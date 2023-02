A német Matthias Zollnert a hét elején korábbi másodedzője, Alejandro váltotta a fehérvári kispadon, a klub vezetői nagyon bíztak a katalán tréner sikeres bemutatkozásában. Isaiah Philmore sikeres ziccerével indult az Alba budapesti vendégjátéka, a hazaiaknál Crawley hirtelenjében kétszer volt eredményes, közben Somogyi is beköszönt, Philmore és Somogyi a folytatásban is jól termelt, sőt, DeCosey is eredményes volt, elléptek a vendégek, 4-10. Nem találták a ritmust a hazaiak, Crawley hármasa nem ért célt, azonban Simon Kristóf közelebbről betalált. A rendkívül aktív Somogyi hibátlanul értékesítette büntetőit, Ford sem tétlenkedett, őrizte magabiztos előnyét az Alba, a hazai tréner, Baksa Szabolcs érthetően időt kért, 6-14. Felváltva estek kosarak, Sherman hármasára Vojvoda középtávolról felelt, Pongó zsinórban négy büntetőt értékesített, át is lépte a tízpontos határt a vendég, 9-20. A hazai tehetség, Tanoh Dez András triplájának érthetőn rendkívüli módon örültek a hazaiak, ráadásul rövidesen ismét beköszönt kintről, Simon is eredményes volt messziről, vezetőedzőként ezúttal bemutatkozó Alejandro Zubillaga időt kért. A folytatásban Ford és Vojvoda jelezte, hogy lehet rájuk számítani, tíz perc után 18-24 állt a táblán. Pongó mintaszerű hármassal jelentkezett, a túloldalon Kopácsi, majd Crawley közeli diplája nyomán egy pontra jöttek a hazaiak, 26-27. Akadtak hibák mindkét oldalon, aztán Vojvoda szerzett labdát, zsákolt, aztán távoli triplája leperdült a gyűrűről, de a következő akciónál betörés után volt eredményes, öttel meglépett a Fehérvár. A bátor Mijovic szerzett bravúros kosarat és bedobta a ráadás büntetőt is, Völgyi révén egalizáltak a hazaiak, sőt, Mijovic trojkával már vezettek, az első félidő vége előtt öt perccel. Vojvoda hármasa nem ment be, viszont Crawley betalált távolról, megakadt a fehérváriak gépezete, Zubillaga időt kért, 37-31. Pongó végre beszórt egy hármast, majd duplát is, a vendégek kapták el a ritmust, ezúttal Baksa kért időt, egypontos hazai vezetésnél. Távolodtak a vendéglátók, majd közelítettek, sőt egyenlítettek a látogatók, az utolsóként szerződtetett légiós, Diong is megszerezte első pontjait, az első félidő utolsó momentumát a nagy kedvvel kosárlabdázó Mijovic ziccere jelentette, 46-44.

A nagyszünet után is maradt az első félidő derekától megszokott koreográfia, a hazaiak megléptek kettővel, a Fejér megyeiek egalizáltak, de a kocka nem fordult. Túl sok volt a pontatlanság a vendégeknél, öttel meglógott a Honvéd (55-50), Vojvoda révén kapaszkodtak vissza az albások. DeCosey hármasára Mijovic felelt kintről, hiába szereztek pontokat a vendégek, azonnal érkezett válasz a hazaiaktól, Somogyi egyéni akció nyomán egyenlített, sőt, büntetőjét is bedobta, Baksa időt kért, 60-61. Lendületbe jött a Fehérvár, lepattanókat szereztek, labdákat füleltek le, a ziccereket értékesítették, DeCosey újabb hármasával és Vojvoda dupkájával tíz ponttal elléptek, időt kértek a budapestiek, 62-72. Vojvoda a későbbiekben is magabiztos volt, ami átragadt a társakra is, Somogyi hármasa zárta a küzdelmeket fél óra után, 64-77. A kék-fehérek diktálták a tempót, közel húszra hizlalták az előnyt, sőt, Decosey zsákolásával át is lépték a bűvös határt, öt perccel a vége előtt. A házigazdák állva maradtak, a hitüket is elvesztették közben. Békésen peregtek az utolsó percek, a második félidőben jól játszó Alba megérdemelten nyert, 85-102.