Itt már nincs lehetőség a hibázásra, hiszen a két győzelemig tartó párharcban felértékelődik egy-egy találkozó. A Volán ellenfele a szezon második felében nagyszerű formát mutató Asiago lett, így Kevin Constantine együttesére nem várt könnyű feladat. Érzelmi hullámvasúttal kezdődött el a találkozó, a népes publikum egy sikeres lánykérés szemtanúja lehetett, majd 59 másodperc eltelt után meg kellett állítani a játékot, miután Fichtner játékvezető a jégen maradt. A bíró nem is tudta folytatni a munkáját, így kis szünetet követően Nagy Attila ugrott be a helyére. Az első hazai kísérlet Terbócs nevéhez fűződött, lapos lövését azonban mamuttal védte Fazio majd később Campbell és Bartalis sem tudott túljárni az eszén. Hat perc eltelte után emberelőnybe került a Fehérvár, és bár nem alakult zökkenőmentesen a korongbevitel, Fournier becselezte magát a harmadba, majd az érkező Findlay elé tálalt, aki kilőtte a felső sarkot, 1-0. Majdnem gyorsan jött a második, Findlay ziccerben kicsit túlszínezte az akciót. A túloldalon ezt majdnem büntette az Asiago, de szerencsére a gólvonalat nem lépte át a korong. A folytatásban is a kék-fehérek játszottak fölényben, de nem sikerült beütni a másodikat.

Fournier távoli löketével startolt el a második játékrész, majd három perc elteltével ismét betalált a Volán, Hári lőtt távolról kapásból, Erdély jól takart, így Fazio tehetetlen volt. A bírók visszanézték az esetet, de nem volt szó kapusakadályozásról, 2-0. Próbáltak gyorsan válaszolni az olaszok, Moncada cselezte át magát két védőkön, de szerencsére közelről mellé lőtt, majd Misley is tesztelte Royt, de a fehérvári hálóőr állta a sarat. Az AV19 sem adta fel a támadásokat, és bár először Petan helyzete kimaradt, a következő támadásban Bartalis kapásból már nem hibázott, 3-0. Nem adta fel az Asiagó, Finoro közelről hibázott el egy ordító nagy lehetőséget közelről. Négy perccel a szünet előtt emberelőnybe került a Volán, fontos fór volt, hiszen 4-0-ról már nehezen áll fel egy csapat, Kevin Constantine időt is kért, de komoly helyzetet sem sikerült kialakítani. A legvégén Mahbod használta ki majdnem egy hazai védő elcsúszását, de Roy résen volt.

A harmadik harmadból alig egy perc telt és majdnem megszületett a hazaiak negyedik gólja, de Petan közelről Fazioba lőtte. Két perccel később ismét a fehérváriak olasz csatára veszélyeztetett, de ismét a vendégek kapusa jött ki győztesen kettejük párharcából. Fölényben játszott a Fehérvár, az Asiago inkább a keménykedésre kezdte a hangsúlyt fektetni. Jól játszott a Fehérvár, az Asiago erejéből néhány kontrára futotta csak. Az olasz gárda a végén időt is kért, sőt levitte kapusát is, de gólt a Volán szerzett, Mihály talált be az üres kapuba, 4-0. Folytatás pénteken az Asiago otthonában.