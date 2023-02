A házigazdák várják sokkal jobb hangulatban a találkozót, ami nem is csoda, ők zsinórban háromszor nyertek, a fehérváriak pedig háromszor kaptak ki. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét január 6-án meglepetésre hazai pályán kapott ki a Szegedtől, 92-86-ra, ezen a hétvégén a fehérváriak Oroszlányban győztek magabiztosan, 83-66-ra. Azóta minden megváltozott, mindkét egyletnél. A kecskemétiek győzelmi szériába kezdtek, Debrecenben nyertek 75-69-re, a Körmendet 81-72-re gyűrték le, kedden pedig következett a nagy bravúr, az aranyesélyes Szolnok legyűrése idegenben, 70-64-re. Mérlegük pozitívra fordult, a 7, helyre jöttek fel a tabellán, 10 győzelemmel és 8 vereséggel, a fehérváriak a 4. pozíciót foglalják el, 11 sikerrel és 7 kudarccal. Álltak lényegesen jobban is, hónapokon át a 3. helyen tanyáztak, a bajnok Falco és a Szolnok mögött, azóta a ZTE előzött, valamint a Paks közelített.

A hétközi, Olaj-KTE meccs előtt a házigazdák számítottak toronymagas favoritnak, a szakemberek húszpontos, hazai sikert jósoltak, a lilák borították a papírformát a Tiszaligetben. A második negyed kivételével az összeset megnyerték, a mezőny legjobbja az amerikai légiós, Townes volt, 22/6 ponttal, Borisov 15/9, Wittmann 13/9, a center, Karahodzic 13 ponttal jelentkezett, a légiósok közül Dramicanin mindössze 5/3 pontot jegyzett, Klobucar sérülése miatt még nem lépett pályára, azonban lehet, a Fehérvár ellen már vállalja a játékot. A két együttes az 5. fordulóban, a Gáz utcában vívott meccsén a felek nem voltak azonos súlycsoportban, a házigazdák 101-73-ra győztek. A tavalyi szezonban a harmadik helyért vívott csaták során is jobb volt az Alba, a fehérvári, magabiztos siker után Kecskeméten is győztek, 88-81-re. A KTE kifulladt az elődöntőig vezető után, nagy bravúrral búcsúztatták az negyeddöntőben a kupagyőztes Szolnokot, azonban az Alba elleni csatára elfogytak, két légiósuk maradt, magyar játékosaikból is túl sokat kivettek a korábbi küzdelmek. Az Alba megérdemelten lett dobogós.

Két hónappal korábban, a debreceni kupadöntőben viszont a KTE nyerte a harmadik helyért zajló ütközetet, 96-78-ra győztek Forray Gábor tanítványai. A meccs legjobbja a bajnokikon is remeklő hátvéd, Pollard volt, 32/9 ponttal, a fehérváriak trénere, Matthias Zollner szerint a bronzmeccsre rányomta bélyegét a Szeged ellen elbukott elődöntő, a Tisza-partiak a végjátékban állva hagyták a koronázóvárosiakat, 24-2-es rohanással.

A Kecskemét és a Fehérvár pénteki meccse is hatalmas küzdelmet ígér. A három éve az Albánál egy szezont töltő, az albásokat az 5. helyig vezető, Fehérváron nevelkedő, a városhoz ezer szállal kötődő szakvezető, Forray Gábor érthetően mindig különösen szeretne bizonyítani korábbi klubja ellen.

Forray Gábor (jobbra) még a Fehérvár edzőjeként, 2021 tavaszán, balra pedig Lukács Nobert. Az edző azóta visszatért Kecskemétre, a válogatott bedobó pedig Szolnokra igazolt

- A hétközi fordulóban legyőztük a Szolnokot, a liga egyik legerősebb csapatát, ezért büszke vagyok a fiúkra. Voltak hibáink, de küzdöttünk, hajtottunk. A hajrában fontos pontokat és lepattanókat szereztünk, ezért megérdemeltük a győzelmet, ami nagyon értékes. A meccs végig egál volt, két perccel a vége előtt léptünk el, 9-3-as mutatóval, csak közvetlenül a lefújás előtt nyugodhattunk meg. Természetesen győzelemre készülünk a Fehérvár ellen is, győzelem esetén tovább lépdelhetünk előre a tabellán, ha minden jól alakulna, akár a 4. helyen is zárhatnánk alapszakaszt. A legutóbbi vereségek miatt az Albának ezúttal sokkal fontosabb a győzelem, mint nekünk. Az egyik legjobb hazai együttest fogadjuk, nagyon komoly magyar maggal, válogatott kosarasokkal, valamint – bár legutóbb, a Körmend ellen ezt nem bizonyították - megbízható légiósokkal rendelkeznek. Az utolsóként szerződtetett Diong még nem villog, de ő is jó játékos, remekül válik le az emberéről a palánk alatt. A fehérváriak számítanak ezúttal is esélyesnek, de természetesen bízom a csapatomban. Nagyon remélem, sokan jönnek Fejérből, nagy hangulat lesz a csarnokunkban.

A KTE ereje az összeszokottságban rejlik, Marques Townes irányítóként és hátvédként is bevethető, Wittmann Krisztián elnyűhetetlen, a magyar válogatottban is többször számításba vett veterán, Kemal Karahodzic szintén. Borisov jó formában van, amit bizonyított Szolnokon is, Dramicanin nem csak a palánk alatt erős, kintről is kimondottan jól céloz. A magyar magot egyedül Wittmann jelenti, Kucsera 23 éves, a többiek ifisták, Fazekas, Ivkovic és Kiss Dávid könnyedén megfelel a fiatalszabálynak.

Az Alba számára rendkívül fontos a győzelem, a ZTE (73-78), a Szeged (78-87) és az Egis (73-82) elleni vereségeket követően. Az irányító, Pongó Marcell legutóbb jól játszott, 13/9 ponttal jelentkezett. „Elég nagy gödörben vagyunk, ahonnan közösen kell kimásznunk. Muszáj végre bizonyítanunk, hogy jobbak vagyunk, sokkal jobbak, mint amit az utóbbi mérkőzéseken mutattunk. Kecskeméten is nehéz ütközet vár ránk, rutinos, összeszokott csapattal találkozunk, amely remek szériában van. Ezzel együtt is nyernünk kell.”