Előzetesen nem sokan fogadtak volna erre a kimenetelre. Hiszen a DEAC szinte a végsőkig harcban volt a legjobb hatba kerülésért, vagyis az egyenes ági playoffért, a FEHA19 pedig végig sereghajtó volt az Erste Ligában. A fehérvári fiatalok mindössze három rendes játékidős győzelmet szereztek az alapszakaszban, ám január második felétől egy-két kivétellel rendre szoros találkozókat tudta vívni az élcsapatokkal is. Erre a tényre György József, a Debrecen vezetőedzője is felhívta játékosai figyelmét. Ennek ellenére az első két mérkőzés, amelyet a hajdúságiaknál rendeztek meg megnyerték a kék-fehérek. Az első találkozó volt a szorosabb, ott a Fejér megyei vezetés után végül a hosszabbításban nyert Anatoli Bogdanov együttese 2-1-re. Másnap nagy kérdés volt, hogy a DEAC feláll-e a pofonból és tudják-e érvényesíteni a papírformát. Gyorsan kiderült akkor, hogy a válasz nem, a Fehérvár tizenkét másodperc után már betalált, egy harmadot követően pedig 3-0-át mutatott az eredményjelző. Később sem álltak le a fiatalok, végül 6-0-ás siker lett a vége. Vasárnap a harmadik mérkőzésen abban a tudatban fogadhatták a fehérváriak a Debrecent, hogy egy hazai győzelem a továbbjutást eredményezheti. A gyors vezetés ismét meglett, de ezúttal jóval kiélezettebb csatát láthatott a szép számú publikum. A harmadik harmadban ki is egyenlített a DEAC, de 3-3 után is volt válasza a FEHA19 gárdájának és végül behúzták a kék-fehérek a harmadik győzelmet is. Ezzel söpréssel jutottak tovább a rájátszásba a fiatalok és a formájuk alapján nyugodtan várhatják az ellenfelüket.

– Nagyon boldog vagyok a srácok miatt, az utolsó 10-15 mérkőzésünkön az alapszakasz végén nagyon sokszor közel voltunk, de nem sikerült nyernünk – kezdte értékelését Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője. – Számítottunk rá, hogy nehéz lesz a mai mérkőzés, a DEAC ellen mindegyik találkozó az. A srácok ma is nagyon jó munkát végeztek, büszke vagyok rájuk. A mai győzelmünk egyik kulcsa Levi (Márkus Levente) teljesítménye volt, stabil tartást adott a csapat ebben a párharcban. Ez megnyugtatott mindenkit, bíztak benne a srácok. A mai siker kulcspillanata az volt, hogy amikor a harmadik harmadban egyenlített az ellenfél, akkor is fel tudtunk állni és szerezni még egy gólt. Összességében a csapatmunka volt a győzelmünk és a továbbjutásunk kulcsa, öröm edzeni ezt a gárdát.