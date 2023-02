Nem sokan fogadtak volna erre az állásra a párharc kezdete előtt, hiszen az első két mérkőzést Debrecenben rendezték meg, annak a csapatnak az otthonában, amelyik nagy harcban volt a legjobb hatba kerülésért. Az első mérkőzésen a FEHA19 kiváló védekezést mutatott be és hosszabbításban megnyerte 2-1-re a találkozót, ezzel elvéve a debreceniek pályaelőnyét. Ám itt még nem volt vége, csütörtökön a második találkozó még jobban alakult. Mindössze 12 másodperc telt el, és a kék-fehérek megszerezték a vezetést, majd ehhez még két gólt hozzápakoltak az első harmadban. De itt sem állt le Anatoli Bogdanov együttese, negyven perc után már 6-0-át mutatott az eredményjelző. A záróetapban már nem változott az eredmény, a magabiztos vendég-győzelemhez kétség sem férhetett.

– Semmi jót nem tudok mondani. A tegnapi mérkőzés nagyon fontos volt, sokat vett ki belőlünk, de úgy gondoltam több energiánk lesz mára. Azért nehéz fogalmazni, mert nagyon rosszul kezdtünk, pedig ki is emeltük a srácoknak, hogy veszélyes a letámadásuk, na ezt a tizenkettedik másodpercben elfelejtettük. Nem akarom senkire ráhúzni a vizes lepedőt. Úgy gondolom mentális problémák vannak, ami nem most kezdődött. Voltak meetingek, ahol kértem a srácokat, hogy biztassuk egymást és legyünk hangosak a padon, de mégis az ujjal mutogatás ment. Ott tört meg szerintem valami, hogy be akartunk jutni a hatba, ami nem sikerült és ott kezdődött el, hogy csapaton belül elkezdték hibáztatni egymást a srácok. Ezek ma is kiütköztek – értékelt György József, a DEAC vezetőedzője a találkozó után.

–Nagyon hatékonyak voltunk az első két harmadban – nyilatkozta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője. – Pontosan így akartuk. Jól tudtuk felvenni az ellenfél tempóját, jól védekeztünk. Nagyon jól végezték el a srácok a kitalált taktikát, tudtunk gólokat szerezni, ami nem sikerült sokszor ebben az évben. A harmadik harmad kezdése borzasztó volt, de túléltük, itt ki kell emelni a kapusunkat, aki nagyon jól játszott ezen a két mérkőzésen. A csapat megértette, hogy a rájátszás nem egyéni győzelmek, hanem a csapatról szól.

A párharc vasárnap Székesfehérváron folytatódik, ahol akár a fehérvári fiatalok le is zárhatják a párharcot és bejuthatnak a rájátszásba.