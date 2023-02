Az előző héten derült ki, hogy a csapatot hosszú évek óta erősítő Szalai Babett és Nick Viktória is a folytatás mellett döntött, így ők a 2023/2024-es szezonban biztosan a Dunaújvárosi Kohász KA együttesében játszanak.

Most azonban a gárda két fiatal játékosa is hasonlóképpen döntött, és ez egyáltalán nem volt kérdéses az Akadémia neveltje, Matucza Gabriella esetében. A 2002-es születésű beálló a K&H Liga és a Magyar Kupa mérkőzésein összesen 14 találatnál jár a szezonban. Rajta kívül ugyancsak új szerződést írt alá a klubbal a jobbszélső, Arany Rebeka, aki bár csak tavaly érkezett Újvárosba Debrecenből, gyorsan beilleszkedett a közegbe, és mostanáig 38 góllal vette ki a részét a DKKA által elért eredményekből. Ráadásul Arany Rebeka a nyártól nem csupán kölcsönben szerepel a piros-fehéreknél, hanem teljes jogú dunaújvárosiként, hiszen a csapatnak sikerült megszereznie az ő játékjogát is.