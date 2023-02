A hagyományoknak megfelelően ezúttal is Budapesten randevúzott az öttusázó nemzetközi elit, a nőknél 46, a férfiaknál 63 sportoló állt rajthoz. A Peridot Fedett Pályás Bajnokságon a koronázóvárosból a Volán Fehérvárt 10 sportoló képviselte, az Alba Öttusa SE színeiben ketten álltak rajthoz, Alekszejev Tamara és Ormándi Rebeka. Utóbbi a selejtezőből továbblépett, az elődöntőben búcsúzott. A volánosok közül a lányoknál a tavalyi esztendőben a nemzetközi utánpótlás viadalokon jól szereplő Gyugyi Laura, továbbá Walthier Laura, Králl Dóra nevezett, a fiúknál Tamás József, Bárány Péter András, Csák Milán, Sütő Ádám, Mészáros Márton, Gyuricsek Gergő és Schreiner Márk szerepelt, Tamás és Bárány – mindketten felnőtt korcsoportba léptek - kivételében mindannyian ifisták. A 22 éves, junior világbajnok és Eb-ezüstérmes Tamás két éve indul a nagyok között, az utánpótlásban szintén bizonyító Bárány tavaly a junior vb-n állt rajthoz, az idei évben azonban már a felnőttek között szerepel. A 32 éves Demeter Bence remek formában várta a viadalt, ám betegség miatt nem állhatott rajthoz.

A gyengébb nem képviselői közül Gyugyi és Králl is továbblépett a selejtezőből, a kombinált számban meggyőző teljesítményt nyújtottak. Walthier Laura jól vívott és úszott, azonban a laser-runban korábbi sérülése miatt még nem tudott lépést tartani az erős nemzetközi mezőnnyel. A 15 esztendős Králl Dóra az elődöntőben már nem bizonyíthatott, ugyanis nem rendelkezik lovas minősítő vizsgával, számára az első versenynappal véget is ért a nemzetközi viadal.

-Másodszor vettem részt ezen az eseményen, a tavalyival szemben az ideire sokkal körülményesebb volt a felkészülés, ugyanis az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódtam, nem sok idő jutott a felkészülésre. Ennek ellenére a selejtezőből mégis magabiztosan jutottam tovább, ám az elődöntő a végállomást jelentette. A vívás során éreztem, hiányzik az állóképesség, a végén úgy hagytam el a pástot, hogy pontosan tudom, mi az, amiben feltétlenül javulnom kell. Magamhoz képest jó időt úsztam, a kombinált számban a lövészetem sokkal koncentráltam volt, mint a tavaly évben. A verseny sokat segített az év elején, kiderült, mely területeken akad még bőven feladat, de látom, hogy jó az irány, amelyen haladok – jegyezte meg Gyugyi Laura.

A nőknél nem született meglepetés, az elsőszámú favorit, Gulyás Michelle magabiztosan nyert, mögötte a brit Kerenza Bryson, valamint az egyiptomi Malak Ismail lépett dobogóra, Réti Kamilla 5., Bauer Blanka 7., Barta Luca 8., Simon Sarolta 10., Alekszejev Tamara 11., Dobronyi Dorina 13., Guzi Blanka 17. helyen ért célba.

A férfiaknál a Fejér megyeiek közül egyedül Tamás József lépett az elődöntőbe, majd a fináléba. Az első versenynapon minden számban az élmezőnyben szerepelt és az előkelő 3. helyet szerezte meg a férfi kvalifikáció A-csoportjában, később az elődöntőben és a döntőben is imponálóan versenyzett. A többi, volános tehetség számára túl nagy kihívást jelentett a világ- és Európa-bajnokokat is felvonultató mezőny, összességben tisztességesen helytálltak, több egyéni csúcs is született, főként úszásban. Tamás az elődöntőből a 3. helyen lépett tovább, a fináléban is végig ott volt az élmezőnyben, a vívást a 4. helyen zárta 20-15-tel, lovaglásban 13. lett 291 ponttal, az úszás megnyerte (1:58,44), a kombit 3. helyen kezdte, végül a 8. helyen ért célba. A viadalt meglepetésre Gáll András nyerte a francia Léo Bories és a német Pele Uibel előtt. Szép Balázs 4., Koleszár Mihály 6., Böhm Csaba 7., Marosi Ádám 10., Viczián Bence 14. lett.