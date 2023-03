Sokan nem ismerik, vagy nincsenek tisztában azzal, hogy hová is tegyék a légtornászatot a sportágak között, sőt, egyáltalán sportnak számít-e? Ez bizony amellett, hogy művészet, igenis sport, mégpedig kőkemény munkát igénylő sport, amely akrobatikáját tekintve igen látványos is. Egészen kis korban el lehet kezdeni – akár onnantól is, hogy a gyermek elkezd járni – mert mentálisan és fizikálisan is profitálhat ebből a későbbiekben. Nem olyan régen van a köztudatban, de annál dinamikusabban és gyorsabban fejlődik.

A légtornászok csendben, szerényen készülnek, Székesfehérváron is működik egy légtornászokkal (is) foglalkozó egyesület, nem akármilyen eredményekkel rendelkező versenyzőkkel. Tavaly novemberben az észtországi Kadrinában megrendezett Európa-bajnokságon Bocska Anna Kamilla állhatott fel a dobogó tetejére párosban Németh Sárával.

Bocska Anna Kamilla

Fotós: A versenyző



Bocskai Anna Kamilla a 15. évében jár, tehát igen fiatalon jutott el a kontinens csúcsára. Ha azt is hozzátesszük, hogy mindössze négy éve, 2018 januárban kezdett el érdeklődni a légtornászat iránt, azóta jár a Hajnal Mozgástér Stúdió foglalkozásaira, ahol Molnár Hajnalka vezetésével sajátította el igen gyorsan és eredményesen a légtorna alapjait, majd mesterfogásait, elsődlegesen a hammock szakágban.

Jöttek is az eredmények Bocska Anna Kamilla, az Európa-bajnokságra a tavaly májusban lebonyolított Magyar Bajnokságon kvalifikálta magát, Az ott megszerzett páros első helyével, az észtországi aranyérem pedig még magasabb polcra helyezte a sikertörténetet, ahonnan már csak egy magasabb fokozat van, a világbajnokság.

Több szempont - technikai, művészi, valamint a kivitelezés - alapján értékelik a versenyeken résztvevőket. A bírók pontokat vonnak le a rossz testtartás miatt, vagy éppen a nem megfelelő öltözékért, de a kisebb technikai hibákra és a művészi hiányosságokra is felhívják a figyelmet. Ez a visszajelzés mind a versenyzők, mind felkészítőik számára fontos visszajelzés.

Idén januárban már volt egy amolyan bemelegítő verseny Inárcson, az MSE Aerial Airshow, amelyen karikán mérette meg magát a fehérvári ifjú hölgy, és ezüstérmével bizonyította, hogy ezen is – szó szerint – szeren van. Amint megtudtuk a karika jelenti számára az elsődleges célt idén, szeretne ezen is minél jobb eredményeket elérni, tekintettel arra, hogy a hammock világszinten – még – nem elfogadott szakág, így a világbajnokságig karikán kellene a lehető legtöbbet fejlődnie, hogy amennyiben ebben a szakágban indul, legyen esélye a kiemelkedő szereplésre a várhatóan ősszel, Olaszországban megrendezésre kerülő világeseményen.

- A versenyek mindig nagy stresszel járnak, főleg a koreográfiák előtti öt percben, de hatalmas élmény, nagyon szeretem a versenyzést, ha tehetem, minden versenyen indulok. Mivel a hammock nem elfogadott szakág még kérdéses, hogy ebben, vagy másik szakágban indulunk a világbajnokságon. Én a karikát céloznám meg. – mondta az inárcsi megmérettetést követően.

Lesznek persze más nemzetközi és hazai viadalok is, amelyek jól szolgálják majd a fejlődést és a világbajnokságra való felkészülést, elsődlegesen a májusi Magyar Bajnokság, a júniusi, olaszországi Eb (ide már hammockban kvalifikálta magát Anna), majd az őszi Magyar Kupa.