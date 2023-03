Már a párharc kezdete előtt az erőviszonyok nem a Volán mellett szóltak, hiszen a két gárda elmúlt nyolc mérkőzését a tavalyi döntőt is beleértve egyaránt az osztrákok nyerték. A fehérváriak nagy becsvággyal vágtak bele a negyeddöntőbe, ahol azonban meccsről meccsre egyre jobban fogyott el a keret betegségek és sérülések következtében. Ennek ellenére a kék-fehérek egy percig sem adták fel, és az első három mérkőzésen egygólos vereséget szenvedtek csak el a bikák ellen, a második salzburgi összecsapást például csak a hosszabbítás 16. percében tudta megnyerni az RBS, addigra pedig már csak négy védője maradt a magyar csapatnak. A negyedik találkozóra sem javult a helyzet, mégis jól kezdett a Fehérvár és Hári révén meg is szerezte a vezetést. A második harmadban azonban fordított a Salzburg, majd a harmadik játékrészben pedig emberelőnyökből egyre csak növelte a különbséget az elfáradó AV19 ellen. A párharcot így 4-0-ás söpréssel nyerte a Red Bull Salzburg.

– A sorozat maga egész más volt, mint ez a mérkőzés. Visszatekintve inkább olyan volt, mint az első két harmad. Rengeteg kiállítás esett a harmadik harmadban és ebből következik az eredmény is. Sokkal szorosabb volt, mint más 6-1-es mérkőzés. A sorozat rendkívül szoros volt, a Fehérvár egy kiváló támadóerővel rendelkező csapat. Mindenben próbára tették minket és amikor szükség volt rá, a kapusunk kiválóan védett, a védelem jól működött, a gólok is megvoltak, így továbbmegyünk – mondta a negyedik találkozó után Matt Mcilvane.

–Jó volt látni, hogy a srácok fel tudták venni a kesztyűt az ellenféllel a nehéz helyzet ellenére – kezdte értékelését Kevin Constantine, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője. – Az egész párharcban nagyon keményen küzdöttünk. A mérkőzés elején vezetést szereztünk, de nehéz a Salzburghoz hasonló jó csapatokat megfogni. Az előző mérkőzéseken képesek voltunk betömni a lyukakat, kitartottunk, de ma átszakadt kicsit a fal és több gólt is kaptunk. Kiváló párharc volt ez, és az egész szezonban, ahogy most is küzdöttünk a góllövéssel. Kulcspillanatokban lett volna szükségünk fontos gólokra a szezonban és a Salzburg ellen is. Talán ez volt a leggyengébb pontunk az idén, a góllövés.