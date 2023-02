A végjátékra fordulva, az utolsó két meccs előtt az biztos volt, hogy a mieinknek nyerniük kell Litvániában, majd hazai pályán, a bosnyákon ellen. Azzal, hogy Klaipedában kikaptak a baltiaktól, tovább nehezedett a helyzetük, valós esély már nem, matematikai azonban még volt a vb-részvételre. Mondjuk lehetetlennek tűnt a bosnyákok legyőzése minimum 41 ponttal, továbbá a csoportban végig utolsó cseheknek idegenben kellett volna legyűrniük a montenegróiakat. A magyarok végül 10 ponttal, 87-77-re nyertek, a csehek kikaptak. Válogatottunk sikere mégsem volt hiábavaló, ugyanis a franciák, a litvánok és a montenegróiak mögött, a bosnyákok és a csehek előtt zártak a K-csoportban, így kedvezőbb helyzetből várják a következő világversenyt. Az újabb megmérettetés a kontinentális olimpiai előselejtező lesz augusztusban, melynek sorsolását április derekán tartják.

A fehérváriak közül a hátvéd, Vojvoda Dávid az utolsó két selejtezőn nem szerepelhetett – a FIBA eltiltotta, mert pénzügyi vitája van korábbi ügynökével -, ellenben a két irányító, Somogyi Ádám és Pongó Marcell pályára lépett.

- Azt természetesen sajnálom, hogy fehérvári csapattársam, Vojvoda Dávid nem lépett pályára, vele sokkal erősebbek vagyunk – jegyzi meg Pongó Marcell. - Annak viszont örülök, hogy Somogyi nagyon jól teljesített, Litvániában 13, Szombathelyen 17 pontot szerzett. Én is sokat voltam pályán, húsz percet a litvánok és a csehek ellen is, ez komoly előrelépés a korábbiakhoz képest. Litvániában jobban ment, az utolsó selejtezőn kevésbé. Azt természetesen tudtuk, hogy Bosznia-Hercegovinát 41 ponttal biztosan nem tudjuk megverni, mint ahogy Montenegró vereségére sem volt esély. Az elmúlt egy évben végig ott voltam a válogatottnál, de a csoportküzdelmek első fázisában a meccskeretbe nem mindig kerültem be, a selejtezők második körében mindig ott ültem a padon, négy derbin pedig játszottam is. Úgy gondolom, a negyedik hely reális, a vb-re kijutó Montenegrót idegenben megvertük, sajnos hazai pályán kikaptunk. Ha Debrecenben nyerünk ellenük, jó eséllyel ott lehetnénk a világ legjobb csapatainak tornáján.

A K-csoportban vívott rangadók körül hazai pályán szóhoz jutott a csehek és Montenegró ellen itthon, múlt csütörtökön Litvániában, valamint vasárnap este, az utolsó felvonás során. A hazai bajnokság a hétvégén folytatódik, az Arconic-Alba együttese szombaton, 18 órakor Sopronban folytatja a bajnokságot, egy héttel később pedig a tabellán utolsó, mindössze kétszer nyertes nyíregyháziakat látják vendégül. A válogatott szünet előtti, utolsó két bajnokit magabiztosan nyerték, az újonc Budapesti Honvédot idegenben 102-87-re, a kaposváriakat pedig a Gáz utcában verték 121-93-ra verték, ezzel a dobott pontokat tekintve idénycsúcsot javítottak a hazai élvonalban.

- Az utolsó két meccsen aratott győzelem jót tett a lelkünknek, döntő volt, hogy amerikai légiósaink nagyot javultak a korábbiakhoz képest. Jól játszottunk a fővárosiak és a somogyiak ellen, bízom abban, hogy a folytatásban is eredményesek leszünk. A tabella 4. helyén várjuk a folytatást, az biztos, hogy a két éllovast, a tavalyi bajnok, ezúttal is listavezető Falcót és a kupagyőztes Szolnokot nem tudjuk utolérni az alapszakaszban, de a ZTE együttesét szeretnénk megelőzni, úgy gondolom, erre minden esélyünk meg is van.

A tabellán az utóbbi évek hazai egyeduralkodója, a Szombathely vezet, 39 ponttal, 18 győzelemmel és mindössze 3 vereséggel, az Olajbányász 38 ponttal rendelkezik, 17 siker mellett 4 kudarccal. A fehérváriak sokáig a harmadik tanyáztak, majd zsinórban négyszer kikaptak, ami a német vezetőedző, Matthias Zollner állásába került, segítője, Alejandro Zubillaga váltotta kispadon. A négyes vereségsorozat során a ZTE is nyert Fehérváron, 78-73-ra, előzött is, az albások a negyedik helyre csúsztak. A ZTE jelenleg 14-7-es mutatóval várja a folytatást, a fehérváriak mérlege eggyel rosszabb, 13-8. Ezen szeretnének javítani a folytatásban.