DAB-ASP – Worm Angels 6-3 (2-0, 3-1, 1-2)

Dunaújváros, 45 néző

Vezette: Gangel, Varjú, Kedves, Gottlibet

DAB-ASP: Valenta – Gebei B. (1), Jadlószki, Azari 1 (2), Ráduly (3), Tamás T. 2 – Piszmann M., Sinodkin 1, Bogacsev (1), Domokos, Kis B. 1 – Boktajev (2), Plasek, Nemcsev, Piszmann S. 1, Zaharevics (1). Vezetőedző: Azari Zsolt

Worm Angels: Pinczés B. (Kamondy) – Bontovics, Lencsés 1, Borbás (1), Gebei G. (1), Németh P. – Hüffner 1 (1), Láng, Győri, Szepessy B., Szepessy M. – Bogó, Krukk, Kiss Á. 1 (1), Papp Cs. (1), Horváth G. – Bába, Komáromi (1), Kis T., Tarcsi, Sadun. Vezetőedző: Láng Zoltán

Kiállítások: 6, ill. 12 perc

Kapura lövések: 49-53

Alaposan bekezdett a DAB-ASP, előbb a 6., majd a 11. percben volt eredményes Tamás Tihamér. A folytatásban is a piros-fehérek domináltak, négygólos előnyük után próbált visszatérni a meccsbe a Worm Angels legénysége, de hiába talált be Kiss Ákos. A második harmad hajrájában Piszmann Sándor ismét négyre növelte a különbséget, amely már előre vetítette a DAB-ASP sikerét. Bár a záró húsz percet megnyerte a Worm Angels, de ez ahhoz édeskevésnek bizonyult ahhoz, hogy a találkozó lefújásakor is ők örülhessenek