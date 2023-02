A felkészülést már január első hetében elkezdő albásoknál egy kivételével szerencsére felépültek a sérültek, így Králl Richárdot leszámítva minden játékos a szakmai stáb rendelkezésére állhatott a kezdésnél, a jobbszélső február közepén csatlakozhat a társaihoz.

A fehérváriak első edzőmérkőzésére január 19-én került sor Ajkán, a további összecsapások időpontjára pedig még nem derült fény. A jelenleg hetente három tréninggel készülő Albánál igyekeznek ötre feltornászni az edzések számát, a jó rajt most mindennél előbbre való.

– Nagyon várjuk a kezdést, fontos összecsapás vár ránk a nyitányon: február 19-én a tabella 6. helyét elfoglaló, tőlünk azonban mindössze két pont távolságra lévő, a szünetben négy játékossal is erősítő Lipót otthonába látogatunk – mondta Madár Imre, az ARKSE tiszteletbeli elnöke, aki Grőber Mátyás edző munkáját továbbra is közvetlenül a kispadról segíti.

A székesfehérvári alakulat az ősszel csak szoros küzdelemben (28-27) múlta felül Győr-Moson-Sopron vármegyei riválisát, egy újabb győzelemmel azonban rendkívül nagy lépést tenne a bronzérem megszerzéséért az Alba.

Az ARKSE csapatánál a télen nem történt komolyabb játékosmozgás, azonban Madár Imrééknek a legproblémásabb posztra sikerült igazolniuk.

– Salgótarjánból érkezett hozzánk Manazya Felicián, a 24 éves hálóőr egyértelmű erősítést jelent a számunkra, reményeink szerint ezzel megoldódik a kapuskérdés. Egyértelmű cél a harmadik hely megszerzése, erre pedig reális esélyünk van – zárta gondolatait Madár Imre.