Ahogy mondani szokták, ez fiz egyes. A fehérvári kosarasok három győzelem után várják a keletieket, az edzőcsere óta, Alejandro Zubillaga irányításával megtáltosodtak, végig vezetve, magabiztosan verték a Budapesti Honvéd, a Kaposvár és a Sopron együttesét. A somogyiak ellen ráadásul NB I-es szezoncsúcsot dobtak, 121 pontot szereztek, a fentebb említett három derbin látványos játékkal jelentkeztek. A tabella negyedik helyén állomásoznak, 14 győzelemmel és 8 vereséggel, az egyértelmű cél a ZTE megelőzése. A zalaiak mérlege 15-7, ők különösebb gond nélkül befoghatóak, azonban a listavezető Falco (19-3) és a Szolnok (17-5) vélhetően megőrzi jelenlegi, előkelő pozícióját.

A nyíregyháziak hosszú idő után, 2021 nyarán tértek vissza az élvonalba, Fehérvárról szerződtettek vezetőedzőt, a koronázóvárosi utánpótlásban eredményes éveket töltő – bajnoki aranyakat szerzett több korosztályban -, valamint a felnőtteknél másodedzőként dolgozó Pethő Ákos visszatért szülővárosába, a Nyírségbe. Öt vereséggel kezdték a szezont, majd légiósokat cseréltek, összeállt a játékuk, komoly menetelés vette kezdetét, a kupában a nyolcas döntőbe kerültek, végül megbízható középcsapatként, gond nélkül őrizték meg tagságukat az élvonalban, tavaly tavasszal. A 2022-23-as idény sem kezdődött jól, nyolc vereséget szenvedtek zsinórban, Pethő Ákos az utánpótlásban folytatta munkáját, segítője, Szollár Gergő ült egy bajnoki erejéig a kispadra, majd a vezetők szerződtették az északmacedón Darko Radulovicot.

A szezonban a 11. fordulóban nyertek először, összesen két sikert arattak, húsz vereség mellett, a céljuk ezúttal is a bennmaradás, amit nem lesz könnyű kivívniuk. Legutóbb, Szegeden fél órán át jól játszottak, tíz ponttal vezettek, ám az utolsó tíz percben összeomlottak, végül 85-74-es vereséget szenvedtek. Öt légióssal rendelkeznek, az amerikai irányító, Darius Perry az egyik legjobb dobó a ligában, a litván bedobó, Rytis Pipiras is megbízható teljesítményt nyújt, a Tisza-parton 29/12 ponttal jelentkezett. A kezdő ötösben rajtuk kívül általában Bazsó Brúnó, Kiss Benedek és az amerikai center, Erik Copes jut szóhoz. A kispadról érkezik a parkettre Kass Balázs - az Albában mutatkozott be az élvonalban, másfél éve igazolt a keleti végekre -, az amerikai hátvéd, DeMarco Dickerson, valamint az átigazolási időszak február végi zárása előtt szerződtetett, 211 cm-re nőtt mali center, Sidike Kone. A szakmai stáb megfelelő játékidőt biztosít Bonifert Bendegúz, a helyi nevelésű hátvéd, Fazekas Csaba és Szobi Dániel számára is. A Hübner Nyíregyháza játéka Darius Perryre épül, akciót nem vezetnek nélküle. Amennyiben a fehérváriak limitálják a 24 esztendős kosarast, minden bizonnyal könnyedén nyerik az összecsapást.

- Jó hangulatban készülünk a meccsre. Legutóbb, Sopronban magabiztosan diadalmaskodtunk, pedig ott soha nem egyszerű nyerni. A Nyíregyháza ellen is egyértelműen győzelmet remélek – mondta Pongó Marcell, a fehérváriak válogatott irányítója.