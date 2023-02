Minden jel arra mutat, az edzőcsere hatott, négy vereség után a kék-fehérek győzelmet arattak idegenben. A legutóbbi fordulóban az újonc Budapesti Honvédot verték magabiztosan, 102-85-re, tehát az új tréner, Alejandro Zubillaga bemutatkozása jól sikerült a Ludovika Arénában. A koronázóvárosiak számítanak esélyesnek a somogyiak ellen is. November végén, Kaposváron is diadalmaskodtak, 103-85-re, pedig három negyed után a hazaiak álltak jobban, az utolsó tíz percet azonban a Fejér megyeiek 33-21-re nyerték. A Kometa KKK legjobbja a parádézó dán hátvéd, Aris Petersen volt, aki 33/21 ponttal jelentkezett, ám ez is kevés volt a vendéglátók diadalához. A többi légiósuk is tíz pont felett jegyzett, Griffin 18/9, Hughes 14, Gabric 11 pontot gyűjtött, a látogatóknál Vojvoda 23/3, a társak közül DeCosey 23/6, Ford 22/3, Pongó 12, Somogyi 11/3 pontot szorgoskodott össze.

A szerdán, 18 órakor kezdődő találkozót a koronázóvárosiak a tabella 4. helyén várják, 12 győzelemmel és 8 vereséggel, a vendégek a 11. pozíciót foglalják el, 8 sikerrel és 12 kudarccal. A legutóbbi két meccsük hosszabbításba torkollt, előbb idegenben nyertek, utóbb otthon vesztettek a ráadásban. Másfél hete Szegeden, fordulatos meccsen diadalmaskodtak, a rendes játékidő 77-77-es döntetlenje után a kaposváriak 85-83-ra nyertek. Petersen ezúttal is remekelt, 22/15 ponttal, Hughes 18, Brown 11/3, a horvát válogatott Gabric 10 pontot gyűjtött. Legutóbb hosszabbítás után buktak hazai pályán a DEAC ellen, mindkét együttes számára rendkívül fontos volt a találkozó, amiből a hajdúságiak jöttek ki jobban, érthetően nem volt boldog a KKK trénere, a horvát Ivan Rudez. A légiósokra ezúttal sem lehetett panasz, Brown 19/9, Gabric 18/12, Hughes 15, Petersen 11/3, Parsons 10 pontot tett a közösbe.

A fehérváriak kaposvári születésű csapatkapitánya, Vojvoda Dávid szerint a hétvégi, budapesti siker után a kaposváriak ellen is nyerniük kell.

- A Honvéd elleni győzelem nagyon kellett, négy vereség után mély hullámvölgyből érkeztünk a meccsre, a meccs első félidejében nem is találtuk a ritmust. Aztán feljavultunk, megérdemelt sikert arattunk. Erre készülünk a Kaposvár ellen is. Múlt hétvégén sokan eljöttek Fehérvárról a Ludovikában vívott bajnokira, remélem, remek lesz a hangulat szerdán, a Gáz utcában is.

A vezetőedző, Alejandro Zubillaga természetesen ezúttal is győzelmet vár csapatától.

- A múlt hétvégi siker elsősorban az érzelmek miatt fontos, négy, vesztes találkozó után vissza kellett szereznünk a magabiztosságunkat. A meccs megmutatta, képesek vagyunk a fejlődésre, természetesen győzelmet remélek a szerdai bajnokin is – közölte Alejandro Zubillaga.