hoz a padról, változó számú játékpercet kap a szakvezetéstől a bedobó, Gilszki Erik, valamint Sebők Erik is.

A tabellára pillantva, az eddig megszerzett pontokat számlálva úgy tűnhet, a meccs fehérváriak számára fontosabb, ám a vendégek is biztosan megtesznek mindent a győzelemért. Az alapszakasz utolsó előtti fordulója – két héttel a Magyar Kupa fináléja előtt - ugyanis nagyszerű alkalmat biztosít a felkészülésre az MK és a bajnoki playoff előtt. A szolnokiak legutóbb parázs meccsbe bonyolódtak, közelharcokkal, feszültségekkel jócskán tűzdelt derbin nyertek Körmenden, 93-81-re.

Egy hét múlva a fehérváriak a hazai egyeduralkodó Falcót fogadják, az Olaj pedig az újonc, bennmaradásért küzdő Honvédot, tehát az Albának lesz lényegesen nehezebb dolga az alapszakasz utolsó fordulójában. Egymást érik a rangadók az Alba Regia Sportcsarnokban, a drukkerek kiheverik az Olaj elleni derbi izgalmait, máris készülhetnek a Szombathely ellen.

- A korábbi időszak szoros mérkőzéseit összhang hiányában vesztettük el, az edzőcserével gyorsan megváltozott minden, elkezdtünk hinni magunkban, küzdünk egymásért. Agresszívabb lett a csapat, fontos, hogy legutóbb, Debrecenben is nyertünk. Múlt hétvégén puhán indítottuk a találkozót, nem kezdhetünk így a jövőben, ha esélyesként szeretnénk pályára lépni. A Szolnok ellen komoly csata vár ránk, a szezon egyik legnagyobb ütközete. Decemberben, idegenben hatalmas küzdelemben veszítettünk, ugyanúgy nyerhettünk volna, mint a hazaiak. Remélem, ezúttal visszavágunk, mindannyian hiszünk a sikerben - jegyezte meg a ponterős, amerikai légiós, Isaiah Philmore.