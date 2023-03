Rangadóra készült a koronázóváros, az örök rivális, a Szolnok kosárcsapata látogatott a Gáz utcába, a piros-feketékkel vívott meccsek mindig kuriózumnak számítanak. December derekán, a Tiszaligetben hosszabbítás után nyert az Olaj, 94-90-re, volt tehát miért visszavágnia az Albának. A szombat délutáni időpontot az élő tévéközvetítés indokolta, alighanem emiatt nem volt színültig telt ház a csarnokban, persze, így is nagyon sokan kilátogattak, alig néhány szék maradt üresen. Remek hangulat uralkodott a létesítményben, a vendégek lelkes drukkerei szokásukhoz híven, ismét megtöltötték szektorukat.

Az első kosarat a hazaiak szerezték, Somogyi passzát Philmore váltotta pontokra, Pongó Marcell hármasa is célba ért, a túloldalon Subotic köszönt be, 5-2. Subotic a folytatásban is eredményes maradt, DeCosey is megszerezte első pontjait, így tett a fehérvári nevelésű, anyagegyesületet tavaly nyáron elhagyó Lukács Norbert is. Őrizték a szűk különbséget, majd Williamson révén már a vendégek voltak előnyben. Apróbb technikai malőr adódott, hirtelenjében háromszor szólalt meg a duda, ami megakasztotta a játékot, aztán Philmore trojkájának és Pongó duplájának tapsolt a publikum hazai része. Subotic hibázott kintről, de nem emiatt ült le pihenni, a balkezes dobógép, Gavin érkezett a padról, a házigazdáknál Pongót a csapatkapitány, Vojvoda váltotta. Gyorsan feliratkozott a pontlistára, Philmore pedig dobott még egy elképesztő hármast, öt perc elteltével azonnal időt is két a vendégek szlovén trénere, Gasper Potocnik, 17-8. Somogyi révén átlépte a tízpontos határt a házigazda, a fehérvári Pongó bátyja, Máté kapott bizalmat a vendégeknél, hármassal nyitott, kicsit közelítettek a látogatók. Aztán a hirtelenjében kétszer eredményes Révész révén még inkább, a tőloldalon Vojvoda nem tétlenkedett. A hazai mester, Alejandro Zubillaga forgatta együttesét, Somogyi és DeCosey leült, visszatért Pongó, valamint érkezett Takács Milán, aki rögtön dobott egy hármast a sarokból. A szenegáli-amerikai center, Mbacke Diong nagy csatát vívott a lepattanókért Révésszel, tíz perc után 28-22-re vezettek a magabiztos vendéglátók. Pongó indítását Vojvoda kiestette a túloldalon, azonban Zubillaga nem leszidta, hanem megtapsolta játékosait, jelezte, a későbbiekben is bátran vállalkozzanak váratlan megoldásokra. Diong helyett Szabó Zsolt érkezett a darálóba, nagy volt az iram, komoly csatározás zajlott a gyűrű alatt, a lecsorgókat döntően a hazaiak szedték le, azonban a kinti dobások nem igazán sikerültek. A szolnokiaknak sem, ám ők kevesebbet rontottak, négy pontra zárkóztak, aztán ismét a hazaiak domináltak, időt is kért Potocnik, 32-24. Tízre hízott a differencia, aztán még többre, DeCosey két, sarokból eleresztett hármasa kiszédült a gyűrűből, tízen belülre jöttek az alföldiek, de a többiek nem rontottak, leginkább Ford kapta el a ritmust, 45-29. A remekül célzó Lukács révén araszolt előre az Olaj, időt is kért Zubillaga, félidőben 47-38-ra vezettek a fehérváriak.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

Subotic kapta el a fonalat, négyre szűkült a differencia, Somogyi hármasa nyugtatóan hatott a hazai idegekre, időt kértek a vendégek. Gavin triplája a hálóba hullt, a következő akciónál célt tévesztett a sarokból, hazai oldalon Vojvoda érkezett a parkettre, pontokat azonban Pongó szerzett. Az első félidőben megszokott, jelentős különbség a múlt ködébe veszett, 4-6 ponttal vezettek a hazaiak. Ford és Takács Milán védekezésben jeleskedett, előbbi aztán támadásban is, a palánk alatt Williamson és Diong vívott rendkívüli küzdelmet, a sarokból Takács hintett remek hármast, fél óra után 65-56-ra álltak a felek. Rudner két, Pazar triplával jelentkezett, ötre érkezett a Szolnok, Williamson ziccerével pedig háromra, Zubillaga azonnal jelezte a zsűrinél, időt kér, 67-64. Nem sikerültek a hazai dobások, a vendégeknél az irányító, Durham nem találta a gyűrűt, a túloldalon Pongó igen, vezérletével ismét ellépett a Fehérvár. Rudner kintről nem hibázott, az utolsó öt perc kezdetén öttel vezettek a hazaiak. Pongó vitte a hátán az albásokat, Potocnik időt kért, a vége előtt három perccel, 76-67. Nem adta fel az Olaj, harcoltak a záró dudaszóig, Subotic vezérletével, a koronázóvárosiak végig domináltak, remek játékkal nyertek, zsinórban hatodszor, 85-79.