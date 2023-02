A Bicskei TC együttese jelentősen erősödött, ugyanis aláírta bicskei szerződését Varga Szabolcs. A 28 éves támadó Székesfehérváron kezdte pályafutását, majd több mint 5 évig a Vasas labdarúgója volt. 2012-ben kis híján az AS Romához szerződött, 6-szoros utánpótlás válogatott, tagja volt Dárdai Pál 2014-es válogatott keretének is. Másfél éves hollandiai légióskodása (SC Heerenveen) előtt és után hat és fél évet töltött az MTK-nál, majd megfordult Sopronban, Vácott, Szegeden és Békéscsabán is. Bicskére szabadon igazolhatóként Dunaújvárosból érkezett. Pályafutása során 35 NB I-es és 91 NB II-es bajnokin lépett pályára.

A játékos már a mai NB III-as bajnokin ott lehet új csapatában a MOL Fehérvár FC II. ellen.