A két csapat a Magyar Kupában már összemérte az erejét az idei szezonban. Akkor a dunaújvárosi 8-8 után a fővárosban 13-7-re nyertek a zöld-fehérek. Az azóta eltelt időben a bajnokság mindkét fél veretlen maradt tíz mérkőzést követően. Nem csak az FTC, de a Dunaújváros is legyőzte rangadón az UVSE együttesét, valamint mindkét gárda még versenyben van a nemzetközi kupában is.

DFVE magabiztos győzelemmel hangolt a hétvégén, a III. Kerületet verte meg Mihók Attila gárdája.

– Szombaton játszottunk a III. Kerület ellen, ott már az első negyed nagyon jól sikerült, 7-1-re elhúztunk. Mind támadásban, mind védekezésben precíz játékot mutattunk be, ezt szeretnénk átmenteni a szerdai találkozóra is. Tudjuk, hogy a Fradi jobb csapat, mint a III. Kerület, gyorsabbak, így nekünk is gyorsabban kell meghoznunk a döntéseket. Az FTC elleni mérkőzés nagyban függ majd a védekezésben nyújtott teljesítményünktől – mondta lapunknak Horvát Brigitta.

A nyáron megfiatalított DFVE ebben a szezonban eddig többnyire jól jött ki a fontosabb mérkőzésekből, legyen szó akár bajnokiról, akár nemzetközi találkozóról.

–Nagy lökést adhatnak a fiatal csapatunk a szezon eddigi rangadóin elért győzelmek, legyen szó akár bajnokiról, vagy a Bajnokok Ligájáról. Azonban nem szabad elbízni magunkat, attól, hogy például a Padova ellen elértünk egy döntetlent, a Ferencváros elleni mérkőzés teljesen más lesz. Ugyanúgy kell készülnünk továbbra is az eddigi sikerektől eltekintve, bármi megtörténhet. Nekünk, rutinosabb játékosoknak is nagy szerepük van a fiatalok segítésében az edzők mellett természetesen. Ha bárkinek bármilyen segítségre van szüksége, akárcsak beszélni, vagy a vízben segíteni, akkor nyugodtan tudnak hozzánk fordulni.