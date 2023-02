Két mérkőzésből egy pont – ez a mérlege az AFC Csákvár csapatának eddig a tavaszi idényben. Nem nevezhető jó rajtnak, főleg annak tükrében, hogy a gárda még nem tudta bevenni az ellenfelek kapuját 180 perc alatt. Leginkább a Soroksár SC elleni összecsapást követően akadt hiányérzete Tóth Balázs vezetőedzőnek.

- Még keressük önmagunkat. Megmondom őszintén, nekem is tanulópénz még, hogy miként készítem fel a csapatot egy bajnoki rajtra. Egyelőre sajnos nem jött vissza, amit látni szerettem volna. Akadtak olyanok, akiknek elmaradt a teljesítménye az ősszel látottaktól, bár ez az ingadozás a fiataloknál még természetes. Ugyanakkor olyan játékos is volt, aki eddig kevesebb lehetőséget kapott, most még is kellemes meglepetésben részesített. Néhány helyzetet így is kidolgoztunk, de vagy az utolsó passznál nem értették meg egymást a játékosok vagy elhibáztuk a lehetőséget. Remélem, hogy szép lassan elkapjuk a ritmust. – fogalmazott a szakember.

Vasárnap kora délután itt lesz a remek alkalom arra, hogy a csapat kijavítsa a hibákat, bár ősszel, amikor Csákváron találkoztak a felek nem tudták legyőzni őket. Annak ellenére, hogy Magyar Zsolt találatával vezettek, a hajrában Kiss Norbert révén egyenlített az akkor még az AFC korábbi mestere, Visinka Ede által dirigált együttes.

A 14. fordulóban a Gyirmót FC Győrtől hazai pályán elszenvedett 0-1 után edzőt váltott a Tiszakécskei LC, Klausz László váltotta Visinkát. Eddig Irányításával nyolc bajnokit játszottak, háromszor nyertek, kétszer döntetlent játszottak, és háromszor kaptak ki, az MTK, a Dorog, és legutóbb a DVTK ellen. Tavasszal ők is nyeretlenek, a HR-Rent Kozármisleny ellen 2-2-re végeztek hazai környezetben, míg hétfőn, Diósgyőrben egy büntető után maradtak alul a listavezetővel szemben.

A találkozót Móri Tamás vezeti, asszisztensei Horváth Zoltán és Szilágyi Norbert lesznek.