Három kérdést tettünk fel egységesen a csapatokat dirigáló szakvezetőknek:



Milyen volt a felkészülés, sikerült-e megvalósítani az eredetileg elképzelteket?

Milyen változások voltak a keretben?

Mit várnak a hétvégi bajnoki rajttól?

2023. február 25., szombat, 14:00

Ercsi Kinizsi (10.) – Sárbogárd (3.) – ősszel 1-4

Lieber Károly az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: - A felkészülésünk viszonylag jól sikerült, csupán annyi hiányérzetem van, hogy nem voltak túlzottan erős ellenfeleink, és így igazán nem tudom mire lesz képes a csapat. Ezt leginkább a csapat védekezésére értem, ott vettem észre hiányosságokat, mert a gyenge ellenfelek ellen is zavarba tudtunk jönni, bár mindig mi domináltunk a mérkőzéseken. Összességében megvolt a csapat terhelése, de taktikailag szerintem még nem vagyunk teljesen készen. Történtek változások a keretben, nagy érvágás, hogy Hollentoner Edvin abbahagyta az aktív játékot, Juhász Bence is az utolsó pillanatban bejelentette, hogy befejezi a focit, de abban bízom, hogy őt talán sikerül maradásra bírni. Az Ercsi kötődésű Búzás Gergővel és Beloianniszból Koncz Lászlóval erősödtünk, valamint Orza Andrét igazoltuk Ausztriából. Ráadásul kapusunk Hodula Krisztián eltörte a lábát, őt Lósits Sándor az ifjúsági csapat kapusa fogja pótolni második számú kapusként. Egyáltalán nem vár ránk könnyű mérkőzés a Sárbogárd ellen, a szezon elején vagyunk, csak remélni tudom, hogy ők sem lesznek kirobbanó formában. Vegyes érzéseim vannak, mindent meg fogunk tenni azért, hogy pontot, pontokat tartsunk itthon.



Bodajk SE (13.) - Mányi TK (8.) – ősszel 1-4

Kocsis Jenő a Bodajk SE vezetőedzője: - Véleményem szerint nem volt rossz a felkészülésünk, a tél folyamán erősödünk is, Magosi Béla érkezett Pusztavámról, valamint szerencsére több sérültünk felépült. Most úgy érzem összeálltunk, és erővel, fizikálisan sem állunk rosszul. A Főnix FC műfüves pályáján dolgoztunk, 10-12 fővel edzettünk rendszeresen, több mérkőzésen is kipróbálhattuk magunkat, többek között szoros mérkőzés játszottunk a Dunaújvárossal, bár az utolsó meccsünk, a Kecskéddel nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A Mány ellen, ahogy eddig is mindig a három pont megszerzése a legfontosabb, náluk kikaptunk 4-1-re, annak ellenére, hogy mi vezettünk. Ezen a mérkőzésen ők már komplett csapatot alkottak, mi pedig még csak akkor alakulgattunk. Senkit nem lebecsülve, bárki érkezik hozzánk mi mindig a győzelemre fogunk játszani!



Bicske II. (15.) - Tóvill Kápolnásnyék (4.) - ősszel 0-4

Oláh Dániel a Bicske II. vezetőedzője: - Január közepén kezdtünk el edzeni, lejátszottunk öt felkészülési mérkőzést, amelyeket jobbára sikerrel zártunk. Minden olyan dolgot, amely később hasznunkra lehet a bajnokság során begyakoroltunk, automatizmussá tettük, így ezek alapján feltétlenül eredményesnek és hasznosnak érzem az elmúlt hetekben végzett munkát. Inkább távozó, mint érkező játékosaink voltak, viszont emiatt több fiatalnak is meg tudjuk adni a lehetőséget, hogy belekóstoljanak a felnőtt labdarúgásba. Ez a számukra később a javukra válhat, jó fejlődési szintet ad, tekintettel az NB III-as csapatunkra, ahol alkalmazni kell a fiatalszabályt. A Kápolnásnyék ellen nehéz meccsre számítok, ők ugyanis a támadó focit preferálják, szépen és gyorsan játsszák ezt a játékot, de mi is erre próbáltunk ráállni, úgyhogy izgalmas mérkőzést várok, oda-vissza a játékkal mindkét térfélen. Természetesen fontos lesz az eredmény, jól szeretnénk kezdeni a tavaszi idényt, hiszen nem vagyunk könnyű helyzetben, az utolsó helyről kell feltornázni magunkat a középmezőnybe. Akkor is elégedett lennék, ha azok a játék szituációk, játékelemek, amiket gyakoroltunk viszont látnám a pályán, és emelt fővel fejeznénk be a mérkőzést.

2023. február 26., vasárnap, 14:00

Martonvásár (14.) -Tordas R-Kord (6.) – ősszel 1-1

Kriston Attila a Martonvásár vezetőedzője: - Úgy érzem, hogy jól sikerült a felkészülésünk, elég sok mérkőzést játszottunk, az eredményekre sem panaszkodhatok, és a mutatott játék is biztató volt. Nagyon bízom abban, hogy minél előbb fel tudunk zárkózni a középmezőnyhöz, ennek a csapatnak a jelenlegi helyezése nem reális, sokkal többre hivatott ez a gárda. Több érkező és távozó volt a keretben, ettől függetlenül nagyon jó társaság jött össze, akik újak érkeztek egyből befogadták őket a régiek, az öltözői hangulat remek. Mindenképpen le szeretnénk győzni a Tordas csapatát, arra is fogunk játszani, tisztában vagyunk azzal, hogy egy jó rajt meghatározhatja a folytatást. Kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek. Más kérdés, hogy a hazai pálya előnyeit nem sokszor tudjuk élvezni, mindössze ötször játszunk itthon, és kilenc alkalommal idegenben. Ez azonban nem számít, mert ahová megyünk, ott kell nyerni!



Csór Truck-Trailer (12.) – Sárosd (9.) – ősszel 3-0

Pécsi László a Csór Truck-Trailer vezetőedzője: - Felemásnak értékelném a felkészülésünket volt már jobb, de volt rosszabb is. Amit elterveztünk azt sikerült végrehajtani, sajnos sérülések hátráltattak bennünket ebben az időszakban is, továbbra is három-négy játékosom tartósan sérült, illetve az alapozás során többen kiváltak, súlyos sérülést elszenvedve, így rájuk nem is tudok számítani az első néhány fordulóban. A mi infrastrukturális lehetőségeinkhez képest azért a kitűzött programot elvégeztük. A keretünk stabil, nem is nagyon akartunk változtatni a tél folyamán, de mint ismeretes ilyenkor nehéz is igazolni, egy kapus érkezett hozzánk Lehr Marcell Balatonfűzfőről. A játékosállomány magja megmaradt, csupán ketten-hárman mentek el alacsonyabb osztályba. A Sárosd ellen kezdünk, akiket legyőztünk ősszel, de abból az eredményből már nem lehet kiindulni, mert az olyan régen volt. Nagyon szép emlék, semmi több. Kemény mérkőzés vár ránk, minden valószínűség szerint az őszi végeredmény miatt a Sárosd kellőképpen motivált lesz, minden bizonnyal vissza szeretne vágni. A hazai mérlegünk ősszel nem volt éppen rózsás, mindössze egy győzelmet, és egy döntetlent értünk el, több pontot gondoltunk, mint amennyit begyűjtöttünk. Mindenesetre felkészülten várjuk a Sárosdot, pontot, pontokat szeretnénk szerezni, jól rajtolni.



MÁV Előre FC Főnix (2.) – Lajoskomárom (7.) – ősszel 4-3

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Soha ilyen rossz felkészülésünk nem volt, tele voltunk betegekkel, sérültekkel. Nagyon sok problémánk volt, és jelen pillanatban is van. Csak, hogy érzékeltessem, előfordult olyan edzés is ahol összesen hatan voltunk csupán. Kónya Krisztiánt igazoltuk Sárosdról, Balogh Lászlót Mórról, és Jungwirth Mátét az Ikarus-Maroshegy csapatától, valamint a Mol Fehérvár FC től jött Imrefi Balázs. Szalai Pál Seregélyesre ment, Patkós Kevin visszatért Martonvásárra, rajtuk kívül még távozott Salamon Miklós. Az utolsó edzőmérkőzésünkön, amely a Műfüves Bajnokság döntője volt viszonylag úgy nézett ki a csapat, ahogy kell, de sajnos sok olyan játékosunk van, aki még nem bevethető 90 percre. Győzelmet várok Lajoskomárom ellen, de tisztában vagyok azzal, hogy rettentően nehéz lesz. A céljaink nem változtak, elképzelhetőnek tartjuk azt, hogy befogjuk a nehézségek ellenére a Gárdony csapatát. Örvendetes, hogy sok fiatal játékos bemutatkozott a felnőtt csapatban, a keretünkben 2004-es, 2005-ös, és 2006-os labdarúgó is megtalálható.



Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (1.) – Enying (11.) – ősszel 3-1

Balogh Zsolt a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő vezetőedzője: - Nem mondanám a legjobb felkészülésnek ezt a téli alapozást, nem tudtunk folyamatosan dolgozni a sérülések és betegségek miatt, ez jelentette a legfőbb problémát. Január közepén kezdtük a munkát, de előtte már a fiúk otthon dolgoztak. Egy-két edzőmérkőzésünk sajnos elmaradt, ennek oka leginkább a már említett betegségeknek, és sérüléseknek tudható be. Ezt valamelyest szerettük volna pótolni, úgyhogy a múlt héten három mérkőzést is lejátszottunk. Összességében megcsináltuk, amit tudtunk, de nem mindent, amit szerettünk volna. Hidvégi George keresztszalag szakadás miatt hosszú időre kidőlt a csapatból, visszatért a viszont hozzánk Ercsiből Cziklin Roland, Dunaújvárosból érkezett Tóth Barna, valamint Molnár Sándor. Az első mérkőzések mindig a legnehezebbek, nem lesz ez másként az Enying ellen sem, a bajnoki cím felé vezető út rögös is akadályokkal teli, de megpróbáljuk sikerrel venni, úgyhogy szeretnénk itthon tartani a három pontot.



Szabadnapos: Ikarus-Maroshegy (5.)