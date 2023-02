A Turós Arnold vezette Fehérvár Küzdősport SE két női ökölvívót küldött harcba a 26 ország 292 versenyzőjét felvonultató Bocskai Emléktornán. A nagy box-nemzetek közül üzbég, kazah, ukrán, ausztrál, angol és argentín bokszolók is megmérették magukat, így az idei Bocskai talán minden idők legerősebb viadal volt.

A felnőttek között első évét töltő Nagy Evelin az 57 kg-osok között az ausztrálok legjobbját kapta ellenfélül, nem tudott továbblépni, az első mérkőzésén vereséget szenvedett, s kiesett a versenyből. Hollósi Jázmin 66 kg-ban indult szinte kezdőként, mindkettőjük számára a tapasztalatszerzés volt a cél. Hollósi első meccsén a lengyel világbajnoktól kapott ki, így ő is csatlakozhatott a hamarjában összerántott nemzetközi edzőtáborhoz. Mert kihasználva, hogy számos bunyós maradt meccs nélkül a további napokra, kesztyűzésekkel töltötték a délelőttöket a már kiesett ökölvívók. Vagyis a fehérváriak elérték céljukat, sok időt töltöttek ringben, ráadásul külföldi ellenfelekkel szemben.

Nagy Evelin a hét minden napján boxolt, cseh, német, horvát, és svájci lányokkal kesztyűzött.

Hollósi Jázmin egy szerb hölggyel nézett farkasszemet Debrecenben, versenyen kívül.

A Bocskai Emléktornán ifiként ugyan nem indulhatott, de részt vett Tóth Adrián is. Edzőtáborként dolgozta végig a múlt hetet, cseh, osztrák, ukrán, svájci, szlovák felnőtt versenyzőkkel szemben mutathatta meg magát, s egyben pallérozódhatott meccshelyzetben.

– Tartalmas hetet tudhatunk magunk mögött. Azontúl, hogy sokat bokszoltunk és edzettünk, megnéztem mintegy 250 színvonalas mérkőzést is a verseny során. Ezekből pedig rengeteget tanultam – értékelte a debreceni napokat a Fehérvár Küzdősport SE vezetőedzője, Turós Arnold.