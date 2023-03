Vaszjunyin Artyom U21-es együttese a rájátszásra kapott kis erősítést fentről, hiszen a FEHA19 Erste Ligás csapata búcsúzott a rájátszásban a BJAHC ellen. A negyeddöntős akadályt simán vették is a kék-fehérek, a Dunaújváros kiejtése nem igazán okozott nehéz feladatot (8-2, 6-2). Az elődöntőben a BJA korosztályos gárdája sem tudott meccset nyerni, így következett a DVTK elleni párharc az aranyéremért. A négy győzelemig tartó fináléban 3-1-re is vezetett e FEHA19, de a miskolciak innen még tudtak szépíteni, ám kedden hazai jégen lezárt a nyitott kérdéseket a Fehérvár, és 3-2-re nyert.

– Az elmúlt években nem sikerült megnyernünk az aranyérmet, utolsó mérkőzésen buktuk el a lehetőséget mindig, pedig közel voltunk hozzá. Négy év alatt folyamatosan jó teljesítményt nyújtottunk, minden esztendőben bejutottunk a fináléba. Az idei évadban is több Erste Ligás játékos érkezett a rájátszásra, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy nekik nagyon hosszú és nehéz szezonuk volt. Nem mindenki volt tökéletes állapotban, ugyanakkor egyértelműen látszódott, hogy mint csapat jobbak vagyunk. Ki kell emelni, hogy a Miskolc nagyot harcolt, és nem csak nálunk, de náluk is kiváló volt a kapusteljesítmény. Nehezen tudtuk áttörni a védelmüket, minden meccsen többet lőttünk kapura, veszélyesek voltunk, ha a nagy helyzetek jobban bemennek, hamarabb is lezárhattuk volna talán. Örülünk, hogy végül itthon sikerült behúznunk és hazai jégen ünnepelhetünk – mondta a lefújás után Vaszjunyin Artyom, az U21-es gárda vezetőedzője.

– Nagyon kemény összecsapás volt, mind a hat mérkőzés nehéz volt. Jó érzés itthon, hazai jégen megnyerni a döntőt a szurkolótáborunk előtt, örülünk, hogy ennyien kijöttek, nagy löketet adtak, amikor nem úgy ment nekünk a játék. Nagyon sokat jelent nekem ez a bajnoki cím, az U20-as éveim végére értem, és még egyszer sem sikerült megnyerni az aranyérmet. Tavalyelőtt pont a Miskolc ellen veszítettünk, az előző szezonban pedig a MAC ellen. Három év kergettük a trófeát, végre sikerült elhódítanunk – értékelt Ambrus Csongor, a FEHA19 támadója.