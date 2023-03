2023. március 18., szombat, 15:00

Bodajk SE (13.) - Csór Truck-Trailer (12.) – ősszel 1-1



Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - A szombati Martonvásár elleni mérkőzésen a győzelemhez egy valami hiányzott és ez a gól. Ennyi helyzetet nem lehet kihagyni büntetlenül, amennyiben a csapat húsz százalékát nyújtotta volna annak, amit a Főnix FC ellen, akkor gólokkal nyerhettünk volna. Hatan-heten kivitték a szerelést, és én is hibáztam az összeállítással, úgyhogy ebben a pontvesztésben nekem is benne volt a részem. Másképp kellett volna felállnunk, ez jó lecke volt, legközelebb nem követem el ezt a hibát. Volt két kiállítás a mérkőzésen, az egyik jogos volt, a másiknál ellentétesen kellett volna ítélnie a játékvezetőnek. Ettől függetlenül kilenc emberrel is megnyerhettük volna, de a jobbnál jobb helyzetek kimaradtak. Viszont mind a négy cserénk nagyon jól állt be, és lendítettek a csapaton. Természetesen nyerni szeretnénk az Csór ellen, az eltiltások miatt két meghatározó játékosom hiányozni fog, igaz Magosi Béla és Rozenbaum Romárió visszatérnek. Nem lehetek elégedetlen, mert az eddigi három mérkőzésen öt pontot szereztünk, míg előtte ősszel összesen kilencet. A védelmünkre egy rossz szót nem szólhatok, a támadójátékot kell stabilizálni, és határozottabbá tennünk.



Sárbogárd (5.) - MÁV Előre FC Főnix (2.) – ősszel 3-4



Pajor László a Sárbogárd szakmai igazgatója: - Sajnos eddig a tavaszi teljesítményünk gyengére sikeredett, ősszel három mérkőzésen rúgtunk tíz gólt, most három meccs alatt egyet sem. Így nagyon nehéz nyerni, a minőségi hiányzókat nem tudjuk pótolni, akármennyire is szeretnénk. Ezért rendkívül csalódott vagyok, Mányon a hazai csapat akaratban is fölénk nőtt, úgy tűnt jobban akarták a győzelmet. Elsősorban a fejekben kell rendet tennünk a héten, de erre megvan a tervünk. A Főnix FC-t jó csapatnak tartjuk, jó meccseket játszunk velük, bizonyíték erre, hogy ősszel is egy gólokban gazdag összecsapásunk volt. Amennyiben fejben meg tudjuk oldani a gondjainkat, akkor izgalmas kilencven percet láthatnak a nézők. Háromesélyes a találkozó, akármennyire is azt szeretnénk, hogy mi nyerjünk, ezért meg is teszünk mindent, de most úgy tűnik, hogy a Főnix FC jobb formában van nálunk. Természetesen szeretnénk elindulni felfelé, nem tettünk le a céljainkról! Egy győzelem nagy lökést adhatna a folytatásra, nem véletlenül mondják azt, hogy a legjobb gyógyír ilyenkor egy jó csapat ellen nyerni.



Sárosd (7.) - Ikarus-Maroshegy (6.) – ősszel 0-1



Rauf Dávid a Sárosd vezetőedzője: - Örülünk a kápolnásnyéki győzelemnek, bár a pálya talaja nem kedvezett a folyamatos játéknak. Hamar rúgtuk a vezető gólt, ez jót tett nekünk, de gyorsan hozzáteszem, hogy a hazaiaknak is volt lehetőségük. Elégedett vagyok a csapattal, mert jól álltak hozzá a mérkőzéshez, és tudtak alkalmazkodni a pályához. A második, valamint a harmadik gól után már láthatóan megkönnyebbültek a játékosok, ez nyilván a nyékieknek nem tett jót. Ebben a megyében bárki, bármikor bárkit megverhet, az adott napi forma dönt, a játékosok hozzáállása, és hogyan alkalmazkodnak a körülményekhez. Az Ikarus ellen, hazai pályán szeretnénk a szurkolóink előtt pontokat szerezni, nagyon remélem, hogy ez sikerülni fog, mert nüanszok döntenek a csapatok között egy-egy mérkőzésen. Bízom abban, hogy a betegeink felgyógyulnak és komplett csapatban tudunk kiállni.

2023. március 19., vasárnap, 15:00

Enying (11.) – Martonvásár (14.) – ősszel 3-1



Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Annak ellenére, hogy ötöt kaptunk Gárdonyban, összeszedettebben játszottunk, jobban ment a játék, mint a Főnix otthonában. Reménykedtünk, hogy a bodajki vereség után még gödörben lesz ellenfelünk, de ennek nyoma sem volt. Sajnos nagyon hamar kaptuk az első gólt, és ez gyorsan rá is nyomta a bélyegét a teljesítményünkre. Az igazsághoz tartozik az is, hogy nélkülöznünk kellett a két belső védőnket és a támadósorunkat is tartalékosan tudtuk pályára küldeni. Ezzel együtt azt kell mondjam, igen volt ekkora különbség a két csapat között. Jó kedvvel emlékezünk vissza a martoni találkozónkra, amikor már az első percben sikerült megszerezni a vezetést, s végig jó játékot mutatva hoztuk el a három pontot.

Nagy várakozással tekintünk a vasárnapi hazai mérkőzés elé. Nem sok csapat található mögöttünk a tabellán, szóval itthon mindenki kötelezőnek gondolja a győzelmet. Bizony nem lesz könnyű dolgunk, hiszen nagyot erősödött ellenfelünk a télen. Ennek ellenére hiszem, ha a legerősebb kezdőnkkel tudunk kiállni, minden esélyünk meglesz egy jó mérkőzést játszani és végül itthon tartani pontjainkat. Lesz egy eltiltott kezdőnk, akinek a hiányát meg kell tudnunk oldani, de sérültek és betegek tekintetében nem állunk rosszul. Egyéb okokból távolmaradó játékos remélhetőleg nem lesz, mint ahogy szerintem elszántságból és motivációból sem lesz hiány.

Ercsi Kinizsi (10.) - Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – ősszel 0-8



Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - Örülök az Ikarus a győzelemnek, természetesen megnéztem őket korábban és alaposan felkészültünk belőlük. Az igazsághoz tartozik, hogy nekünk most minden összejött, a harmadik gólunk előtt például ők kapufát lőttek, és ebből indultunk meg. Nagyon sokat tettünk azért, hogy elérjük ezt az eredményt. Megérdemelt volna győzelmünk és ez jó alap lehet a Gárdony ellen, bár nem kergetünk hiú álmokat. Megpróbáljuk a legtöbbet kihozni a mérkőzésből, még koncentráltabban kell játszanunk erős ellenfél ellen, és úgy szerepelni, hogy az ne legyen méltatlan vasárnapi 4-0-hoz képest. Van ugyan némi elszámolni valónk az őszről, de szerényen megkíséreljük minimalizálni, elrontani ellenfelünk támadójátékát. A megye legjobb támadó hármasa náluk van (Tóth Tibor, Gere László, Bezerédi Ádám - a szerk.) ők egyáltalán nem megyei szintű labdarúgók, de miért ne foghatnánk ki ismét egy olyan napot, mint legutóbb?



Tóvill Kápolnásnyék (4.) - Tordas R-Kord (3.) – ősszel 2-1



Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - A Sárosd elleni vereség felért egy mélyütéssel, de az igazsághoz tartozik, Palásthy Dávid az Ikarus elleni mérkőzés után belázasodott és nem is jött rendbe. Tetézte a bajt, hogy Krajnc Balázs is hasonlóképpen járt, valamint Eipl Szabolcs sérüléssel küszködött, úgyhogy három meghatározó játékosunk hiányzott. A 0-5-öt nem kell megmagyarázni, sokkal jobban akarta a Sárosd a sikert, hat lövésből öt a hálónkban kötött ki, és megérdemelten nyertek. Ugyanúgy indult a második félidő, mint az első, rövid idő alatt betalált ellenfelünk, ezek a gólok lélektanilag rosszkor jöttek. A vereség ellenére nincs rossz hangulat az öltözőben, nem lesz más feladatunk vasárnap, mint feltörni a zártan védekező Tordas védelmét, úgy fogunk pályára lépni köszörüljük a Sárosd elleni csorbát. Jelenleg úgy tűnik, hogy teljes lesz a csapat, egyedül Kharboutli Noor Dániel hiányzik majd, ő begyűjtötte ötödik sárga lapját.

2023. május 3.

Lajoskomárom (8.) - Bicske II. (15.) – ősszel 2-0



Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - A Csór ellen szerezhettünk volna legalább egy pontot, nem tudtunk fölényt kialakítani a kapujuk előtt, nem rúgtuk be a helyzeteinket, míg a házigazdák pedig jól tették a dolgukat, kifogástalanul védekeztek. A mérkőzés képe alapján az eredmény reális, ha egy kicsit szerencsésebbek vagyunk, akkor egy ponttal távozhattunk volna, de megérdemelten győztek a csóriak.

Sajnos a Bicske II. elleni mérkőzésünket egy későbbi időpontban, május 3-án rendezzük meg, mert kértük a találkozó halasztását, és ehhez ellenfelünk hozzájárult. Annyi sérültünk van, szám szerint hét játékos, hogy nem tudunk kiállni.



Szabadnapos: Mányi TK (9.)