DEAC – FEHA19 0-6 (0-3, 0-3, 0-0)

Debrecen, 112 néző. V.: Korbuly, Pálkövi, Kövesi, Szabó D.

DEAC: Hetényi (Gönczi) – Jakabfy, Zalamai, Dalecky, Izacky, Novotnyi – Bukor, Vokla, Mihalik, Spirko, Versich – Smirnov, Sosunov, Kozma, Révész, Sági – Borbát, Mazzag. Vezetőedző: györgy József.

FEHA19: Márkus – Mingazov 1, Reiter, Cizas (1), Mokshantsev 2, Ambrus Cs. (2) – Rachinskiy (1), Dobmayer, Rétfalvi 2, Zohovs (1), Keceli-Mészáros (1) – Csollák, Dolinar, Dobos (2), Fekete (1), Németh Z. 1– Györffy, Salamon, Balasits, Dézsi, Farkas. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Kiállítások: 10, ill. 12 perc.

Kapura lövések: 34-44.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása 2-0 a FEHA19 javára.

Tizenkét másodperc sem kellett a fehérvári vezetéshez, Ambrus és Mokshantsev támadt le, utóbbi pedig egy szerzett koronggal nem sokat teketóriázott és bevágta az alsó sarokba, 0-1. Támadásban maradt a FEHA19, helyzetek után emberelőnybe is kerültek a vendégek, Dobos előtt nagy lehetőség is adódott, de Hetényi védett. Kiegyenlítetté vált a játék, kilenc perc eltelte után a Debrecen került létszámfölénybe Csollák kiállítása után, Mihalik előtt adódott nagy lehetőség, de Márkus hárított. Nyolc perccel a játékrész vége előtt megduplázta előnyét a Fehérvár, ismét egy szerzett korongból indult a kontra a kék vonal környékén, Mokshantsev pedig egy szép csel után ismét betalált, 0-2. A harmad végét megnyomta a FEHA19, Mingazov pedig óriási gólt lőtt a kék vonalról, 0-3.

Az első szünetben kapust cserélt a DEAC, Gönczi állt be Hetényi helyére. Próbált nyomást gyakorolni a Debrecen, de a Fehérvár fiataljai higgadtak tudtak lenni. Négy perc elteltével Németh Zalán felavatta Gönczit, már 4-0-ra vezettek a vendégek! Még két perc sem telt el, ott volt az újabb Fejér megyei találat, Keceli-Mészáros lövése kijött Göncziről, Rétfalvi pedig közelről bepofozta a kipattanót, 0-5. Jól játszottak a kék-fehérek, a hazaiak ugyan próbálkoztak, de az öt kapott pofon és a szerdai vereség látszódott rajtuk. A harmad derekán Sági került helyzetbe, majd Izacky próbálta verekedés formájában levezetni a feszültséget a fiatalokon, Fekete és Dobos azonban nem riadt meg a kihívástól. Emberelőnyben ismét eredményes volt a Fehérvár, Rétfalvi talált be ezúttal is, 0-6.

A harmadik harmad elején nem sikerült kihasználni az áthúzódó emberelőnyt a vendégeknek, de a kék-fehérek fölénye megkérdőjelezhetetlen volt. Az utolsó húsz percben bár többet támadott a Debrecen, a Fehérvár sem húzódott vissza a nagy előny birtokában sem. Sőt emberhátrányban Keceli-Mészáros és Rétfalvi indult meg a kapussal szemben, de nem sikerült belőni a helyzetet. Vasárnap Székesfehérváron lezárhatja a párharcot a FEHA19 és bejuthat a rájátszásba.