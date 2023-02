Az eddig lejátszott három összecsapáson nem úgy alakult minden, ahogy azt az idény előtt elképzelték a csákváriak, ettől függetlenül mindössze egy helyet estek vissza a téli zárás óta a tabellán. Legutóbb Tiszakécskén örülhettek az egy pontnak, miután az utolsó utáni pillanatban Karacs Dániel révén kiegyenlítettek. Most sem lesz könnyű dolguk az FC Ajka ellen, a tabella hatodik helyén álló Veszprém vármegyei legénység öt ponttal gyűjtött többet házigazdáinál, és közvetlenül az élmezőny mögött foglal helyet. Az Ajka kispadján október végén a csapatot addig három és fél éven keresztül irányító Kis Károly helyére Jenei Gyulát nevezte ki a vezetőség, és a zöld-fehérek azóta sokkal agresszívebb futballt játsszanak, kilenc mérkőzésük alatt csupán az MTK és legutóbb a DVTK ellen szenvedtek egy-egy gólos vereséget (2-3, 0-1), emellett hat alkalommal gyűjtötték be a három pontot.

Augusztusban, Ajkán Doncsecz Levente találatával nyertek 1-0-ra a hazaiak, de akár lehetett volna döntetlen is, ugyanis a 93. percben a csákváriak rutinos játékosa Vaskó Tamás majdnem kiegyenlítette a párharcot egy utolsó utáni fejessel, de az ajkai hálóőr Horváth Dániel – aki korábban a 2017/18-as idényben megfordult Csákváron is - elképesztő bravúrt mutatott be, és a gólvonalról tenyerelte ki a labdát.

Az FC Ajka hazai pályán, valamint idegenben egyaránt felvállalja a bátor támadójátékot, s nem utolsó sorban stílusosan játszik. Emellett pontrúgásai rendkívül veszélyesek, mindent összevetve nehéz kilencven perc vár a csákváriakra, nagyon meg kell dolgozniuk majd az első tavaszi győzelemért.