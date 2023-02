Szép jubileummal indíthatta volna az évet a Puskás Akadémia, de nem lett meg az első „tavaszi” fordulóban Mezőkövesden a klub 100. győzelme az élvonalban. Az NBI-es tagságának meghosszabbításáért küzdő Vasas nem panaszkodhatott, pontot szerzett a Ferencváros ellen. Baluta eltiltás miatt hiányzott, jobbhátvédként pedig a megsérült Mezghrani helyére az előző fordulóban becserélt téli igazolás, Bartolec került bevetésre a kezdő tizenegyben a Puskásban. A sok kihagyott helyzet megbosszulta magát Matyóföldön, talán ebből is tanulva már a meccs elején gólra váltotta ziccerét a PAFC. Ehhez a Vasas-védők is asszisztáltak: a 13. percben Nagy Zsolt kereste a labdával Corbut, a játékszer a korábbi felcsúti Hegedűst, majd Otigbát érintve Slagveerhez pattant, aki köszönte szépen, és középről, nyolc méterről a kapuba gurított, 1-0.

A Puskás letámadta a Vasast, amely ekkor még nem sok sót evett meg a felcsúti esőben. Otigba komoly esélyt kapott, hogy az ellenfél kapujánál kijavítsa a gól előtti hibáját. A bekk a 29. percben egy szöglet után 5 méterről lőtt mellé, labdája megpattant egy felcsútin.

A szünet után komoly veszélybe került a jubileumi győzelem, Ihrig-Farkas remekül szállt be csereként, és a 49. percben csak Tóth Balázson múlt, hogy nem egyenlített. Ám nem maradt el az egalizálás. Ihrig-Farkas a jobb szélről kiszolgálta a középen érkező Bereczet, akit a tisztes távolban lévő Bartolec nem tudott abban megakadályozni, hogy kilenc méterről a a kapuba lőjje a labdát, 1-1. Meglendült a Vasas, és már a vezetés megszerzésével próbálkozott. Novothny egy pazar centerezésről centikkel maradt le, majd Otigba került ziccerbe. A Puskásból cseppet kiveszett az erő, a kontrák nem ültek, a Vasas pedig küzdött a három pontért. Hátul közel sem volt tökéletes a PAFC, a 76. percben Berecz úgy kanalazta a labdát veszélyesen középre, mintha az a világ legtermészetesebb dolga lenne. A fővárosiak egy esetleges győzelemmel megelőzték volna a Vidit... A hajrában Novothny majdnem besarkazta a második vendég-gólt, de az igazi meccslabda Artyem Favorov lábában maradt, amikor a 81. percben 21 méteres szabadrúgása a kapufán csattant.



jegyzőkönyv



Puskás Akadémia FC - Vasas 1-1 (1-0)

OTP Bank Liga, 18. forduló. Pancho Aréna. X néző. Vezette: Vad II (Márkus, Medovarszki)

Puskás Akadémia: Tóth B. - Bartolec, Batik, Stronati, Nagy Zs. - Favorov, van Nieff (Levi 62.), Corbu - Slagveer (Gruber 86.), Komáromi (Dusinszki 73.), Puljic (Colley 62.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Vasas: Uram - Iyinbor (Litauszki 84.), Otigba, Hegedűs (Hidi P. 56.) - Szivacski, Hidi M. (Szilágyi 56.), Berecz, Ódór - Cipf (Ihrig-Farkas 46.), Novothny, Radó (Zimonyi 46.). Vezeztőedző: Kondás Elemér.

Gól: Slagveer (13.), ill. Berecz (57.)

Sárga lap: Corbu (28.), van Nieff (33.), ill. Cipf (16.), Ódor (70.)