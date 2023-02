A Volán a Pustertal Wölfe együttesét látta vendégül, akik ellen ebben a szezonban még nem kaptak ki Háriék. A rájátszás, vagy a playoff-kvalifikáció szempontjából fontos lenne a siker, hiszen ha még nem is jut hatba a gárda, a hetedik hely mellé nem csak a pályaelőny, hanem a választás joga is megilletné a Fejér megyeieket. A Fehérvár kerete már kicsit jobban közelített a teljeshez, Gleason Fournier, Brett Findlay és Ambrus Gergő is visszatérhetett, valamint a héten a Debrecenből igazolt, hét év után a Fejér megyeiekhez visszatérő Vokla Roland is bemutatkozhatott régi-új csapában. A szakmai stábnak azonban továbbra is nélkülöznie kellett Magosi Bálintot, Horváth Milánt, Henrik Nilssont, valamint Andrew O'Brient.

A mérkőzést aktívabban kezdte a Pustertal, Hannoun, majd Willcox is védésre kényszerítette Royt. Nem találata a fogást ellenfelén a Volán, Háriék nem igazán tudtak az első percekben komoly lehetőséget kialakítani. Aztán a harmad közepén Hári cselezte át magát a védőkön, majd közelről próbálkozott, de Sholl védett. Hét perccel a vége előtt ismét az olaszok kerültek helyzetbe, Deluca szólóját fogta Roy. Vértes akadt össze Pavlinnel, négy a négy ellen Erdély és Petan játszott jól össze, de Sholl fogta. Később már tehetetlen volt a kapus, Leclerc lövésébe ért bele jól Bartalis, 1-0. Nem sokáig tartatott a hazaiak öröme, a Pustertal egy gyors kontrát vezetett, aminek a végén Marc-Olivier Roy talált be, 1-1. A játékrész végén Szabót öklelték fel hátulról a palánk mellett, a társak törleszteni próbáltak, kisebb tömegjelenet alakult ki, a játékvezetők Vértes küldték csak ki durva játékért…

A középső harmad elején még öt a négy ellen támadhattak a vendégek, Andergassan lövését védte Roy. Öt az öt ellen is kitartott a Pustertal lendülete, az első komolyabb hazai lövésre majdnem négy percet kellett várni, Kuralt megpattant próbálkozása között ki Sholl lepkésében. Öt perc eltelte után emberelőnybe került a Fehérvár, de sajnos hiába akadt nagy helyzete Hárinak és Campbellnek is, nem változott az állás. Továbbra sem ment a játék annyira jól a hazaiaknak, de ez elmondható volt az olasz gárdáról is. Hét perccel a játékrész vége előtt megszerezte a vezetést a Wölfe, Ahlvolt eredményes közelről, 1-2. A túloldalon Leclerc ütőjében ott lehetett volna az egyenlítés, de Sholl fogta. Később Erdély ugrott ki, de kimaradt a ziccer.

A záróetapot is fórban kezdhette a Pustertal, de kivédekezte a Volán a hátrányt. Öt az öt ellen talán először a mérkőzésen igazán elkapta a fonalat a Fehérvár, majd egy olasz előny megtörte ezt. Gyorsan az AV19 is létszámfölénybe került, és sikerült is egalizálni, Campbell távoli bombája akadt be, 2-2. Tempót váltottak a kék-fehérek, Findlay pedig közelről bevette Sholl kapuját, ám hosszas videózás után nem adták meg a bírók a találatot. Nyomott a Fehérvár, de az olaszok ellentámadásiban is megvolt a veszély. Másfél perccel a vége előtt ismét megrezdült a vendégek hálója és ezúttal már a játékvezetők sem szólhattak közbe (bár ezt is visszanézték), Sarauer értékesített egy kipattanót, 3-2. Az utolsó percben emberelőnyt kapott a Pustertal, hat a négy ellen pedig ki is egyenlítettek, Hannoun talált be, 3-3. Petant buktatták, a síp néma maradt, a hevesen reklamáló fehérvári támadót pedig kiállították a zebramezesek.

Jöhetett a hosszabbítás, amelyben négy a három ellen jöhetett a Wölfe, de kihúzta a Fehérvár. A ráadás sem hozott döntést, így büntetők döntöttek a plusz pont sorsáról. Ebben a játéknemben az olaszok voltak a jobbak, így a Fehérvár egy pontot szerzett.

Hydo Fehérvár AV19 – HC Pustertal Wölfe

3-4 (1-1, 0-1, 2-1, 0-0, 0-1) – büntetők után

Székesfehérvár, V.: Hronsky, Ofner, Durmis, Jedlicka.

AV19: Roy – Vokla, Campbell 1 (1), Erdély, Hári, Kuralt (1) – Fournier, Donaghey, Leclerc (1), Bartalis 1, Petan – Stipsicz, Szabó D., Sarauer 1, Findlay, Mihály (1) – Csollák, Ambrus G., Vértes, Németh, Terbócs. Vezetőedző: Kevin Constantine.

Wölfe: Sholl – Willcox (1), Spencer, Ahl 2, Harju 1, Hannoun (2) – Pavlin, Ege, Bardaro, Catenacci, De Lorenzo – Plastino (2), Althuber, M. Roy 1, Deluca – Mantinger, Berger, Spinell. Vezetőedző: Tomek Valtonen.

Kiállítások: 42, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 32-27.