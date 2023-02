Az alapszakasz egyik megyei csapat számára sem sikerült fényesen, hiszen a Dunaújváros az utolsó előtti, míg a Fehérvár a tabella végén zárt. A playoff-kvalifikációban a hetedik helyen végző DEAC a két megyei gárda közül a FEHA19-et választotta, így az UTE-nak a DAB maradt.

Szerda este mindkét együttes bebizonyította, hogy a playoff, vagy annak kvalifikációja már más kávéház és meglepetésre mindegyik megyei gárda sikerrel nyitott.

A Dunaújváros hagyott kevesebb kérdést Újpesten, hiszen az első harmadban már 2-0-ra vezettek Somogyiék, sőt az utolsó húsz percre háromgólos előnnyel fordultak a felek. Az UTE ugyan szépített, de utolérni már nem tudta ellenfelét.

– Hasonlóan játszott a két csapat, jó meccset vívtunk az Újpesttel. Az volt a különbség, hogy mi voltunk az éhesebbek, jobban akartuk a győzelmet, és sikeresebbek voltunk az egyéni párharcokban. Egy ilyen szériában gyorsan változhatnak az erőviszonyok, nem jelent semmit, hogy megnyertük az első meccset, a következő kihívás, hogy holnap is győzzünk itt a Megyeri úton – értékelt a találkozó után Niko Eronen, a DAB vezetőedzője.

– Nem jó jel, hogy az első hazai meccsünkön kikaptunk, de még ennél is jobban aggaszt a mutatott játék, mert az nagyon gyenge volt – mondta Virág Csaba, a fővárosiak vezetőedzője. – Leginkább a küzdőszellem döntött ma, nagyon nehéz úgy jó eredményt elérni, ha a párharcok jelentős többségét az ellenfél nyeri. Jól játszott ma a DAB, mi pedig tudásunk alatt hokiztunk, ha ez volt tőlünk a száz százalék, akkor baj van. Az egyetlen pozitívum, hogy 22 óra múlva újra játszunk, lehet javítani. Adósak vagyunk a szurkolóknak, mert ez nem volt méltó hozzánk, sokkal de sokkal több kell. Az ilyen teljesítmény a playoffban elfogadhatatlan.

A FEHA19 is bravúrosan nyitott a kvalifikációban. Anatoli Bogdanov együttese már az első harmadban megszerezte a vezetést Dobos révén. A fiatalok végig összeszedett, koncentrált játékot mutattak be, és bár a Debrecennek két és fél perccel a rendes játékidő előtt sikerült egyenlítenie, a Fehérvár nem omlott össze. Sőt, a hosszabbításban több helyzete is volt a kék-fehéreknek, Hetényinek többször is bravúrt kellett bemutatnia. Aztán a találkozó 69. percében Zohovs átfűzte magát a hazai védelmen és szépen a kapuba lőtt. Ezzel a sikerrel pedig a FEHA19 elvette a DEAC pályaelőnyét a párharcban.

– Amit én vártam az ellenfél részéről, az megtörtént – kezdte értékelését György József, a debreceniek vezetőedzője. – Nem is tudom megszámolni, hányszor hívtam fel a figyelmét a srácoknak, hogy ez nem az a csapat akivel játszottunk az alapszakaszban. Az látszott, hogy az utolsó tíz mérkőzésükön minden csapatnak megnehezítették a dolgát, nem lehet félvállról venni őket. Sajnos ma sem sikerült négy sort kiállítanunk, mert betegség és sérülés is hátráltatott minket, és ez sajnos a mérkőzés végén látszódott is. Az első húsz percben nem tudtunk megébredni, nem vettük elég komolyan, nem tudtunk olyan tempót játszani, ami ez ellen a csapat ellen kellett volna. Utána dolgoztunk, megvoltak a lehetőségeink, de nem tudtunk gólt szerezni. A hosszabbításban büntetőt vittünk, a legjobb játékosunknak nem volt elég magabiztossága, hogy ő végezze el, igazából nem találok szavakat. Megérdemeltük, hogy kikapjunk ma. Semmi nem történt, még van négy mérkőzés, ebből kell hármat megnyerni.

– Az 57. percig úgy tűnt, hogy sikerül lezárni a mérkőzést a rendes játékidőben, nagyon erős 40 perc volt számunkra de természetesen a mérkőzés végéig jól kell játszanunk, hogy a győzelemért harcolhassunk. Talán a legstabilabb 60 perc volt amit eddig játszottunk a szezonban. Nagyon felszabadult vagyok és örülök a srácok sikerének, mert ez volt az első győzelmünk ebben az évben. Nyertünk Debrecenben, ahol mindig nagyon nehéz játszani, de ma sikerült kontrollálni magunkat az egész mérkőzésen. Boldog vagyok és gratulálok a srácoknak – értékelt Anatoli Bogdanov.

A párharcok csütörtökön folytatódnak, a Dunaújváros 18 órakor kezd Újpesten, míg a FEHA19 18.30-tól lép jégre Debrecenben.