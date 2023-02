A fiatal Fejér megyei szkanderes pedig állt a kihívás elé, A sikeres országos bajnokság után útnak indult Isztambul felé és jobb kézzel összemérte erejét Sahin Melekkel.

– Nagyon jó volt az egész hétvége, péntek délután indult a gépünk Törökországba, rendben megérkeztünk a helyszínre, szeretettel vártak minket. Szerencsére gyorsan le is tudtam mérlegelni, megvolt a súlyom. Este egy jó vacsora után sikerült feltöltődni másnapra. Szombaton délelőtt tíztől kezdődtek a mérkőzések, én olyan 11 körül kerültem sorra – elevenítette fel a történteket lapunknak Verbóczki Luca. – Az összecsapás előtt jó formában éreztem magam. Az első meccsen jobban rajtolt mint én, pár centivel a párna felett kaptam észbe, megpróbáltam onnan visszahozni még, de nem sikerült, így inkább elengedtem. Utána összeszedtem magam, nem estem szét fejben, tudtam, hogy a rajtot aludtam be és nincs nagy különbség köztünk.

A fordítás pedig nem is akárhogyan sikerült, zsinórban három siker azt jelentette, hogy Verbóczki Luca legyőzte török kihívóját. Mindenki elégedett volt a szupermeccsel, majd a győzelem után szerencsére volt idő egy kicsit várost nézni is.

Lucának kemény időszak jön, hiszen a tervek szerint a következő három hétvége mindegyikén asztalhoz áll majd, legközelebb Svájcban, ahol ott lesz szupermeccsére készülő klubtársa, Barzsó Henrietta is.