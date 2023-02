Nem gyakran fordul elő a mérkőzésről beszámolót küldő újságíróval, hogy egy tudósítást cirka háromszor írjon át egy kézilabda összecsapáson. Pénteken este viszont akarva-akaratlanul ez is megtörtént. Az Alba Fehérvár KC mondhatni nem a legacélosabban kezdett, és a tabellán akkor még előtte álló Kisvárda ezt rögtön megérezte, és az első félidő jelentős részében állva is hagyta Józsa Krisztián tanítványait. Sem védekezésben, sem támadásban nem azt nyújtotta az Alba, amit vártak a szurkolók, ráadásul ellenfelüknél mindig volt olyan, aki újítani tudott, és egyáltalán nem volt véletlen, és túlzó a szünetre kialakult jelentősnek számító hatgólos különbség (11-17). A lehető legjobbkor jött a negyedórás pihenő! Nem tudni, talán jobb is, ha jótékony homály fedi, hogy mi hangzott el a fehérvári öltözőben, de az kétségtelen, egy teljesen más felfogású Alba futott ki a második félidőre. Igaz el kellett telnie bő huszonöt percnek mire belátható, illetve befogható közelségbe kerültek a piros mezesek. Ám köszönhetően Kubina Molli bravúrjainak, Katarina Sztosics és Takó Viktória lehető legjobbkor jövő találatainak nemcsak fordítani tudott az Alba, hanem a végjátékhoz közeledve négy-ötgólos előnyt kovácsolt, amely lényegében kitartott a lefújásig. Lehetne még fokozni a dicsérő szavakat, ám az kétségtelen, hogy olyan fegyvertény hajtottak végre a lányok, amely ritkaságszámba megy a sportágban, igaz az sem mindennapos, hogy egy csapat –a Kisvárda - egy félidő alatt csupán ötször tud betalálni.

Láthatóan fáradt, de az örömtől repeső fehérváriak borultak egymás nyakába a meccs után, és Józsa Krisztián is széles mosollyal az arcán fogadta a gratulációkat, melyekből kijutott bőven.

- Egy nagyon jó formában lévő Kisvárda érkezett hozzánk, tisztában voltunk azzal, hogy nehéz dolgunk lesz. Hihetetlenül ellentétes félidőket játszottunk, az elsőben a Kisvárdának volt egy nagyon jó kapus teljesítménye, amely jó védekezéssel párosult, ráadásul ekkor könnyelmű hibákat vétettünk támadásban. A második félidőben a hibáinkat ki tudtuk javítani és a kapuban Kubina Molli kimagaslóan védett, és ez erőt adott a támadó játékunknak is. Nagyon büszke vagyok a csapatra! – mondta Józsa Krisztián.

- Az első félidőben sok helyzetet kihagytunk, míg a szünet után keményebbé vált a védekezésünk, és ez meghozta a fordulatot. – hangsúlyozta Sztosics, aki mezőny legeredményesebb játékosaként nyolc góllal terhelte meg a Kisvárda kapuját, amellett, hogy másfél perc híján végig robotolta a hatvan percet.