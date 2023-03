2023. március 11., szombat, 14:30

Bodajk SE (12.) – Martonvásár (14.) – ősszel 1-1

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - Örülök a Főnix FC elleni győzelemnek, az első félidőben volt két lehetősége ellenfelünknek, de ugyanannyi nekünk is volt. A fiúknak mindig azt mondom, hogy alkalmazkodjanak az ellenfélhez, a pályához, valamint a körülményekhez - ez azt jelenti, hogy mindig mást kell játszani. Az első gólunkat letámadásból szereztük, de erre ezt megelőzően nem valószínű, hogy riválisunk gondolt, azt hihették, hogy beállunk majd védekezni. A második találatunkat kontrából értük el, erre sem számítottak. A futball két olyan elemében nyertünk, amelyben igazán a Főnix FC a jobb, jobban passzolnak, jobbak a letámadásban. Előfordult az, hogy a hátunkat nyomta a háló, de mindig benne volt a veszély, hogy meg tudjuk őket kontrázni. Középen erősek voltunk, a széleken nem tudtak megbontani bennünket. Összességében az a csapat nyer amelyik jobban akarta a győzelmet. Nagyon fegyelmezett volt a csapat úgy játszottak, mint akik vért ittak! Ezt várom tőlük a folytatásban is. Tisztelve az ellenfelet, a Martonvásár ellen az győzelemben gondolkodunk, annak ellenére hogy veszélyes, kűzdős és hajtós csapat. Számunkra létkérdés, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük! Az alapcsapatból ketten fognak hiányozni, Rozenbaum Romárió öt sárga lapos, Magosi Béla családi elfoglaltsága miatt nem lehet ott a mérkőzésen.

Bicske II.(15.) - Tordas R-Kord (5.) – ősszel 1-7

Oláh Dániel a Bicske II. vezetőedzője: - A Kápolnásnyék elleni első mérkőzésünkön a lehetőségeink megvoltak, viszont a nagy szél nagyon sokszor megzavarta a játékunkat és nagyon nehéz volt így futballozni. Sárosdon mentünk ugyan előre, de miután hátrányba kerültünk egyre jobban kinyíltunk, többet hibáztunk ezért lett egy kicsivel nagyobb aránya vereségünk. Nagyon sokat készülünk a Tordas ellen, most már elkezdtünk úgy összeállni, mint egy csapat, reméljük azt, hogy ezt meg tudjuk mutatni a hétvégén, és számunkra kedvező eredménnyel tudjuk zárni a mérkőzést. Jelenleg három sérültünk van, ketten a középpálya tengelyében játszanak, úgyhogy lesz hiányzónk a találkozón. Nem számolok visszajátszókkal az NB III-as csapatból, ők is fontos mérkőzéseket játszanak és muszáj frissíteniük a csapatot. Próbálunk a fiatalokra építeni, ugyanúgy, mint eddig.

2023. március 12., vasárnap, 14:30

Ikarus-Maroshegy (6.) - Ercsi Kinizsi (10.) – ősszel 1-1

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Tisztában voltunk azzal, hogy nehéz lesz a Kápolnásnyék elleni mérkőzés, viszont nehéz volt a pályájukon játszani. Erre készültünk - igaz csak fejben - mivel élőfüves pályát legutoljára tavaly október közepén látott a csapat. A körülményekhez képest azonban helytálltak a játékosaink, ám igazán komoly helyzetek nem alakultak ki, bár voltak olyan periódusok, amikor mindkét csapat mezőnyfölényt harcolt ki, futballozni nehezen lehetett a pályán. Számunkra fájó hogy az utolsó öt percben kaptuk a gólt, ráadásul az utolsó percben még egy tiszta ziccert is el hibáztunk. Nem vagyunk elégedetlenek az egy ponttal, mert kevesen fognak Nyékről pontokkal távozni. Télen több kulcsposzton szereplő játékos távozott - Molnár Viktor, Farkas Gábor, Kovács Dávid, valamint két fiatalabb játékosunk - ez beárnyékolta a felkészülésünket, de szerencsére a végén sikerült minőségi játékosokat igazolnunk - Falusy Bálint, Varga Zoltán, Horváth Levente, Kövesdi Milán és Garai Levente érkezett. Még két hétre lett volna szükségünk ahhoz, hogy összerázódjunk. Jó csapat az Ercsi, is mint a tabellán elfoglalt helye mutatja, bízom benne, hogy egy élvezetes jó focit hozó élvezetes mérkőzés lesz, amelyen itthon tudjuk tartani mindhárom pontot. Ettől függetlenül az egész szezonban bármi megtörténhet, keményen kell majd kaparni minden meccsen, így vasárnap is.

Mányi TK (9.) – Sárbogárd (4.) – ősszel 2-4

Varga Mihály a Mányi TK elnöke: - Az eddigi két mérkőzésünkön reális esélyünk volt arra, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, de ez különböző okok miatt nem sikerült. mindkét összecsapáson hasonló képességű csapatokkal találkoztunk, talán Bodajkon volt nagyobb sanszunk arra, hogy elhozzuk a három pontot. Hétvégén egy nagyon harcos Enyinggel találkoztunk - bár a pálya talaja, ahogy az télen lenni szokott, nem volt a legideálisabb - kevés helyzet adódott, ellenfelünk ezek közül egyet kihasznált, mi pedig nem, ezzel tudtak nyerni. Érkezik hozzánk a Sárbogárd, akiket nagyon tisztelek, mert komoly munkát végeznek évek óta, és nem véletlenül vannak mindig a dobogó közelében. Velük mindig szoros mérkőzéseket játszottunk, most is ezt várom. Természetesen jó lenne, ha itthon tudnánk tartani a pontokat, de nagyon nehéz lesz.

Tóvill Kápolnásnyék (3.) – Sárosd (8.) – ősszel 0-4

Höltzl Richárd a Tóvill Kápolnásnyék vezetőedzője: - A második félidő alapján meg kellett volna nyernünk az Ikarus elleni mérkőzést, de jó zártak a vendégek nem sikerült feltörni a védelmüket. A második félidőre egy egészen más csapat jött ki, ennek ellenére nem tudtunk győzni. Csalódott voltam a lefújás után, ez a két pont talán hiányozni fog a végelszámolásnál. Az igazsághoz tartozik, hogy ők is megnyerhették volna a hajrában a mérkőzést, miután kitámadtunk. A Sárosd csapata játékosállomány áttekintve A bajnokság első öt csapata közé tartozik, köztudott, hogy csapatunk a párharc erős gárdák ellen nem túl hatékony, és a Sárosd együttese ilyen. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, nem mi vagyunk az esélyesek, bár a tabella állása ezt sugallja, de azért bízom benne, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot, mert a hazai pálya azért előnyt jelenthet számunkra.

MÁV Előre FC Főnix (2.) – Enying (11.) – ősszel 2-2

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - A bodajki vereséggel fogalmazhatunk úgy, hogy gyorsan véget ért a bajnokság számunkra! Ez az év sajnos elment! Kifogásokat nem nagyon akarunk keresni, gratulálunk a Bodajknak, sokkal jobban is harcosabban tették a dolgukat, de azt azért meg kell, hogy jegyezzem a pálya teljesen alkalmatlan volt a futballra. Ez a mi játékunkat teljesen agyonverte. Az Enying ellen több fiatal fog szóhoz jutni, fel szeretnénk építeni őket, bár nem akarjuk "elengedni" az idei szezont, de már a jövőre gondolunk, mivel a Gárdonyt, amely kilenc ponttal jár előttünk, már nem nagyon tudja befogni senki. Nagyon sok sérültünk, és betegünk van, ez is hátráltatja a munkát. Nem adjuk fel és nyerni szeretnénk az Enying ellen.

Csór Truck-Trailer (13.) – Lajoskomárom (7.) – ősszel 1-3

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Az előző fordulóban a Sárosd ellen sok hiányzónk, sérültünk volt, akik az elmúlt hétvégére már visszatértek, és csatlakoznak még hozzájuk néhányan. Eltelt fél év bajnokságból szép lassan a csapot felveszi a megyei első osztály ritmusát. Kissé szélsőséges még a teljesítményünk, hol jó, hol rossz. Tordason nem kezdtünk rosszul, volt olyan periódusa mérkőzésnek, amikor uraltuk a játékot, a saját kezünkben volt a sorsunk, lehetőségünk volt még a három pont megszerzésére is. Aztán a nagyon gyorsan fordult a kocka, úgyhogy a végén szerencsénk is volt, hogy ponttal tértünk haza. Bízom abban, hogy hazai pályán végre a csapat megtalálja azt a formáját a Lajoskomárom ellen, amelyet ősszel az Ercsi ellen mutatott és várjuk a második itthoni győzelmünket.

Szabadnapos: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.)