Bodajk SE – Bicske II. 1–3 (0–2)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Szücs László.

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Molnár Antal Richárd (Farkas K.), Rozembaum R., Kis (Kovács T.) – Katóka M., Joó, Molnár Alex (Ambrus), Molnár M. - Magosi, Vachtler (Deme). Vezetőedző: Kocsis Jenő

Bicske II.: Rigó M. – Kámán, Varga L., Dencinger, Németh J. (Nyúl) - Molnár Attila (Nagy M.), Hirman (Csóh), Kovács P. (Kovács B.), Szokolay - Csiba, Lapos (Páli). Vezetőedző: Oláh Dániel

Gól: Joó (89.), ill. Molnár A. (23., 34.), Kovács P. (50.)

Jók: Nagy M., Joó, ill. Molnár Attila, Kovács P., Szolokay

Ismét alsóházi rangadóra készült a Bodajk SE, ezúttal a tabella 15.helyén álló Bicske II. csapata látogatott hozzájuk. Már a mérkőzés első percétől látszódott, hogy ez a vendégcsapat nem az az együttes, amely eddig a bajnokságban szerepelt. A találkozó nagy részében fölényben játszottak és technikai fölényüket gólokra is tudták váltani. Ennek ellenére két hazai helyzettel indult a mérkőzés, előbb Joó Gergő fejelhetett 5 méterről tisztán, majd Molnár Alex volt a kapussal szemben, de kimaradtak a helyzetek. Ezután beindult a Bicske II. és a bodajki védelem hathatós segítségével sorra alakította ki helyzeteit, amelyek közül először a 23. percben egy hosszú indítást vett át jól Molnár Attila és 14 méterről a hosszú sarokba lőtt, 0-1. Majd a 34. percben ismét Molnár Attila lőtt be egy ziccert Nagy Márkkal szemben, 0-2. A második félidő egy Deme Levente helyzettel indult, de szinte az ellentámadásból egy jobb oldali centerezés után Kovács Péter lőtt 5 méterről a kapuba, 0-3. Ment előre a Bodajk, de a vendégek kontrái mindig veszélyesek voltak, és Nagy M. bravúrjai kellettek ahhoz, hogy ne legyen nagyobb a különbség. Így volt ez a 60. percben is, amikor Molnár Antal Richárd rántotta le a Bicske csatárát, de a nagy M. óriási bravúrral védte a megítélt büntetőt. A nagy akarás végül meghozta a szépítő találatot, a 89. percben, egy bal oldali bedobás után Katóka Milán lekészítette a labdát Joó-nak, aki 14 méterről szépen csavart a hosszú felső sarokba, 1-3. A Bodajk SE a második félidőben már méltó ellenfele tudott lenni a kezdőben kilenc NB III.-as játékossal felálló Bicske II.-nek.

Tudósított: Kovács Zoltán

Sárosd – Tordas R-Kord 0–2 (0–1)

Sárosd, 90 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Sárosd: Rigó Á. – Hallósi (Vida), Gráczer M. (Vachler), Lakakisz (Buza), Kökény - Majláth, Schnierer (Dvéri II. Zs.), Pribék, Szekeres - Vámosi (Susa), Szabó N. Vezetőedző: Rauf Dávid

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Kovács A. (Kovács Á.), Balogh B. - Csizmarik, Jancsó, Horváth B. (Farkas Zs.), Cservenka - Hernádi (Berki), Ilyés (Deli). Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Horváth B. (29.), Pribék (84., öngól).

Kiállítva: Majláth (93.).

Jók: senki, ill. az egész csapat

A hazai csapat kezdett jobban, előbb Szekeres Marcell beadásáról maradtak le a belsők, majd Hallósi Gergőtől kapott jó labdát Lakakisz Nikolaosz, de ezt 16 méterről mellé lőtte. A folytatásban a Tordas veszélyeztetett, ám Rigó Ádám nagyot védett, és a következő támadás sorozatokat is csupán Rigónak köszönhetően nem tudták gólra váltani. Ezt követően Majláth Henrik indult meg szinte félpályáról a labdával, de erős lövése az oldalhálóban kötött ki. A 29. percben aztán Danis Bence bedobásából Horváth Benett került jó helyzetbe, és vette be a hazai kaput, 0-1. A második félidőben a sárosdiak tartózkodtak többet a vendégek kapu előtt. Majláth szabadrúgására Gráczer Máté próbált jó ütemben érkezni, de a tordasi védelem hárította a próbálkozást. Majd Vida Tamás indította Szekerest, aki a pontosan érkező Kökény Doriánnak adta be a labdát, de lövése kapufát találta telibe. Majd szintén Szekeres beadására érkezett Kökény, de fejese mellé szállt. A következő akciónál Majláth szöglete a kapu előtti kavarodásból kipattant Susa Krisztián elé, aki 16 méterről nem sokkal lőtt fölé. A 84. percben Kovács András indult meg egyedül, félpályáról szinte az alapvonalig ment, majd kapura lőtt, labdája Pribék Patrikról pattant a hosszú sarokba, 0-2.

Tudósított: Németh Réka



Ikarus-Maroshegy – Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 1–3 (0–1)

Székesfehérvár, néző

Vezette: Domak Ádám.

Ikarus-Maroshegy: Matócza – Falusy, Kövesdi (Szontagh), Kókány, Szamarasz - Schmuck A., Gimes (Patkós Á.), Csuti, Drexler (Menyhárt) - Farkas D., Varga Z. (Schmuck B.). Vezetőedző: Szarka Martin

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Molnár S., Paget, Szabó B., Radács (Koronczi) - Bezerédi, Balogh Á., Tóth T., Szellák - Mód, Gere (Klauz). Vezetőedző: Balogh Zsolt

Gól: Patkós Á. (81.), ill. Bezerédi (45.), Gere (54.), Szellák (64.)

Jók: Farkas D., Patkós Á., Drexler, ill. Molnár S., Balogh Á., Szellák, Gere, Tóth T.

Az első félidőben a Gárdony nyomás alá helyezte vendéglátóit, több ígéretes helyzetet dolgoztak ki, de ezeket némi szerencsével és akarattal sikerült hárítani. A 45. percben egy szöglet után Bezerédi Ádám elé került a labda, aki éles szögből védhetetlenül csavart a hazai kapuba, 0-1. A második félidőben az Ikarusnak kisebb, ígéretesnek tűnő lehetőségeik akadtak, de a nagyobb helyzeteket a vendégek alakították ki. Az 54. percben Gere Zoltán egyéni játék után zörgette meg a hálót, 0-2. A 64 percben egy kidolgozott akció végén Szellák Sándor növelte csapata előnyét, 0-3. A 81. percben Patkós Ádám szép egyéni alakítása után szépített az IKA, 1-3. A hazaiak igyekeztek, de a Gárdony jobban játszott ezen a mérkőzésen.

Tudósított: Mezővári Balázs

Mányi TK – Ercsi Kinizsi 1–3 (1–2)

Mány, 170 néző

Vezette: Cseh Roland.

Mány: Ténai – Kovács P., Csata, Gondos, Peinlich - Molnár Á. (Juhász II. Levente), Viscsák, Veress, Szuszlov - Tóth T., Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus, Juhász B., Buzás - Kun, Lak, Rebők, Hodula M. (Orza) - Petrás, Csányi (Kondreska). Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Viscsák (45.), ill. Rebők (25.), Juhász B. (43.), Kun (92.)

Jók: Kelemen, illetve Juhász B., Kun, Lak

A talaj nehézségei ellenére, minden adott volt, hogy jó futballt láthasson a szépszámú közönség. Ennek ellenére csapkodó játékkal rukkoltak elő a csapatok. Hol az Ercsi, hol a mányi kapu előtt pattogott a pettyes, és a 25. percben egy ilyen kavarodásból Rebők Imre lőtt a mányi kapuba, 0-1. A Mány sok hibával ugyan, de mezőnyfölényt alakított ki, de minden lehetőség kimaradt. A 43. percben, a mányi térfél közepén Juhász Bence gondolt egyet, végigszlalomozott a szétnyíló védelmen, és szép gólt lőtt, 0-2. Hogy maradjon izgalom a szünet utánra is, egy végletekig lejátszott helyzetet váltottak gólra a mányiak. A 45. percben Viscsák György helyezett a kapuba, 1-2. A szünet után a házigazdák mindent egy lapra feltéve támadtak, ugyanakkor sok technikai hiba miatt, minden lehetőség kimaradt. Két esetben pedig, véleményes szituáció után, a játékvezető sípja maradt néma a 16-oson belül...

Talán a hazaiak megérdemeltek volna egy pontot, de a lefújás előtt, ahogy ilyenkor lenni szokott, a vendégek Kun Bálint góljával lezárták a mérkőzést.

Parázs végjáték után, egy alacsony színvonalú meccsen, a szerencsésebb, de harcos, Kinizsi elvitte a három pontot.

Tudósított: Varga Mihály

Martonvásár – Sárbogárd 0–5 (0–1)

Martonvásár, 80 néző.

Vezette: Wittner József.

Martonvásár: Farkas Cs. – Szél, Busák, Füzér, Jordáki M. (Gábor D.) - Jordáki N. (Dezső), Gábor Á., Varga L., Varga Gy. (Halenár) - Szántó (Kádár), Patkós K. (Pintér O.). Vezetőedző: Kriston Attila

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Bruzsa (Szabó O.), Kovács J., Gráczer G. (Glócz Z.) - Mayer, Szalai Á. (Glócz H.), Tóth P., Farkas G. – Fodor M. (Horváth A.), Vagyóczki. Szakmai igazgató: Pajor László

Gól: Horváth A. (81., 83.), Szalai Á. (33.), Fodor M. (55.), Farkas G. (77.)

Jók: Farkas Cs., ill. Mayer, Horváth A.

Jól kezdtek a hazaiak, kiegyenlített volt az első 20-25 perc, még lehetőségeket is dolgozott ki a Martonvásár, így ekkor még élt a remény az esetleges bravúrra. De a vendégek apránként átvették az irányítást, és még az első félidőben megszerezték a vezetést. Azt remélhették a hazai drukkerek, hogy a második félidőre összeszedik magukat a fiúk, de csalódniuk kellett és még gyengébb játékot láthattak. A vendéglátók csak nyomozták a labdát, míg a Sárbogárd sorra dolgozta ki a helyzeteket, amiből még a félidő első felében növelték is az előnyt. Farkas Csabának volt három-négy bravúrja, de ő sem akadályozhatta meg a további gólokat, amelyek sorban jöttek, és jöttek. A 81. percben büntetőből már a negyediket rámolta be a Sárbogárd, de ezután sem álltak meg és Horváth Attila második gólja volt a végső kegyelemdöfés. Szomorú leírni, de a szezon leggyengébb játékát produkálta a Marton, így az eredmény még talán hízelgő is. Rengeteg hiba, eladott labdák, pontatlanság jellemezte a Martonvásárt, míg a vendégek élvezték a játékot és ez meg is látszik a végeredményen.

Tóvill-Kápolnásnyék – Lajoskomárom 2–0 (1–0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Varga József, Krajnc (Kiss Á.) - Pigler (Varga D.), Molnár G. (Peng), Zsigmond, Csörge – Czottner Á., Ódor (Katona). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Lajoskomárom: Barabás – Juhász M., Orosz, Csörgei, Victor - Vadászi, Gergye, Dudar E., Kövecses (Czéhmeiszter) - Pákozdi, Labossa (Németh Á.). Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Varga József (1.), Krajnc (59.)

Jók: Palásthy , Őz, Kharboutli Noor, Zsigmond L., ill. Kövecses, Victor

A 20. másodpercben vezetést szereztek a hazaiak, a támadóharmadban csent el egy felpasszt Krajnc Balázs, Varga Józsefhez továbbított , akinek távoli lövését nem tudta hárítani Barabás József, 1-0. A. 8. percben Labossa Tamás került szembe Palásthy Dáviddal, de utóbbi hárítani tudott. Az 59. percben Zsigmond Levente magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, Dudar Ervin nem tudta tartani vele a lépést, és buktatta a 16-oson belül, a megítélt 11-est Krajnc váltotta gólra, 2-0. Próbálkozott ugyan a folytatásban a Lajoskomarom, azonban nagyobb helyzetekig nem jutottak.

Tudósított: Sziládi István

Csór Truck-Trailer – Enying 3–0 (0–0)

Csór, 150 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Csór Truck-Trailer: Molnár B. - Bogdány, Báles Zs. Tolnai M., Szemenyei (Csapcsár) - Kásler Bence (Harangozó), Dreska (Makai), Pécsi, Báles A. (Báles

I.) - Ács, Flavio. Vezetőedző: Pécsi László

Enying: Kovács Z. (Elek) – Dudar K. (Mohai), Kalló, Nyikos (Blaski), Csepregi – Szalai K. (Paluska K.), Halász, Vass, Németh Sz. - Keszler, Varga P. (Gyárfás-Tóth). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Vass (57., öngól), Báles A. (65.), Ács (77.)

Jók: Bogdány (a mezőny legjobbja), Ács, Báles A., ill. senki

A 3. percben sistergős kapufával nyitott az Enying 19 méterről, a lövés a

gólvonalra pattant, majd onnan a mezőnybe. A 7. percben forintos labdát kapott Da Silva Flavio, aki 11 méterről a kapu fölé lőtt. A 39. percben Pécsi László 20 méterről bombázott a kapu fölé. Az 58. percben Báles András ment el a jobb oldalon, majd remekül tekert Flavio fejére, aki némi szerencsével a kapu jobb oldalába fejelt, 1-0. A 65. percben Bogdány Márk harcolt meg a labdáért a bal oldalon, majd laposan középre tekert, ahol Báles András érkezett és higgadtan a kapu közepébe gurított, 2-0. A 71. percben 12 méterről, tiszta lövőhelyzetben Ács Krisztián a kapu fölé lőtt. A 77. percben bal oldali bedobás után a labda kipattant egy védőről, amelyet Ács, kapásból, 14 méterről, elementáris erővel bombázott a hosszú sarokba, 3-0. A 85. percben a mérkőzés utolsó helyzetét Harangozó hagyta ki 8 méterről. Ebből is könnyedén gól lehetett volna.

A magas fordulatszámon játszó hazai csapat a második félidőben teljesen

jogosan fordította maga javára az eredményt. A tét okozta feszültséget

nem egyforma módon dolgozták fel a felek.

Tudósított: Csete Krisztián

Szabadnapos: Főnix FC

A góllövőlista állása:

1. Gere Zoltán, Tóth Tibor (mindkettő Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 19 gól

2. Mayer Dávid (Sárbogárd), Venczel Zsolt (Tóvill Kápolnásnyék) 13-13 gól

3. Bezerédi Ádám (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 12 gól