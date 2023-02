Beérni látszik az éveken át rendületlen elszántsággal végzett munka, Kovács Gergely egyre meghatározóbb alakja lesz a magyar vívósportnak. A párbajtőröző egészen február elsejéig szállította az eredményeket Székesfehérvárnak, majd Tatabányára igazolt, mégsem lehet szó nélkül hagyni, hogy a klubváltás után néhány nappal szinte makulátlan mérleggel zárta a Svájcban rendezett junior Világkupát.

A baseli VK-n szinte minden, a nemzetközi elitben számításba vett tehetség pengét markolt, 217-en léptek pástra, s rendkívül erős volt a mezőny, így Kovács Gergely ezüstérme igazán értékes.

Az édesapa és edző, Kovács László tanítványa a korábbi szezonban már nyert korosztályában VK-aranyérmet, mi több, a felnőttek között is szerepelt már többször a főtáblán, de a 2022/23-as idényben még hiányzott a kiugró nemzetközi remeklés.

Geri hibátlan csoportkört tudott maga mögött, majd azt követően kétszer is a "hirtelen halálban" győzött 14-13-ra, ami egyértelműen a magyar versenyző kiegyensúlyozottságára, érettségére is utal. Az nyolcad-, illetve az elődöntőben azonban rendkívül magabiztosan nyert. A 128-as táblán a svájci Squierit 15-9-re győzte le, majd az üzbég Szidikovot 15-6-tal búcsúztatta. A 32-es táblán az egyiptomi Yasseen-nel küzdött meg (14-13), a nyolcaddöntőben a svájci Vines nehezítette meg a dolgát (14-13). A negyeddöntőben asz észt Altunint, a döntőért vívott asszóban pedig a kanadai Gornovsky-t is 15-7-tel lépte le a Honvéd Szondi SE korábbi párbajtőrözője. A fináléban Mencarelli jobban bírta erővel és idegekkel, 15-5-re nyerte a világkupát az olasz vívó.

Eredmények:

A csoportmérkőzéseken: Kovács Gergely 6 győzelem/0 vereség, Somody Soma 5/1, Hirtling Márton 5/1, Kulcsár Viktor 5/1, Horváth Márk 5/1, Csabai Máté 4/2, Pelle Domonkos 4/2, Keresztes Ádám 3/3, Balázs Bence 3/3, Horváth Ádám 2/4 (továbbjutottak), Antal Máté 2/4, Gálik Balázs 1/5 (kiestek).

A legjobb 128 közé jutásért: Keresztes-Jones (brit) 14:15, Balázs-Martinez Guerrero (spanyol) 5:15, Horváth Á.-Majsztrenko (ukrán) 11:15.

A legjobb 64 közé jutásért: Kovács-Squieri (svájci) 15:9, Pelle-Park (amerikai) 15:7, Somody-Martinez Guerrero (spanyol) 15:5, Csabai-Waller (cseh) 15:9, Kulcsár-Lee (amerikai) 15:11, Horváth M.-Tobias (észt) 12:15, Hirtling-Brandberg (svéd) 9:15.

A legjobb 32 közé jutásért: Kovács-Szidikov (üzbég) 15:6, Csabai-Vaysbukh (amerikai) 15:12, Kulcsár-Opanaszenko (ukrán) 15:10, Pelle-Petersen (német) 14:15, Somody-Mencarelli (olasz) 12:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Kovács-Yasseen (egyiptomi) 14:13, Csabai-Tobias (észt) 15:13, Kulcsár-Gornovsky (kanadai) 9:15.

Nyolcaddöntő: Kovács-Vines (svájci) 14:13, Csabai-Altunin (észt) 11:15.

Negyeddöntő: Kovács-Altunin (észt) 15:7.

Elődöntő: Kovács-Gornovsky (kanadai) 15:7.

Döntő: Kovács-Mencarelli (olasz) 5:15.

A fehérvári Kovács Gergely a vk-dobogón (balról 3.)

Forrás: hunfencing.hu

Végeredmény: 1. Simone Mencarelli (olasz), 2. Kovács Gergely (edző: Kovács László, válogatott edző: Eitner Kinga), 3. Fabrizio Cuomo (olasz) és David Gornovsky (kanadai), …13. Csabai Máté, …21. Kulcsár Viktor, …40. Somody Soma, …47. Pelle Domonkos, …67. Hirtling Márton, …71. Horváth Márk, …128. Balázs Bence, 129. Keresztes Ádám, …149. Horváth Ádám, …157. Antal Máté, …204. Gálik Balázs.

Kulcsár Viktor, Somody Soma, Kovács Gergely és Csabai Máté.

Forrás: hunfencing.hu

Kovács Gergely aztán másnap Csabai Mátéval, Kulcsár Viktorral és Somody Somával az oldalán csapatban nyerte a junior világkupát. Mind a négy vívó remekelt a páston, magabiztosan hozták asszóikat. Lengyelországot, az Egyesült Államokat, Észtországot, majd a fináléban Svájcot iskolázta le a magyar válogatott.

- Nagyon elégedett vagyok a fiúkkal, egészen kiválóan teljesítettek. Kovács Gergely nem volt százszázalékos egészségi állapotban már a verseny előtt sem, a szombatot végigvívta, ezüstérmes lett, ezért beszéltük meg, hogy ő kezd és fejez, középen pedig pihenőt kap, és jön helyette Csabai Máté. Egyébként is ez a négyes szerepel majd a korosztályos Eb-n és vb-n, így kipróbálhattuk ezt a felállást. Bejött, és a történtek igazán szép reményekkel tölthetnek el minden érintettet a közelgő világversenyek előtt - értékelt a hunfencing.hu-nak a junior válogatott edzője, Eitner Kinga.