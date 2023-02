– Ezt a meccset meg kellett volna nyernünk, görcsösek vagyunk, nehezen rúgjuk a gólt – értékelt egykedvűen a lefújás után Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője.

Bár jól indult a meccs, Slagveer már a 13. percben vezetést szerzett, az angyalföldiek a fordulás után Berecz góljával kiegyenlítettek. A Vasas olykor összezavarta a Puskás védelmét, könnyen nagyon bajba kerülhettek volna Nagy Zsolték. Persze, ha Favorov szabadrúgása a kapufáról a gólvonal mögé pattan, most nem lenne (ekkora) ok a melankóliára.

– Nagyon rosszul védekeztünk a gólnál, Nagy Zsolt is hibázott. Persze örömteli, hogy megszereztük a vezetést. A végefelé cserékkel frissítettem, bíztam abban, hogy meg tudjuk nyerni a mérkőzést. A szerencse nem velünk volt, Favorov kapufás szabadrúgása kifelé pattant. Szenvedünk, görcsösek vagyunk. Jobban meg kell küzdenünk a győzelemért. Félünk a helyzektől. Visszatérve a cserejátékosokra: Colley-tól agresszívebb játékot várok, Levitől többet vártam. Minden pontért megszenvedünk – mondta mester.



Hornyák Zsolt

Fotó: Kovács P./NS