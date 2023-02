Dunaújvárosi Acélbikák - Gyergyói Hoki Klub 3-4 (2-0, 0-2, 1-1, 0-1) h.u.

Dunaújváros, 270 néző.

Vezette: Mach, Tóth R., Árkovics G., Kocsány

DAB: Kovács D. - Brus, Varga A., Embrich (1), Ödman-Hadzinikolics, Valtola 2 (1) – Lammi, Svars, Marosi, Mihalik, Szabó Cs. - Léránt, Vas, Niskanen, Somogyi B. 1, Szalma – Kmec (1), Strenk, Dézsi Bence, Pinczés O., Ribcsik (1). Vezetőedző: Niko Eronen.

Gyergyói HK: Rinne – Haaranen (1), Marttinen, Bodó 1, Orban B. (1), Tranca - Fejes, Saari, Sárpátki 1, Sylvestre (1), Vincze P. 2 - Imre, Kozma, Császár, Sándor-Székely, Szigeti - Bíró, Didiomete. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc

Kapura lövések: 31-39

Gól emberelőnyből: 5/2, ill. 5/2

A négy győzelemig tartó párharc végeredménye: 4-0 a Gyergyói HK javára.



Nem volt mese, a DAB a túlélésért, és egy újabb találkozó lehetőségéért lépett jégre a párharc negyedik állomásán.

A Gyergyói HK kezdett lendületesebben, Orban Brance nyomban az első támadásból gólt szerezhetett volna, de ebben Kovács Dávid megakadályozta. Aztán a 4. percben, emberhátrányban kapott egy „forintos” kigratást Erik Emrichtől Olli Pekka Valtola, aki elfektette Juha Rasmus Rinnét, és emelt a kapu közepébe, 1-0. A folytatásban is többet kezdeményezett a DAB, sorra dolgozták ki a helyzeteket, és kettős előnyből a percben növelték előnyüket, Somogyi Balázs két lépésről kotorta be a pakkot a gólvonal mögé, 2-0.

Az első szünet után sebességet váltott a GYHK, egyre-másra vezették a kontrákat Kovács ketrecére, és ennek meg is lett az eredménye, amikor a 28. percben Sárpátki Tamás egy szabálytalan szituáció után közelről lőtt hálóba, 2-1. Nem álltak le a vendégek, a 34. percben Vincze Péter előnyből, elemi erejű löketet küldött kapura, a pakk pedig, mintha zsinóron húzták volna kötött ki a hálóban, 2-2.



A harmadik harmadban folytatódott a gyergyói nyomás, ezt az 55. percben egy véleményes, videózás után megadott Vincze-találat követte, szintén emberelőnyből, 2-3. Majd jött a vendégek számára a feketeleves, 24 másodperccel a vége előtt Valtola talált be, 3-3.



A ráadásban mindkét oldalon több lehetőséget is elpackáztak a felek, majd egy eladott korongból Chris Bodó büntetett a 74. percben, 3-4.