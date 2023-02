Posztobányi Patrik, a húszéves, sokszoros korosztályos válogatott középpályás 2021 őszén a Gyirmót elleni győztes összecsapáson mutatkozott be az NB I-ben a Puskás mezében, előtte az Aqvital FC Csákvárt erősítette – másfél szezonnyi kölcsönjátéka során negyvenszer lépett pályára az NB II-ben, két gólt is jegyzett. 2022 tavaszán Zalaegerszegre került kölcsönbe, hatszor játszott az élvonalban. A 2022/2023-as idényt már újból a PAFC-cal kezdte, de augusztusban súlyos térdsérülést szenvedett, hosszas rehabilitáció várt rá. Posztobányi már újra edz, s pár hét múlva a csapathoz is visszatérhet.