Ercsi Kinizsi – Sárbogárd 0–0

Martonvásár, 60 néző

Vezette: Béd Ákos.

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Tóth K., Mónus, Neuvert (Juhász B.), Kun - Lak, Buzás, Hujber, Hodula M. (Váradi) - Orza (Rebők), Csányi. Vezetőedző: Lieber Károly

Sárbogárd: Nyári – Gráczer B., Gráczer G., Mayer, Szalai Á. - Tóth P., Farkas G., Fodor M., Vagyóczki - Glócz Z. (Horváth A.), Kindl. Szakmai igazgató: Pajor László

Jók: Andrejev, Juhász B., Hodula M., ill. Nyári, Mayer, Kindl

Az Ercsi pályájának állapota miatt a martonvásári műfüvön került sor a mérkőzés lejátszására. Az első félidőben Andrejev Illésnek voltak szép védései, míg a szünet után Nyári Bence hárított két alakalommal remekül. Mindkét csapat ment a gólért, amely ezúttal nem jött össze egyiküknek sem, a látottak alapján igazságos döntetlen született. A mérkőzés krónikájához tartozik, hogy a 20. percben Neuvert Álmos súlyos vállsérülést szenvedett.

Tudósított: Flórián Gábor

Bodajk SE – Mányi TK 1–1 (1–1)

Mór, 50 néző

Vezette: Cseh Roland.

Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Rozembaum R., Molnár M. (Magosi), Kis (Deme) – Katóka R., Joó, Arany S., Farkas K. (Bognár Zs.) - Kurcz (Molnár A.), Vachtler. Vezetőedző: Kocsis Jenő

Mány TK: Ténai – Kovács P., Csata, Bukovecz, Peinlich (Juhász I Levente) - Vass (Lakatos), Molnár Á., Veress, Tóth T. - Viscsák, Kelemen. Vezetőedző: Pál Zoltán

Gól: Kis (12.), ill. Tóth T. (41.)

Jók: Kocsis D., Kis, ill. Bukovecz, Tóth T.

Orkán erejű szélben indult útjára a labda, ennek megfelelően az első félidőben a hazai csapatot segítette az időjárás, de ez a mérkőzés első perceiben nem látszott, a vendégek magabiztos labdakihozatalokkal és pontos technikás játékukkal mutatták meg, hogy jó csapatot alkotnak. A hazaiaknak nem sikerült a Mány kapuja előtt tartani a labdát és helyzeteket kialakítania, sőt az első játékrészben többször igen nehéz feladat elé állították a bodajki védelmet. Aztán sikerült az első kapura lövésből megszereznie a Bodajk SE-nek a vezetést. A 12. percben egy letámadás végén Kis Viktor lőtte ki a bal felső sarkot, 1-0. A vezetés nem nyugtatta meg a Bodajkot, kapkodva, rengeteg hibával játszottak. Így nem okozott meglepetést, hogy a 41. percben egyenlítettek a vendégek, egy jobb oldalról a kapu előtt keresztbe lőtt labdára jókor érkezett a hosszú oldalon Tóth Tivadar és biztosan lőtt a kapuba, 1-1. A félidőben átalakította a csapat szerkezetét Kocsis Jenő, aminek következtében stabilabb lett a védekezés és a vendégek sem tudták a nagy szél segítségével javukra eldönteni a mérkőzést. A 73. percben egy rosszul elvégzett hazai szabadrúgás után a mányiak kontrája végén Kelemen Zsombor állt Nagy Márkkal szemben, de ziccerben fölé lőtt.

Tudósított: Kovács Zoltán

Bicske II. – Tóvill-Kápolnásnyék 0–1 (0–1)

Bicske, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

Bicske II.: Papp Zs. – Bélik, Lapos, Pekowski, Vicz - Csiba, Dencinger, Nagy B., Kovács B. - Rigó, Németh J. Vezetőedző: Oláh Dániel

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Varga D., Lipóth - Csörge, Pigler (Krajnc), Venczel, Eipl (Ódor) – Czottner Á., Katona. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Csörge (7.)

Jók: Papp Zs., Németh J., ill. Palásthy, Csörge, Venczel

A 9. percben egy félpályánál eladott labdával Csörge Ciprián lódult meg a jobb oldalon, és egy csel után a jobb alsó sarokba lőtt, 0-1. A 25. percben Németh János 15 méteres bombáját Palásthy Dávid kiütötte, Vicz Kevin lőtte rá a kipattanót, az ismétlést pedig megfogta a vendégek kapusa. A 30. percben Pigler Boldizsár került gólhelyzetbe, ekkor Papp Zsombor védett nagyot. A 40. percben Kharboutli Noor Dániel 32 méterről végzett el szabadrúgást a szél segítségével, Papp Zs. a léc alól ütötte a kapu fölé a labdát. Alig kezdődött el a második játékrész, Vicz akasztotta szabálytalankodott a 16-oson belül, a megítélt 11-est Csörge végezte el, Papp Zs. azonban remek vetődéssel kiütötte, majd megfogta a labdát. A 69. percben Venczel Zsolt 10 méteres lövését hatástalanította a hazai kapus. A 84.percben Dencinger Norbertet gáncsolták a kaputól 26 méterre, Németh J. lövése a sorfalról került az alapvonalon túlra. A következő percben Varga Dominik bal oldali beadása után Venczel óriási helyzetben mellé lőtt.

A három helyzetéből az egyiket gólra váltó vendégek megérdemelten vitték el a három pontot, az erős szél miatt időnként irreális körülmények között lejátszott mérkőzésen.

Tudósított: Venczel József

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő – Enying 5–2 (2–1)

Agárd, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi (Sopronyi) – Molnár S., Paget, Szabó B., Radács - Balogh Á., Tóth T., Szellák, Mód - Klauz (Cziklin), Gere. Vezetőedző: Balogh Zsolt

Enying: Kovács Z. – Kalló, Mohai, Nyikos (Kizlinger), Csepregi – Szalai K. (Blaski), Halász, Vass, Németh Sz. (Paluska) - Keszler, Varga P. (Horváth Cs.). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Tóth T. (39., 72., 95.), Molnár S. (28.), Kalló (88., öngól), ill. Csepregi (21.), Szalai K. (52.)

Jók: Molnár S., Balogh Á., Tóth T., ill. Csepregi

A hazai csapat a találkozó elején beszorította az enyingieket, de sok helyzetet hagyott ki. A 21. percben először jutott el a 16-osig a vendég gárda, Csepregi Imre jól tolta meg a labdát védője mellett, majd a rövid sarokba lőtt, 0-1. A 28. percben Balogh Ádám szögletét Molnár Sándor fejelte közelről a kapuba, 1-1. Sok kihagyott lehetőség után a 35. percben Mód Ádám futott el a jobb oldalon, középre adását Tóth Tibor pofozta az ötösről a kapuba, 2-1. Az 52. percben egy félpályán eladott labdából, az Enying gyors kontrájának végén Szalai Kristóf talált a kapuba, 2-2. Ezután sorra dolgozta ki a lehetőségeket Gárdony, de vagy a kapus, vagy a kapufa hárított, a legnagyobb ziccerek is kimaradtak. A 73. percben Tóth T. jól fordult le emberéről és a kapu jobb alsó sarkába lőtt, 3-2. Majd a 88. percben Szellák Soma lövése Kalló Szabolcsról vágódott a gólvonal mögé, 4-2. A 95. percben Tóth T. ismét betalált, ezzel mesterhármast szerzett. A Gárdony magának tette izgalmassá a meccset a sok kihagyott lehetőséggel, az Enying pedig nagyot harcolt a találkozón.

Tudósított: Balogh Balázs

MÁV Előre FC Főnix – Lajoskomárom 1–0 (0–0)

Székesfehérvár, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

MÁV Előre FC Főnix: Barsch – Balogh L., Kónya, Bolla Barnabás, Borombós (Rubos) - Klémán M. (Zoboki Á.), Király B., Krán, Pápai - Jófejű (Adorján), Andróczi (Takács G.). Vezetőedző: Pavlik József

Lajoskomárom: Deák – Juhász M. (Kövecses), Orosz, Csörgei, Victor (Labossa) - Vadászi, Gergye (Czéhmeiszter), Kővári B., Pákozdi - Varga F., Rózsás. Vezetőedző: Dopuda Igor

Gól: Balogh L. (50.)

Jók: Kónya, Krán, ill. Pákozdi, Csörgei, Varga F.

Agilisan kezdte a mérkőzést a hazai csapat, nagy nyomást helyezett az ellenfél kapujára, már a térfelükön sok labdát szerzett és ebből veszélyes támadásokat vezetett. Ám a kialakított helyzetek rendre kimaradtak, volt lehetősége Pápai Kristófnak, Andróczi Krisztofernek, valamint Balogh Lászlónak is. A Lajoskomárom erejét kimerítette a védekezés, talán egyszer jutottak el a Főnix FC kapujának előterébe. A második félidőben is hasonló volt a helyzet, de ekkor már az 50. percben Balogh L. 12 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 1-0.

Lezárhatta volna a mérkőzést a Főnix FC, de nem tette Balogh L. egymaga három gólt is szerezhetett volna, de a helyzeteit elpuskázta. Sőt, a cserék után hazai csapat az utolsó negyed órára teljesen megzavarodott, és innentől kiegyenlítetté vált a játék. A Lajoskomárom talán felül is kerekedhetett volna, de gólt nem sikerült szereznie.

Tudósított: Pavlik József

Csór Truck-Trailer – Sárosd 0–3 (0–2)

Csór, 150 néző

Vezette: Szücs László.

Csór Truck-Trailer: Molnár B. - Bogdány, Báles I., Potornai (Csapcsár), Báles

Zs. - Dreska (Flavio), Tolnai, Kásler Bence, Bognár M. (Makai) - Ács (Báles A.), Szölősi (Kásler Barnabás). Vezetőedző: Pécsi László

Sárosd: Rigó – Hallósi (Susa), Gráczer M., Hushegyi, Lakakisz (Schnierer) - Pribék, Kökény (Buza), Szekeres, Vámosi - Richeld (Dvéri II. Zs.), Majláth (Szabó N.). Vezetőedző: Rauf Dávid

Gól: Reicheld (9.), Gráczer M. (15.), Pribék (82.)

Jók: Dreska, Kásler Bence, Báles Zs., ill. Pribék, Gráczer M., Hushegyi

A 8. percben jobb oldali sárosdi támadás végén egy szélről középre ívelt labda szállt középre, Reicheld Alex emelkedett a legmagasabbra, majd a jobb alsó sarokba fejelte a labdát, 0-1. A 14. percben egy vendég szögletet követően Gráczer Máté fejese a hosszú sarokba hullott, 0-2.

A 48. percben Dreska Dominik 18 méteres szabadrúgását Rigó Ádám bravúrral tolta a léc fölé. A 71. percben ismét Dreska a főszereplő, rövid oldalra érkező lövését ismét Rigó védte biztosan. Majd a 79. percben Báles András életerős lövését ütötte szögletre a sárosdi kapus. A 82. percben a leshatáron, de lehet, hogy egy kicsit azon túl kiugró sárosdi csatárt Molnár Bence a büntetőterületen belül elkaszálta. A 11-est Pribék Patrik értékesítette, 0-3.

A Sárosd az első negyedóra végére gyakorlatilag el is döntötte a

mérkőzést. A Csórnak a második félidőben voltak próbálkozásai,

de átütő erőt nem tudtak belevinni a találkozóba, amelyet korrekt

játékvezetés mellett a Sárosd jogosan nyert meg, visszavágva a tavaly

augusztusi fiaskóért.

Tudósított: Csete Krisztián

Martonvásár – Tordas R-Kord 1–2 (1–0)

Martonvásár, 250 néző

Vezette: Tóth Szabolcs.

Martonvásár: Farkas Cs. – Szél, Busák, Füzér (Dutkai), Jordáki (Pully) - Kádár, Gábor Á., Varga L., Varga Gy. (Dezső) - Szántó, Patkós K. Vezetőedző: Kriston Attila

Tordas R-Kord: Cseresnyés – Danis, Tolnai (Kovács A.), Csizmarik (Kovács Á.), Horváth B. (Balogh B.) - Szilágyi, Spinner, Somogyi T. (Tóth G.), Cservenka - Hernádi, Ilyés (Jancsó). Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Jordáki (4.), ill. Gábor Á. (61., öngól), Jancsó (90.)

Jók: Busák, Füzér, ill. Cservenka, Szilágyi

Nagyon sokan látogattak ki a tavaszi startra, és már a 4. percben volt is miért örülni a hazaiaknak szurkolóknak, Jordáki Milán őrületes bombáját követően, a lecsapódó labda a kapufáról pattant a kapuba, 1-0. Néhány perccel később ismét lendült Jordáki lába, de ezúttal már blokkolni tudták a vendégek. Szépen lassan aztán a Tordas is érzékelte, hogy megy a meccs, de Spinner Szabolcs befejezései nagyon nem jöttek össze, olyannyira, hogy még Farkas Csaba védésekre sem volt szükség az előny őrzéséhez. Mezőnyben meggyőzőbb volt a Tordas, de a szünetig nem nagyon jegyezhettünk fel kapura tartó lövéseket egyik oldalon sem. A 61. percben ismét martoni játékos talált a kapuba, apró szépséghiba, hogy Gábor Ákos rossz hálóba fejelt, 1-1. Már az első félidőben is feszült volt a hangulat, a Tordasban több korábbi martoni játékos is pályára lépett, akik közül nem mindenkire emlékeznek jó szívvel. A kissé paprikás hangulatot jól jellemzi, hogy a 70. percben már mindkét kispad is sárga lapot kapott, majd a hajrában elszabadultak az indulatok. A nézők és a vendégjátékosok között nem irodalmi stílusban folyt a szóváltás, üdítős palack repült a játékosok közé, a rendezőknek is közbe kellett lépniük. A közjáték viszont a hazaiaknak jött rosszul, a ráadás első másodperceiben Jancsó Buda kapott kiváló indítást, és szépen el is helyezte a labdát Farkas mellett, 1-2.

Tudósított: Szupkai Gábor

A góllövőlista állása:

1. Gere Zoltán, Tóth Tibor (mindkettő Gárdony-Agárdi gyógyfürdő) 18-18 gól

2. Venczel Zsolt (Tóvill Kápolnásnyék) 13 gól

3. Mayer Dávid (Sárbogárd) 11 gól