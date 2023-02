A Debrecennek már nem volt veszítenivalója, hiszen a FEHA19 egy győzelemre került a rájátszásba jutástól, így fontos volt, hogy a mérkőzés elején kitartsanak a fiatalok. Ez olyan jól sikerült, hogy alig egy perc telt el, és máris megszerezték a vezetést a kék-fehérek, Dobos talált be, 1-0, jogosan tapsolt a népes publikum. A DEAC rögtön próbált válaszolni, Zalamai lövését védte Márkus. Kiegyenlített játék zajlott a jégen, majd hét és fél perc után kettőre nőtt a Fejér vármegyeiek előnye, Zohovs hozta helyzetbe Csollákot, aki szépen kilőtte az alsó sarkot, 2-0. A harmad derekén emberelőnybe került a Debrecen, amit húsz másodperc alatt is ki is használtak a vendégek, Daleczky volt eredményes, 2-1. Nem vetette vissza a Fehérvárt a bekapott gól, Mokshantsev helyzeténél védett Hetényi. Többet támadott Anatoli Bogdanov együttese, Keceli-Mészáros passzába jól nyúlt bele Rétfalvi a kapu előtt, de Hetényi ezt is védte. A játékrész végén Dobmayer is próbára tette a hajdúságiak válogatott kapusát, maradt a 2-1.

Novotnyi veszélyes helyzetével startolt el a második harmad, de szerencsére mellé ment, Márkusnak közbe sem kellett avatkoznia. Nyomott a FEHA19, és a fölény góllá érett. Csollák és Dolinar távoli lövését ugyan védte még Hetényi, de Farkas közelről tudott értékesíteni egy kipattanót. Ezt már nem bírta el a vendégek játékosának, Smirnovnak a idegrendszere, ráugrott a fiatal támadóra, a csapattársak szedték le a védőt a csatárról, 3-1. A debreceni játékos „jutalma” két perces kiállítás lett, de nem sikerült bevinni a negyedik találatot. A játékrész derekán is öt a négy ellen támadhatott a FEHA19, de Hetényi bravúrosan védett. Bekeményített a Debrecen, de a fiatalok állták a sarat, majd egy debreceni fórból szépítettek a vendégek, Novotny értékesített egy kipattanót, 3-2.

A harmadik harmadban sem vettek vissza a felek, nagy tempót diktált a két csapat. Sosunov lőhetett távolról tisztán, de Márkus védeni tudott, a túloldalon Németh kísérletét hárította Hetényi. Nyolc perc eltelte után egyenlített a DEAC, Daleczky ért bele jól egy középre adásba, 3-3. Volt válasza erre is a Fehérvárnak, egy gyors ellenakciót követően Dobos lőtt gólt közelről, 4-3. Az utolsó percekre kanyarodva nőtt a Debrecen nyomása, György József gárdája próbált egalizálni. Másfél perccel a vége előtt emberelőnybe került a FEHA19, majd Rachinskiy is kiült, de az eredmény már nem változott.

A FEHA19 hatalmas meglepetésre, 3-0-val, vagyis söpréssel bejutott az Erste Liga rájátszásába!



jegyzőkönyv

FEHA19 – DEAC 4-3 (2-1, 1-1, 1-1)

Székesfehérvár, 658 néző. V.: Korbuly, Rencz, Mizsák, Muzsik.

FEHA19: Márkus – Reiter, Mingazov, Ambrus Cs., Cizas, Mokshantsev – Rachinskiy, Dobmayer, Rétfalvi (1), Zohovs (1), Keceli-Mészáros (1) – Dolinar, Csollák 1, Fekete (1), Dobos 2, Németh (1) – Salamon, Györffy, Dézsi, Farkas 1, Balasits. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DEAC: Hetényi – Zalamai (2), Jakabfy, Daleczky 2 (1), Mihalik, Spirko (3) – Bukor, Bogesic, Novotny 1, Révész, Smirnov – Sándor, Sosunov, Kozma, Sági, Versich – Ördög, Mihalik, Borbát. Vezetőedző: György József.

Kiállítások: 6, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 32-27.