Magyarország – Szlovénia 1-2 (0-0, 0-1, 1-0, 0-0, 0-1) – bü.

Magyarország: Bálizs – Szirányi, Fejes, Kulmala, Nagy G., Terbócs – Hadobás (1), Pozsgai, Schlekmann, Bartalis, Sofron (1) – Szabó B., Falus, Vincze 1, Páterka, Sárpátki – Tóth G., Szabó D., Vértes, Németh, Kóger. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Szlovénia: Gracnar – Cepon, Podlipnik, Simsic, Tomazevic, Kapel – Percic, Pavlin, Sturm, Cimzar, Pance 1 – Podrekar, Stebih, Maver, Sodja, Koblar – Crnovic, Magovac, Mahkovec (1), Bericic (1), Gomboc 1. Vezetőedző: Matjaz Kopitar.

Kiállítások: 6, ill. 10 perc.

Kapura lövések: 43-23.



A mieink az első napon Dél-Koreát megverték 4-1-re, míg pénteken Kevin Constantine együttese 3-0-ra kikapott a házigazda Olaszországtól. A torna utolsó találkozóját a szlovénekkel vívták a mieink, a magyar összeállításában ezúttal Terbócs István, Vértes Nátán, Bartalis István, Németh Kristóf és Szabó Dániel kapott helyet a Hydro Fehérvár AV19 csapatából. Két és fél perc után Vértes szólózott, a védőjét ugyan meg tudta verni a fehérvári támadó, de fonáklövése mellé ment. A magyarok játszottak fölényben, Nagy Gergő éles szögből leadott lövését Pintaric védte. A harmad derekén mindkét oldalon kimaradt egy-egy emberelőny, Szlovénia fórja jóval veszélyesebb volt. Az utolsó percek is inkább a szlovénok lehetőségeiről szóltak, Magovac, majd Kapel lövését védte Bálizs.

A középső játékrészben bekezdtek a mieink, először Kóger lövésébe ért bele veszélyesen Vértes, majd emberelőnybe Bartalis veszélyeztetett. Nem sikerült a fórban betalálni, de szerencsére a túloldalon sem jártak sikerrel öt a négy ellen. Sőt, Nagy Gergő és Kulmala kiugorhatott kettő az egy ellen, de a védő bevetődve blokkolta Nagy passzkísérletét. Egyenlő létszámnál Németh tette először próbára Pintaricot, majd a kipattanót Vértesnek sem sikerült a kapuba juttatnia. Utóbbi egy szlovén szabálytalanság miatt alakult így, a fórban azonban Sodja ugrott ki. A támadót ziccerben akasztották a magyarok, büntető következett, de Bálizs védett. Később Sofron is kihagyott egy ordító helyzetet, majd Gomboc próbált rafinált lenni egy ráemelt koronggal, de a magyar kapuson nem fogott ki.

A harmadik harmadot is jobban kezdte Magyarország, de ahogy Olaszország ellen pénteken, úgy ezúttal is a helyzetkihasználása pocsék volt a mieinknek. Öt perc eltelte után Páterka került helyzetbe, de a kísérlet elhalt Pintaric lepkésébe. A sok kihagyott lehetőség megbosszulta magát, Gomboc közelről értékesített egy kipattanót, 0-1. A játékrész derekán emberelőnybe kerültek a magyarok, és sikerült egyenlíteni, Vincze kotort be egy lecsorgó pakkot, 1-1. A folytatásban nem sikerült dűlőre vinni a dolgot, így jöhetett a hosszabbítás. A ráadásban inkább a mezőnyjátéké volt a főszerep, így büntetők döntötték el a győzelem sorsát. A rávezetéseknél a szlovénok egyszer betaláltak, a magyarok egyszer sem, így Szlovénia örülhetett a találkozó végén. A mieink négy ponttal zárták a tornát.