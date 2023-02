Annyi mindennek kellett volna teljesülnie a világbajnoki részvételhez, hogy ábrándozni sem volt érdemes. A vb-selejtezők utolsó fordulójában Bosznia-Hercegovinát fogadja a válogatott az Aréna Savariában, a csoport harmadik helye akkor lett volna elérhető, ha a mieink legalább 41 pontos különbséggel nyertek, valamint Montenegró hazai pályán kap ki a nem túl erős csehektől. Perl légúti megbetegedés miatt már a hét közepén, a litvániai, vesztes meccsen sem léphetett pályára, az akkori együttesből közben Golomán György is kidőlt, tehát csökkent a rotációs lehetőség, tíz játékos állt a szakmai stáb rendelkezésére. Az Arconic-Alba Fehérvárt Pongó Marcell és Somogyi Ádám képviselte a meccskeretben, utóbbi kezdőként lépett pályára, az első öt akció eredménytelenül zárult, aztán az évekkel ezelőtt Pakson pattogtató, amerikai születésű Roberson triplával jelentkezett, rövidesen dobott még egyet, nálunk a jelenleg is paksi Eilingsfeld, valamint az albás Somogyi ügyeskedett. Hopkins révén már a mieink vezettek (8-6), igaz, nem sokáig, mert Roberson a folytatásban sem rontott, az ötödik percben Pongó is parkettre lépett, Roberson őrzése lett a feladata. A folytatásban bosnyák társai is jól dobtak távolról, őrizték előnyüket, sőt, növelték is (12-18), a palánk alatt Halilovic ügyeskedett. Eilingsfeld nagyszerű megmozdulásaival közelítettünk, tíz perc után 19-23 állt a táblán.

A folytatásban őrizte szűk előnyét a balkáni brigád, főként Ajdin Penava révén, Somogyi hármasával fordult a kocka, a vendégek időt kértek, 29-28. Benke is beköszönt, komoly harc dőlt a lepattanókért, Somogyi és Benke triplája megint célba ért, időt kértek a déliek, 37-30. Nem segített, a folytatásban is a házigazdák domináltak, az ötödik hármasával jelentkező Roberson remeklésével próbáltak nem leszakadni a bosnyákok, közben délszláv megoldásként a vendégek drukkerei közül valaki petárdát hajított a magyar szektorban tartózkodók irányába, percekig állt a játék, a nemzetközi szövetség képviselője szünetet rendelt el, közben a biztonságisok, fegyelmező jelleggel felsorakoztak a látogatók szektoránál, a további, hasonló elkerülése végett. Nem engedett ki, megbecsülte tíz pont körüli előnyét a magabiztos magyar gárda, délidőben 46-37-re álltak a felek.

Mintha az öltözőben maradtak volna a mieink, zsinórban kaptak három kosarat – főként Vrabac volt elemében -, időt is kért válogatottunk szövetségi kapitánya, Ivkovic Stojan, 48-44. Jól védekeztek a látogatók. sokkal feszesebben, mint az első húsz percben, labdát csentek, Halilovic zsákolt, nagyon közel érkeztek. Benke kapta el a fonalat, ő állt a magyar sereg élére, kicsit megint távolodtak a mieink. Ivkovic gyakran cserélt, forgatta csapatát, Váradi trojkája is célt ért, megint tízre duzzadt a különbség, a bosnyákok Gegic triplájával araszoltak előre. Akadtak látványos pillanatok, Keller Ákos adott blokkot a saját palánkja alatt, aztán meglódult, végül zsákolással fejezte be az akciót, fél óra után 63-60 virított az eredményjelzőn. Felváltva estek kosarak, aztán Vrabac egyéni akciójával egalizáltak a vendégek, Ivkovic időt kért, Átvette a vezetést a rivális, Váradi kintről válaszolt, a már csütörtökön, Litvániában is jól játszó Somogyi szintén beköszönt messziről, 72-70. Mócsán mintaszerű hármasa nyomán, három perccel a vége előtt időt kértek a látogatók (78-72), nem adta fel Bosznia-Hercegovina, de fordítani nem tudott, harcos mérkőzésen 87-77-re nyert válogatottunk. Mivel az ősszel, Szarajevóban a vendéglátók 83-78-ra győztek, az egymás elleni összevetésben, jobb kosáraránnyal a nemzeti együttes előzött, megszerezte a K-csoport 4. helyét.

JEGYZŐKÖNYV

Magyarország-Bosznia-Hercegovina 87-77 (19-23, 27-14, 17-23, 24-17)

Világbajnoki-selejtező, K-csoport, 12. forduló, Aréna Savaria, Szombathely, 2600 néző, vezette: Antonio Conde (spanyol), Wojciech Liszka (lengyel), Yener Yilmaz (török).

Magyarország: Váradi 10/3, Somogyi 17/12, Benke 22/15, Hopkins 6/6, Eilingsfeld 18/3. Csere: Pongó Marcell -, Keller Ákos 9, Mócsán 5/3.

Bosznia-Hercegovina: Roberson 22/15, Halilovic 15, Lazic 5, Vrabac 14/6, Kamenjas 4. Csere: Penava 9/3, Gegic 8/6, Delalic -, Campara-.