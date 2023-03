A negyedik látogatott a hatodikhoz, a vendégek várták jobb passzban a nyugati összecsapást. Philmore és DeCosey duplájával indult a fehérváriak soproni vendégjátéka, Philmore megint dobott egy kettest, majd a ráadásul büntetőjét is a hálóba küldte, gyorsan ellépett a Fehérvár, 0-7. Nem volt megállás, Somogyi formás akció végén zsákolt, DeCosey ismét beköszönt, a hazaiak trénere, Kostas Flevarakis érthetően időt kért. Andre Jones végre betalált középtávolról, erre Pongó válaszolt azonnal betörés után. Magabiztos volt az Alba, a hazaiak ugyan tízen belül érkeztek, de nem sokáig, Somogyi kosarával 4-15 állt a táblán, öt perc játék után. Vojvoda is megszerezte első pontjait, remekelt a Fehérvár, a vendéglátók ziccereket hibáztak. A túloldalon, ha rontott egy albás, azonnal akadt társ, aki a palánk alatt javított, leginkább Philmore. A hazaiaknál a korábbi, Gáz utcai center, Molnár Márton jól szedte a pattanókat, de a kinti dobások nem sikerültek, aztán Supola távolról megtörte a soproni jeget, 11-21. Közelített a házigazda, Zubillaga is kikérte első időjét, tíz perc után 15-21-re álltak a felek, ami meg is felelt a játék képének. Két pontra jött az SKC, aztán Vojvoda és Somogyi büntetőivel megint ellépett a Fehérvár, Ford mintaszerű hármasa után Flevarakis időt kért, 22-30. Valerio-Bodon triplájával, valamint Jones menetrendszerű, középtávoli pontjaival kettőre jött a Sopron, Somogyi és Vojvoda megmozdulásaival ismét ellépett a Fehérvár, 29-40. Vojvoda pontos maradt a folytatásban is, az első félidőt Valerio-Bodon trojkája zárta, 34-44.

Diong is feliratkozott a listára, nem találta a fonalat a Sopron, tizenöt ponttal megugrott a Fejér megyei alakulat, sőt, többel, 36-52-nél a határszéliek görög trénere kénytelen volt időt kérni. Nem segített, Ford hintett egy hármast, közel húszra hízott a differencia, sőt, Diong révén át is lépték a bűvös határt, Flevarakis ismét maga köré gyűjtötte játékosait. Pongó szerzett látványos kosarat, békésen csordogált a meccs, Ford sarokból elengedett hármasa is a hálóba hullt, magabiztos volt a látogató, a hazaiak nem lelték a ritmust. A koronázóvárosiak kis túlzással akkor dobtak pontot, amikor akartak, 25 ponttal meglógtak, sőt, többel, fél óra után 44-72 virított az eredményjelzőn. Szabó Zsolt is pályára lépett, duplával nyitott, felváltva estek kosarak, dadogott a labda a hazaiak kezében, aztán Valerio-Bodon kintről beköszönt, ami ahhoz volt elegendő, hogy ne emelkedjen harmincra a különbség. Vojvoda hármasa élményszámba ment, aztán zsákolt is, a soproniakon látszott, már nagyon várják, hogy véget érjen az összecsapás. Molnár Márton és Sitku Márton ügyeskedett, kicsit közelített az SKC, a végig domináló fehérváriak könnyedén nyertek, 72-91.

JEGYZŐKÖNYV

Sopron KC-Arconic-Alba Fehérvár 72-91 (15-21, 19-23, 10-28, 28-19)

NB I-es bajnokság, 22. forduló, Sopron, Novomatic Aréna, vezette: Tőzsér Dénes Kelemen, Goda László, Fodor Attila (dr. Gincsai János Péter)

Sopron: Joseph 18/6, Jones 7, Valerio-Bodon 15/9, Barnett 12/3, Durham 2, csere: Takács N. -, Supola 5/3, Molnár M. 6, White 2, Sitku 2, Csendes -, Csátaljay 3. Vezetőedző: Kostas Flevarakis

Fehérvár: Pongó 7/3, Somogyi 14, Ford 14/9, DeCosey 17/3, Philmore 15/3, csere: Szabó Zs. 2, Vojvoda 18/6, Takács Milán -, Diong 4, Balsay -, Góbi M. -. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga