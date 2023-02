Nincs jó passzban a Volán, hiszen még néhány hete nagy harcban volt a a legjobb hatért, azaz a biztos rájátszást jelentő pozíciókért, addig most már egyre inkább hátrafelé kell tekingetni a jelenleg 8. helyen álló együttesnek. Ebből már lejjebb nem szabad adni, hiszen a playoff-kvalifikációban fontos lenne a pályaelőny, így a hátrelévő fordulóknak komoly tétje van még. Nincs könnyű helyzetben Kevin Constantine és a szakmai stáb, hiszen több kulcsember sem bevethető. A Villach ellen idegenbeli meccsen a fiatalokkal együtt tudott mindössze hét hátvédet nevezni a Volán. Hátsó alakzat nem is volt annyira magabiztos, így 4-1-es vereség lett a vége. Pedig a vezető gólig egyenrangú ellenfele volt a Fehérvár a hazai gárdának, ám az első gól elindított egy lavinát, és a középső húsz percben háromszor is maga mögé kellett nyúlnia Roy kapusnak. Az utolsó harmadban hiába nyomott a Volán, ez már csak egy gól megszerzésére volt elég.

– Idegenben játszottunk és az első harmadunk jól is sikerült. A második játékrészben az egyik játékosunk elesett a kapu mögött és ebből egy furcsa gólt kaptunk. Ez volt a kulcspillanat, ők szerezték meg a vezetést. Remek offenzív csapat a Villach, tudtuk, hogy két-három gólt is szereznek mérkőzésenként, ők a ligában a legjobbak gólszerzésben. Ezt el kell ismernünk. Hátul kicsit foghíjasak vagyunk, ma pár fiatal hátvéd is pályára lépett, szereztek egy kis tapasztalatot, ami még a hasznunkra is válhat hosszútávon. A Villach kiváló csapat, elismerést érdemelnek. Jól mozognak a koronggal, képeseket gólokat is lőni. Jó munkát végeztek ma – mondta a találkozó után Kevin Constantine.



A hátsó létszámproblémákat a vezetőség is észlelte. Hét év után visszatért Fehérvárra az akadémián nevelkedő Vokla Roland. A fiatal válogatott hátvéd korábban a MAC csapatával az Erste Ligában és a szlovák bajnokságban is játszott, 2019 óta a Debrecent erősíti. Mivel a hajdúságiak kiestek a FEHA19 ellen, így átigazolása lehetséges volt.

–Sajnos a vártnál korábban ért véget a bajnokság számunkra Mindenképpen szerettem volna még játszani valahol és kellemes meglepetésként ért amikor Szélig Viktor megkeresett. Hét éve játszottam utoljára hazai pályán Fehérváron az Erste Ligás együttesben, szóval izgatottan várom az első bemutatkozásomat, és remélem, hogy minél tovább tudunk menetelni a bajnokságban – mondta a klub honlapjának Vokla.