A tabellán ugyan nyolc pozíció, valamint 23 pont választja el egymástól a MOL Fehérvár FC-t és a Ferencvárost, azonban a két egylet csatája továbbra is rangadó a magyar futballban. Néhány évvel ezelőtt egymással versengett a két klub a bajnoki címért, azonban manapság más célokért küzdenek a zöld-fehérek és a piros-kékek. A Ferencváros most is bajnok lesz, míg a Vidi az új tréner, Bartosz Grzelak debütáló mérkőzésén 2-0-ra verte a Honvédot, s elevickélt a kieső helyről.

- A kapusoknak az is célja, hogy minél több kapott gól nélküli mérkőzése legyen a szezon végén, azonban én annak örülnék, ha minden meccsen 5-4 lenne az eredmény, de mi nyerjünk és akkor bajnokok vagyunk - morfondírozott a MOL Fehérvár FC kapusa, Kovács Dániel annak kapcsán, hogy a legutóbbi bajnokin nem rezdült a hálója. - Ennek jobban örülnék, mint ha sok kapott gól nélküli meccsel a középmezőnyben tanyáznánk. Jól ment a védés a Honvéd ellen, a csapatvédekezés is jól funkcionált és a megfelelő pillanatokban tudtunk gólt rúgni. A felkészülésünkre ez fantasztikus hatással volt. Feloldódtak a játékosok, a klub körül dolgozó emberek, őszintén örültünk a győzelemnek.

A MOL Fehérvár FC 27 pontjával a tabella kilencedik helyén áll, s ha az Újpest megveri a Zalaegerszeget, valamint a Mezőkövesd legyőzi a Honvédot, egy esetleges győzelemmel a hetedik hely sem elérhetetlen a Vidi számára.

- Kilenc mérkőzés van még hátra a bajnokságból. Ugyan a Ferencvároshoz megyünk vasárnap, de pontot, pontokat kellene hozni. Mindig beszédtéma a válogatottnál szerzett tapasztalatok megtárgyalása egy-egy bajnoki szünet után. Nego győztes meccsen tudott játszani, ilyenkor mindig hoz magával egyfajta jó morált, pozitív hangulatot, amit próbálunk átvenni - mesélte Kovács Dániel, majd rátért arra, mire számít a hétvégi derbin, a Fradi ellen.

- Nagyon új dolgot nem tud már mutatni a Fradi, sokszor játszottunk már ellenük. Erős dominanciát mutatnak a bajnokságban. Nagyon zártan, jól kell védekeznünk, egy másodpercre sem hagyhatunk ki hátul, elől pedig könyörtelenül értékesítenünk kell a lehetőséget, ami adódik. Az előnyük talán némi kényelemérzetet adhat nekik, talán egy kis könnyelműségre is adhat okot. Nekünk minden pontra szükségünk van, kőkeményen bele kell állnunk ebbe a meccsbe. Alázatosan végig kell játszanunk a kilencven percet, s meglátjuk majd, hogy mi van bennünk.

Ez a csata lesz a két klub 110. élvonalbeli összecsapása. 52 ferencvárosi siker és 30 döntetlen mellett 27 alkalommal győzött a Vidi. A fehérváriak kapusa úgy érzi, akár a meglepetés is benne lehet a csapatban, mely Bartosz Grzelak érkezésével új erőre kaphat.

- Nehéz ilyen rövid idő alatt leszűrni, hogy ki, milyen ember. De az rögtön látható volt az edzőn, hogy nagyon határozott, s ez jó. Az elképzelésein is látszik, hogy mit akar játszatni a csapattal. Jól jött a válogatott program miatti szünet, volt időnk együtt dolgozni. Az első benyomások nagyon pozitívak vele szemben.