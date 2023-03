Az első félidő végén még a házigazdák vezettek 47-44-re, aztán a koronázóvárosiak átvették az irányítást. a harmadik negyedet 23-18-ra, az utolsót 20-12-re nyerték. A sikert leginkább annak köszönhették, hogy a nagyszünet után meggyőzőbbek voltak támadásban és védekezésben is.

- Az első két negyedben a védekezéssel akadtak problémáink, a debreceniek pedig betaláltak ezekből az üres helyzetekből. Főként arról volt szó a félidőben, hogy keményebben kell védekeznünk a folytatásban. A fordulás után már így léptünk pályára, jól zártuk a passzsávokat, látszott a változás a játékunkon. Az utolsó negyedre pedig a támadások is egyre hatékonyabbak lettek, sok üres helyzetünk volt, amikből be is találtunk, így meg tudtuk nyerni a találkozót. Nagyon örülök az újabb sikernek. Két, nagyon nehéz meccsünk jön, természetesen szeretnénk a kupagyőztes Szolnok és a bajnok Falco ellen is ugyanúgy szerepelni, ahogy tettük az utóbbi időszakban ­– mondta Alejandro Zubillaga.

Andjelko Mandic, a DEAC trénere szintén nem túl régen vette át a hajdúságiak irányítását, a szlovén David Dedek korábbi pozícióját foglalta el. Náluk is bejött a váltás, ugyanis hatszor nyertek egyhuzamban, majd kikaptak Körmenden, a hétvégén pedig az albásoktól.

-Köszönöm a szurkolóknak a támogatást, nagyszerű hangulatot teremtettek. Közel teltház volt, sajnálom, hogy így alakult. Sokáig partiban voltunk, az utolsó öt percig kimondottan jól játszottunk. Az igazsághoz tartozik, hogy rosszul dobtunk kintről, az Alba Fehérvár pedig kihasználta a hibáinkat. Az egész meccs gyakorlatilag egy faulton múlott, ahelyett, hogy a végén támadhattunk volna a vezetésért, a Székesfehérvár ellépett négy ponttal, ezen a szituáción el is ment a mérkőzés. Mindezek ellenére gratulálok a srácoknak, hiszen a hozzáállás és az akarat rendben volt, de a sikerhez több koncentrációra van szükség.

A mindig megbízható és ponterős hátvéd, Darrin Govens három éve az Albát erősítette, az utóbbi hetekben a DEAC vezére. Ezúttal is a mezőny legjobbja volt, 27/9 ponttal, de ez sem volt elég a cívisvárosiak sikeréhez.

- Természetesen győzelemre készültünk. A kosárlabda az intenzitás, illetve a sikeres és sikertelen kísérletek játéka, a negyedik negyedben az Alba fehérvár felülkerekedett rajtunk, többször találtak be, így ők kerültek ki győztesként az összecsapásból.

A fehérváriaknál több, jó teljesítmény akadt, ezúttal is megtette a magáét az amerikai légiós, az erőcsatár, Isaiah Philmore, 16/3 ponttal jelentkezett.

- Az elmúlt időszak szoros mérkőzéseit összhang hiányában vesztettük el, ez az edző cseréjével gyorsan megváltozott, így elkezdtünk hinni magunkban, küzdünk egymásért. Agresszívabb lett a csapat, ugyan most is nyertünk, de puhán indítottuk a találkozót, nem kezdhetünk így a jövőben, ha esélyesként szeretnénk pályára lépni.